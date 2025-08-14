SegnaliSezioni
Hoang Linh Luc

VNB SS650 Ver2 Safe Mode

Hoang Linh Luc
0 recensioni
Affidabilità
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 32%
LiteFinanceVC-Live-08
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
63
Profit Trade:
42 (66.66%)
Loss Trade:
21 (33.33%)
Best Trade:
2 302.94 USD
Worst Trade:
-859.49 USD
Profitto lordo:
13 342.22 USD (13 922 pips)
Perdita lorda:
-5 689.24 USD (9 061 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (1 924.66 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 324.94 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.27
Attività di trading:
1.24%
Massimo carico di deposito:
24.79%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
7
Tempo di attesa medio:
59 minuti
Fattore di recupero:
3.79
Long Trade:
52 (82.54%)
Short Trade:
11 (17.46%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
121.48 USD
Profitto medio:
317.67 USD
Perdita media:
-270.92 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-2 016.79 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 016.79 USD (3)
Crescita mensile:
8.44%
Previsione annuale:
102.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
83.04 USD
Massimale:
2 016.79 USD (6.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.63% (2 016.79 USD)
Per equità:
23.15% (7 036.83 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSDf 63
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSDf 7.7K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSDf 4.9K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2 302.94 USD
Worst Trade: -859 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +1 924.66 USD
Massima perdita consecutiva: -2 016.79 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato


Non ci sono recensioni
2025.09.04 03:18
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 08:26
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.20 13:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.17 13:04
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
