Van Tung To

FX Fun 1

Van Tung To
0 recensioni
Affidabilità
72 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 81%
ICMarketsSC-Live04
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 512
Profit Trade:
1 234 (81.61%)
Loss Trade:
278 (18.39%)
Best Trade:
44.94 USD
Worst Trade:
-11.42 USD
Profitto lordo:
1 352.24 USD (111 332 pips)
Perdita lorda:
-834.21 USD (100 448 pips)
Vincite massime consecutive:
74 (41.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.36 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
74.91%
Massimo carico di deposito:
20.72%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.40
Long Trade:
780 (51.59%)
Short Trade:
732 (48.41%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
1.10 USD
Perdita media:
-3.00 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-69.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.98 USD (8)
Crescita mensile:
0.79%
Previsione annuale:
10.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.79 USD
Massimale:
69.98 USD (6.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.13% (53.18 USD)
Per equità:
36.33% (420.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDCAD 772
NZDCAD 740
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDCAD 268
NZDCAD 250
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDCAD 12K
NZDCAD -887
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.94 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +41.08 USD
Massima perdita consecutiva: -69.98 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live08
0.00 × 4
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live18
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live07
0.57 × 7
ICMarketsSC-Live20
0.75 × 4
ICMarketsSC-Live26
1.00 × 2
AxionTrade-Live
1.06 × 17
RoboForex-Pro
23.67 × 9
Currencies: AUDCAD, NZDCAD
Minimum Capital: $500
Scalping Trading Strategy
Risk Management When Participating - Based on capital without harming yourself because neither do we
Non ci sono recensioni
2025.09.18 01:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.18 00:41
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.17 19:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.13 20:16
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:300 - 1:1000
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.