Trade:
1 512
Profit Trade:
1 234 (81.61%)
Loss Trade:
278 (18.39%)
Best Trade:
44.94 USD
Worst Trade:
-11.42 USD
Profitto lordo:
1 352.24 USD (111 332 pips)
Perdita lorda:
-834.21 USD (100 448 pips)
Vincite massime consecutive:
74 (41.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
67.36 USD (18)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
74.91%
Massimo carico di deposito:
20.72%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
22
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
7.40
Long Trade:
780 (51.59%)
Short Trade:
732 (48.41%)
Fattore di profitto:
1.62
Profitto previsto:
0.34 USD
Profitto medio:
1.10 USD
Perdita media:
-3.00 USD
Massime perdite consecutive:
8 (-69.98 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.98 USD (8)
Crescita mensile:
0.79%
Previsione annuale:
10.33%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
5.79 USD
Massimale:
69.98 USD (6.07%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.13% (53.18 USD)
Per equità:
36.33% (420.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|772
|NZDCAD
|740
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDCAD
|268
|NZDCAD
|250
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDCAD
|12K
|NZDCAD
|-887
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.94 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 18
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +41.08 USD
Massima perdita consecutiva: -69.98 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live04" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 4
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live18
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live07
|0.57 × 7
|
ICMarketsSC-Live20
|0.75 × 4
|
ICMarketsSC-Live26
|1.00 × 2
|
AxionTrade-Live
|1.06 × 17
|
RoboForex-Pro
|23.67 × 9
Currencies: AUDCAD, NZDCAD
Minimum Capital: $500
Scalping Trading Strategy
Risk Management When Participating - Based on capital without harming yourself because neither do we
Non ci sono recensioni
