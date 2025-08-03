- Büyüme
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
27 (58.69%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (41.30%)
En iyi işlem:
51.35 USD
En kötü işlem:
-30.04 USD
Brüt kâr:
371.29 USD (19 610 pips)
Brüt zarar:
-70.31 USD (5 777 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (81.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.87 USD (6)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
66.83%
Maks. mevduat yükü:
3.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
9.09
Alış işlemleri:
10 (21.74%)
Satış işlemleri:
36 (78.26%)
Kâr faktörü:
5.28
Beklenen getiri:
6.54 USD
Ortalama kâr:
13.75 USD
Ortalama zarar:
-3.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-33.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.11 USD (3)
Aylık büyüme:
14.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.21 USD
Maksimum:
33.11 USD (1.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.64% (33.11 USD)
Varlığa göre:
4.69% (97.93 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|EURNZD
|5
|AUDCAD
|5
|EURCAD
|4
|GBPNZD
|4
|GBPCAD
|3
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|2
|USDZAR
|1
|EURUSD
|1
|EURJPY
|1
|EURAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-12
|EURNZD
|24
|AUDCAD
|68
|EURCAD
|-9
|GBPNZD
|8
|GBPCAD
|60
|GBPJPY
|-3
|USDCAD
|15
|AUDNZD
|20
|USDCHF
|75
|GBPUSD
|0
|USDZAR
|0
|EURUSD
|7
|EURJPY
|51
|EURAUD
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|EURNZD
|4.1K
|AUDCAD
|2.6K
|EURCAD
|2.5K
|GBPNZD
|1.8K
|GBPCAD
|848
|GBPJPY
|-164
|USDCAD
|991
|AUDNZD
|575
|USDCHF
|1.4K
|GBPUSD
|-1
|USDZAR
|949
|EURUSD
|564
|EURJPY
|760
|EURAUD
|6
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.35 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +81.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.11 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.25 × 4
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 78
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 15
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.65 × 43
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.84 × 25
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live11
|1.00 × 3
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.22 × 2215
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.37 × 65
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
ICMarkets-Live02
|1.55 × 33
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
Cobertura hasta 10% de riesgo general.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
7
0%
46
58%
67%
5.28
6.54
USD
USD
5%
1:500