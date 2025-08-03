SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / RodajaEpica
Samuel Alejandro Bruno

RodajaEpica

Samuel Alejandro Bruno
0 inceleme
Güvenilirlik
7 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 16%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
46
Kârla kapanan işlemler:
27 (58.69%)
Zararla kapanan işlemler:
19 (41.30%)
En iyi işlem:
51.35 USD
En kötü işlem:
-30.04 USD
Brüt kâr:
371.29 USD (19 610 pips)
Brüt zarar:
-70.31 USD (5 777 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (81.83 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.87 USD (6)
Sharpe oranı:
0.46
Alım-satım etkinliği:
66.83%
Maks. mevduat yükü:
3.92%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
9.09
Alış işlemleri:
10 (21.74%)
Satış işlemleri:
36 (78.26%)
Kâr faktörü:
5.28
Beklenen getiri:
6.54 USD
Ortalama kâr:
13.75 USD
Ortalama zarar:
-3.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-33.11 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-33.11 USD (3)
Aylık büyüme:
14.03%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
13.21 USD
Maksimum:
33.11 USD (1.64%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.64% (33.11 USD)
Varlığa göre:
4.69% (97.93 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 11
EURNZD 5
AUDCAD 5
EURCAD 4
GBPNZD 4
GBPCAD 3
GBPJPY 2
USDCAD 2
AUDNZD 2
USDCHF 2
GBPUSD 2
USDZAR 1
EURUSD 1
EURJPY 1
EURAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -12
EURNZD 24
AUDCAD 68
EURCAD -9
GBPNZD 8
GBPCAD 60
GBPJPY -3
USDCAD 15
AUDNZD 20
USDCHF 75
GBPUSD 0
USDZAR 0
EURUSD 7
EURJPY 51
EURAUD -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -1.2K
EURNZD 4.1K
AUDCAD 2.6K
EURCAD 2.5K
GBPNZD 1.8K
GBPCAD 848
GBPJPY -164
USDCAD 991
AUDNZD 575
USDCHF 1.4K
GBPUSD -1
USDZAR 949
EURUSD 564
EURJPY 760
EURAUD 6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.35 USD
En kötü işlem: -30 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +81.83 USD
Maksimum ardışık zarar: -33.11 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Pepperstone-Edge01" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.25 × 4
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 15
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.65 × 43
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Pepperstone-Demo01
0.84 × 25
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ICMarkets-Live11
1.00 × 3
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.22 × 2215
ATCBrokersLiq1-Live
1.37 × 65
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ICMarkets-Live02
1.55 × 33
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
Cobertura  hasta 10% de riesgo general.
İnceleme yok
2025.09.09 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 00:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 07:42
Share of trading days is too low
2025.08.14 07:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 20:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 20:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 17:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 17:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.03 17:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
RodajaEpica
Ayda 30 USD
16%
0
0
USD
2.2K
USD
7
0%
46
58%
67%
5.28
6.54
USD
5%
1:500
Kopyala

