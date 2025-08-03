SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / RodajaEpica
Samuel Alejandro Bruno

RodajaEpica

Samuel Alejandro Bruno
0 recensioni
Affidabilità
7 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 16%
Pepperstone-Edge01
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
27 (58.69%)
Loss Trade:
19 (41.30%)
Best Trade:
51.35 USD
Worst Trade:
-30.04 USD
Profitto lordo:
371.29 USD (19 610 pips)
Perdita lorda:
-70.31 USD (5 777 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (81.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.87 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
66.83%
Massimo carico di deposito:
3.92%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
9.09
Long Trade:
10 (21.74%)
Short Trade:
36 (78.26%)
Fattore di profitto:
5.28
Profitto previsto:
6.54 USD
Profitto medio:
13.75 USD
Perdita media:
-3.70 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-33.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.11 USD (3)
Crescita mensile:
14.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.21 USD
Massimale:
33.11 USD (1.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.64% (33.11 USD)
Per equità:
4.69% (97.93 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 11
EURNZD 5
AUDCAD 5
EURCAD 4
GBPNZD 4
GBPCAD 3
GBPJPY 2
USDCAD 2
AUDNZD 2
USDCHF 2
GBPUSD 2
USDZAR 1
EURUSD 1
EURJPY 1
EURAUD 1
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -12
EURNZD 24
AUDCAD 68
EURCAD -9
GBPNZD 8
GBPCAD 60
GBPJPY -3
USDCAD 15
AUDNZD 20
USDCHF 75
GBPUSD 0
USDZAR 0
EURUSD 7
EURJPY 51
EURAUD -1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -1.2K
EURNZD 4.1K
AUDCAD 2.6K
EURCAD 2.5K
GBPNZD 1.8K
GBPCAD 848
GBPJPY -164
USDCAD 991
AUDNZD 575
USDCHF 1.4K
GBPUSD -1
USDZAR 949
EURUSD 564
EURJPY 760
EURAUD 6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +51.35 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +81.83 USD
Massima perdita consecutiva: -33.11 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 2
Tickmill-Live04
0.25 × 4
MBTrading-Live
0.33 × 3
FPMarkets-Live2
0.50 × 78
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 15
PepperstoneFinancial-US03-Demo
0.65 × 43
AdmiralMarkets-Live3
0.67 × 3
Pepperstone-Demo01
0.84 × 25
ICMarkets-Live04
0.87 × 92
Pepperstone-Demo02
1.00 × 4
ICMarkets-Live11
1.00 × 3
KRCCORP-Real
1.11 × 288
EGlobal-Cent4
1.20 × 5
Pepperstone-Edge11
1.22 × 2215
ATCBrokersLiq1-Live
1.37 × 65
FXOpen-ECN Live Server
1.47 × 19
InvestAZ-Server
1.54 × 138
ICMarkets-Live02
1.55 × 33
ForexTimeFXTM-ECN2
1.55 × 11
Tickmill-Live
1.58 × 193
TradersWay-Live
1.63 × 41
MaxFX-Live Server
1.66 × 35
OctaFX-Real
1.68 × 149
InvestAZ-Real
1.71 × 7
188 più
Cobertura  hasta 10% de riesgo general.
Non ci sono recensioni
2025.09.09 14:21
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.26 00:43
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.14 07:42
Share of trading days is too low
2025.08.14 07:42
Share of days for 80% of trades is too low
2025.08.13 07:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.03 20:40
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 20:40
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.03 17:34
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.08.03 17:34
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.08.03 17:34
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
RodajaEpica
30USD al mese
16%
0
0
USD
2.2K
USD
7
0%
46
58%
67%
5.28
6.54
USD
5%
1:500
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.