- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
46
Profit Trade:
27 (58.69%)
Loss Trade:
19 (41.30%)
Best Trade:
51.35 USD
Worst Trade:
-30.04 USD
Profitto lordo:
371.29 USD (19 610 pips)
Perdita lorda:
-70.31 USD (5 777 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (81.83 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.87 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.46
Attività di trading:
66.83%
Massimo carico di deposito:
3.92%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
4 giorni
Fattore di recupero:
9.09
Long Trade:
10 (21.74%)
Short Trade:
36 (78.26%)
Fattore di profitto:
5.28
Profitto previsto:
6.54 USD
Profitto medio:
13.75 USD
Perdita media:
-3.70 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-33.11 USD)
Massima perdita consecutiva:
-33.11 USD (3)
Crescita mensile:
14.03%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
13.21 USD
Massimale:
33.11 USD (1.64%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.64% (33.11 USD)
Per equità:
4.69% (97.93 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|11
|EURNZD
|5
|AUDCAD
|5
|EURCAD
|4
|GBPNZD
|4
|GBPCAD
|3
|GBPJPY
|2
|USDCAD
|2
|AUDNZD
|2
|USDCHF
|2
|GBPUSD
|2
|USDZAR
|1
|EURUSD
|1
|EURJPY
|1
|EURAUD
|1
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-12
|EURNZD
|24
|AUDCAD
|68
|EURCAD
|-9
|GBPNZD
|8
|GBPCAD
|60
|GBPJPY
|-3
|USDCAD
|15
|AUDNZD
|20
|USDCHF
|75
|GBPUSD
|0
|USDZAR
|0
|EURUSD
|7
|EURJPY
|51
|EURAUD
|-1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-1.2K
|EURNZD
|4.1K
|AUDCAD
|2.6K
|EURCAD
|2.5K
|GBPNZD
|1.8K
|GBPCAD
|848
|GBPJPY
|-164
|USDCAD
|991
|AUDNZD
|575
|USDCHF
|1.4K
|GBPUSD
|-1
|USDZAR
|949
|EURUSD
|564
|EURJPY
|760
|EURAUD
|6
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +51.35 USD
Worst Trade: -30 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +81.83 USD
Massima perdita consecutiva: -33.11 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Pepperstone-Edge01" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live04
|0.25 × 4
|
MBTrading-Live
|0.33 × 3
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 78
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 15
|
PepperstoneFinancial-US03-Demo
|0.65 × 43
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.67 × 3
|
Pepperstone-Demo01
|0.84 × 25
|
ICMarkets-Live04
|0.87 × 92
|
Pepperstone-Demo02
|1.00 × 4
|
ICMarkets-Live11
|1.00 × 3
|
KRCCORP-Real
|1.11 × 288
|
EGlobal-Cent4
|1.20 × 5
|
Pepperstone-Edge11
|1.22 × 2215
|
ATCBrokersLiq1-Live
|1.37 × 65
|
FXOpen-ECN Live Server
|1.47 × 19
|
InvestAZ-Server
|1.54 × 138
|
ICMarkets-Live02
|1.55 × 33
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|1.55 × 11
|
Tickmill-Live
|1.58 × 193
|
TradersWay-Live
|1.63 × 41
|
MaxFX-Live Server
|1.66 × 35
|
OctaFX-Real
|1.68 × 149
|
InvestAZ-Real
|1.71 × 7
188 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Cobertura hasta 10% de riesgo general.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
16%
0
0
USD
USD
2.2K
USD
USD
7
0%
46
58%
67%
5.28
6.54
USD
USD
5%
1:500