Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Pepperstone-Edge01" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live19 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live24 0.00 × 2 Tickmill-Live04 0.25 × 4 MBTrading-Live 0.33 × 3 FPMarkets-Live2 0.50 × 78 ICMarketsSC-Live19 0.53 × 15 PepperstoneFinancial-US03-Demo 0.65 × 43 AdmiralMarkets-Live3 0.67 × 3 Pepperstone-Demo01 0.84 × 25 ICMarkets-Live04 0.87 × 92 Pepperstone-Demo02 1.00 × 4 ICMarkets-Live11 1.00 × 3 KRCCORP-Real 1.11 × 288 EGlobal-Cent4 1.20 × 5 Pepperstone-Edge11 1.22 × 2215 ATCBrokersLiq1-Live 1.37 × 65 FXOpen-ECN Live Server 1.47 × 19 InvestAZ-Server 1.54 × 138 ICMarkets-Live02 1.55 × 33 ForexTimeFXTM-ECN2 1.55 × 11 Tickmill-Live 1.58 × 193 TradersWay-Live 1.63 × 41 MaxFX-Live Server 1.66 × 35 OctaFX-Real 1.68 × 149 InvestAZ-Real 1.71 × 7 188 plus...