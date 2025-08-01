- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 719
Kârla kapanan işlemler:
1 917 (70.50%)
Zararla kapanan işlemler:
802 (29.50%)
En iyi işlem:
239.55 GBP
En kötü işlem:
-124.92 GBP
Brüt kâr:
7 012.26 GBP (293 228 pips)
Brüt zarar:
-3 608.41 GBP (190 192 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (20.25 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
239.55 GBP (1)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
97.50%
Maks. mevduat yükü:
113.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
190
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
3.66
Alış işlemleri:
1 360 (50.02%)
Satış işlemleri:
1 359 (49.98%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
1.25 GBP
Ortalama kâr:
3.66 GBP
Ortalama zarar:
-4.50 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
50 (-923.59 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-923.59 GBP (50)
Aylık büyüme:
31.64%
Yıllık tahmin:
383.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
930.11 GBP (20.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.55% (930.11 GBP)
Varlığa göre:
79.36% (5 254.83 GBP)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD+
|139
|EURUSD+
|133
|GBPUSD+
|131
|EURCAD+
|126
|EURAUD+
|124
|USDCAD+
|123
|GBPJPY+
|119
|EURJPY+
|116
|AUDCAD+
|115
|EURGBP+
|114
|AUDUSD+
|113
|GBPCAD+
|110
|USDCHF+
|109
|CHFJPY+
|102
|GBPCHF+
|101
|NZDCAD+
|99
|NZDUSD+
|99
|USDJPY+
|98
|CADJPY+
|96
|NZDJPY+
|93
|AUDCHF+
|86
|AUDJPY+
|83
|CADCHF+
|77
|EURCHF+
|75
|NZDCHF+
|70
|AUDNZD+
|68
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD+
|194
|EURUSD+
|234
|GBPUSD+
|187
|EURCAD+
|114
|EURAUD+
|159
|USDCAD+
|-174
|GBPJPY+
|205
|EURJPY+
|161
|AUDCAD+
|91
|EURGBP+
|305
|AUDUSD+
|400
|GBPCAD+
|216
|USDCHF+
|328
|CHFJPY+
|192
|GBPCHF+
|348
|NZDCAD+
|248
|NZDUSD+
|196
|USDJPY+
|104
|CADJPY+
|99
|NZDJPY+
|95
|AUDCHF+
|149
|AUDJPY+
|87
|CADCHF+
|144
|EURCHF+
|132
|NZDCHF+
|118
|AUDNZD+
|56
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD+
|7.6K
|EURUSD+
|1.7K
|GBPUSD+
|5.1K
|EURCAD+
|4.2K
|EURAUD+
|5.6K
|USDCAD+
|-10K
|GBPJPY+
|-2.3K
|EURJPY+
|5.6K
|AUDCAD+
|1.1K
|EURGBP+
|542
|AUDUSD+
|6.3K
|GBPCAD+
|10K
|USDCHF+
|7.1K
|CHFJPY+
|5.3K
|GBPCHF+
|7.8K
|NZDCAD+
|5.4K
|NZDUSD+
|2K
|USDJPY+
|7.8K
|CADJPY+
|5.6K
|NZDJPY+
|5.6K
|AUDCHF+
|2.4K
|AUDJPY+
|4K
|CADCHF+
|4.3K
|EURCHF+
|4.6K
|NZDCHF+
|4.3K
|AUDNZD+
|2.3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +239.55 GBP
En kötü işlem: -125 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 50
Maksimum ardışık kâr: +20.25 GBP
Maksimum ardışık zarar: -923.59 GBP
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
