SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Crazy26p
Cheung Tak Sze

Crazy26p

Cheung Tak Sze
0 inceleme
Güvenilirlik
19 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 186%
VantageInternational-Live 22
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 719
Kârla kapanan işlemler:
1 917 (70.50%)
Zararla kapanan işlemler:
802 (29.50%)
En iyi işlem:
239.55 GBP
En kötü işlem:
-124.92 GBP
Brüt kâr:
7 012.26 GBP (293 228 pips)
Brüt zarar:
-3 608.41 GBP (190 192 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (20.25 GBP)
Maksimum ardışık kâr:
239.55 GBP (1)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
97.50%
Maks. mevduat yükü:
113.78%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
190
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
3.66
Alış işlemleri:
1 360 (50.02%)
Satış işlemleri:
1 359 (49.98%)
Kâr faktörü:
1.94
Beklenen getiri:
1.25 GBP
Ortalama kâr:
3.66 GBP
Ortalama zarar:
-4.50 GBP
Maksimum ardışık kayıp:
50 (-923.59 GBP)
Maksimum ardışık zarar:
-923.59 GBP (50)
Aylık büyüme:
31.64%
Yıllık tahmin:
383.93%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 GBP
Maksimum:
930.11 GBP (20.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
26.55% (930.11 GBP)
Varlığa göre:
79.36% (5 254.83 GBP)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD+ 139
EURUSD+ 133
GBPUSD+ 131
EURCAD+ 126
EURAUD+ 124
USDCAD+ 123
GBPJPY+ 119
EURJPY+ 116
AUDCAD+ 115
EURGBP+ 114
AUDUSD+ 113
GBPCAD+ 110
USDCHF+ 109
CHFJPY+ 102
GBPCHF+ 101
NZDCAD+ 99
NZDUSD+ 99
USDJPY+ 98
CADJPY+ 96
NZDJPY+ 93
AUDCHF+ 86
AUDJPY+ 83
CADCHF+ 77
EURCHF+ 75
NZDCHF+ 70
AUDNZD+ 68
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD+ 194
EURUSD+ 234
GBPUSD+ 187
EURCAD+ 114
EURAUD+ 159
USDCAD+ -174
GBPJPY+ 205
EURJPY+ 161
AUDCAD+ 91
EURGBP+ 305
AUDUSD+ 400
GBPCAD+ 216
USDCHF+ 328
CHFJPY+ 192
GBPCHF+ 348
NZDCAD+ 248
NZDUSD+ 196
USDJPY+ 104
CADJPY+ 99
NZDJPY+ 95
AUDCHF+ 149
AUDJPY+ 87
CADCHF+ 144
EURCHF+ 132
NZDCHF+ 118
AUDNZD+ 56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD+ 7.6K
EURUSD+ 1.7K
GBPUSD+ 5.1K
EURCAD+ 4.2K
EURAUD+ 5.6K
USDCAD+ -10K
GBPJPY+ -2.3K
EURJPY+ 5.6K
AUDCAD+ 1.1K
EURGBP+ 542
AUDUSD+ 6.3K
GBPCAD+ 10K
USDCHF+ 7.1K
CHFJPY+ 5.3K
GBPCHF+ 7.8K
NZDCAD+ 5.4K
NZDUSD+ 2K
USDJPY+ 7.8K
CADJPY+ 5.6K
NZDJPY+ 5.6K
AUDCHF+ 2.4K
AUDJPY+ 4K
CADCHF+ 4.3K
EURCHF+ 4.6K
NZDCHF+ 4.3K
AUDNZD+ 2.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +239.55 GBP
En kötü işlem: -125 GBP
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 50
Maksimum ardışık kâr: +20.25 GBP
Maksimum ardışık zarar: -923.59 GBP

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 22" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.24 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 09:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol