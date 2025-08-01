SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Crazy26p
Cheung Tak Sze

Crazy26p

Cheung Tak Sze
0 avis
Fiabilité
19 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 182%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 710
Bénéfice trades:
1 911 (70.51%)
Perte trades:
799 (29.48%)
Meilleure transaction:
239.55 GBP
Pire transaction:
-124.92 GBP
Bénéfice brut:
6 908.90 GBP (292 112 pips)
Perte brute:
-3 578.82 GBP (189 650 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (20.25 GBP)
Bénéfice consécutif maximal:
239.55 GBP (1)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
97.50%
Charge de dépôt maximale:
113.78%
Dernier trade:
1 une minute avant
Trades par semaine:
183
Temps de détention moyen:
21 heures
Facteur de récupération:
3.58
Longs trades:
1 354 (49.96%)
Courts trades:
1 356 (50.04%)
Facteur de profit:
1.93
Rendement attendu:
1.23 GBP
Bénéfice moyen:
3.62 GBP
Perte moyenne:
-4.48 GBP
Pertes consécutives maximales:
50 (-923.59 GBP)
Perte consécutive maximale:
-923.59 GBP (50)
Croissance mensuelle:
30.69%
Prévision annuelle:
372.38%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 GBP
Maximal:
930.11 GBP (20.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
26.55% (930.11 GBP)
Par fonds propres:
79.36% (5 254.83 GBP)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD+ 139
EURUSD+ 133
GBPUSD+ 131
EURCAD+ 126
EURAUD+ 124
USDCAD+ 123
GBPJPY+ 119
EURJPY+ 116
EURGBP+ 114
AUDUSD+ 113
AUDCAD+ 112
GBPCAD+ 110
USDCHF+ 106
CHFJPY+ 102
NZDCAD+ 99
NZDUSD+ 99
GBPCHF+ 98
USDJPY+ 98
CADJPY+ 96
NZDJPY+ 93
AUDCHF+ 86
AUDJPY+ 83
CADCHF+ 77
EURCHF+ 75
NZDCHF+ 70
AUDNZD+ 68
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD+ 194
EURUSD+ 234
GBPUSD+ 187
EURCAD+ 114
EURAUD+ 159
USDCAD+ -174
GBPJPY+ 205
EURJPY+ 161
EURGBP+ 305
AUDUSD+ 400
AUDCAD+ 87
GBPCAD+ 216
USDCHF+ 289
CHFJPY+ 192
NZDCAD+ 248
NZDUSD+ 196
GBPCHF+ 297
USDJPY+ 104
CADJPY+ 99
NZDJPY+ 95
AUDCHF+ 149
AUDJPY+ 87
CADCHF+ 144
EURCHF+ 132
NZDCHF+ 118
AUDNZD+ 56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD+ 7.6K
EURUSD+ 1.7K
GBPUSD+ 5.1K
EURCAD+ 4.2K
EURAUD+ 5.6K
USDCAD+ -10K
GBPJPY+ -2.3K
EURJPY+ 5.6K
EURGBP+ 542
AUDUSD+ 6.3K
AUDCAD+ 848
GBPCAD+ 10K
USDCHF+ 6.9K
CHFJPY+ 5.3K
NZDCAD+ 5.4K
NZDUSD+ 2K
GBPCHF+ 7.7K
USDJPY+ 7.8K
CADJPY+ 5.6K
NZDJPY+ 5.6K
AUDCHF+ 2.4K
AUDJPY+ 4K
CADCHF+ 4.3K
EURCHF+ 4.6K
NZDCHF+ 4.3K
AUDNZD+ 2.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +239.55 GBP
Pire transaction: -125 GBP
Gains consécutifs maximales: 1
Pertes consécutives maximales: 50
Bénéfice consécutif maximal: +20.25 GBP
Perte consécutive maximale: -923.59 GBP

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 22" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.24 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 09:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
