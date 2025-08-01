- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
2 719
Profit Trade:
1 917 (70.50%)
Loss Trade:
802 (29.50%)
Best Trade:
239.55 GBP
Worst Trade:
-124.92 GBP
Profitto lordo:
7 012.26 GBP (293 228 pips)
Perdita lorda:
-3 608.41 GBP (190 192 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (20.25 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
239.55 GBP (1)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
97.50%
Massimo carico di deposito:
113.78%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
190
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
3.66
Long Trade:
1 360 (50.02%)
Short Trade:
1 359 (49.98%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
1.25 GBP
Profitto medio:
3.66 GBP
Perdita media:
-4.50 GBP
Massime perdite consecutive:
50 (-923.59 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-923.59 GBP (50)
Crescita mensile:
32.31%
Previsione annuale:
391.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
930.11 GBP (20.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.55% (930.11 GBP)
Per equità:
79.36% (5 254.83 GBP)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD+
|139
|EURUSD+
|133
|GBPUSD+
|131
|EURCAD+
|126
|EURAUD+
|124
|USDCAD+
|123
|GBPJPY+
|119
|EURJPY+
|116
|AUDCAD+
|115
|EURGBP+
|114
|AUDUSD+
|113
|GBPCAD+
|110
|USDCHF+
|109
|CHFJPY+
|102
|GBPCHF+
|101
|NZDCAD+
|99
|NZDUSD+
|99
|USDJPY+
|98
|CADJPY+
|96
|NZDJPY+
|93
|AUDCHF+
|86
|AUDJPY+
|83
|CADCHF+
|77
|EURCHF+
|75
|NZDCHF+
|70
|AUDNZD+
|68
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD+
|194
|EURUSD+
|234
|GBPUSD+
|187
|EURCAD+
|114
|EURAUD+
|159
|USDCAD+
|-174
|GBPJPY+
|205
|EURJPY+
|161
|AUDCAD+
|91
|EURGBP+
|305
|AUDUSD+
|400
|GBPCAD+
|216
|USDCHF+
|328
|CHFJPY+
|192
|GBPCHF+
|348
|NZDCAD+
|248
|NZDUSD+
|196
|USDJPY+
|104
|CADJPY+
|99
|NZDJPY+
|95
|AUDCHF+
|149
|AUDJPY+
|87
|CADCHF+
|144
|EURCHF+
|132
|NZDCHF+
|118
|AUDNZD+
|56
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD+
|7.6K
|EURUSD+
|1.7K
|GBPUSD+
|5.1K
|EURCAD+
|4.2K
|EURAUD+
|5.6K
|USDCAD+
|-10K
|GBPJPY+
|-2.3K
|EURJPY+
|5.6K
|AUDCAD+
|1.1K
|EURGBP+
|542
|AUDUSD+
|6.3K
|GBPCAD+
|10K
|USDCHF+
|7.1K
|CHFJPY+
|5.3K
|GBPCHF+
|7.8K
|NZDCAD+
|5.4K
|NZDUSD+
|2K
|USDJPY+
|7.8K
|CADJPY+
|5.6K
|NZDJPY+
|5.6K
|AUDCHF+
|2.4K
|AUDJPY+
|4K
|CADCHF+
|4.3K
|EURCHF+
|4.6K
|NZDCHF+
|4.3K
|AUDNZD+
|2.3K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +239.55 GBP
Worst Trade: -125 GBP
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 50
Massimo profitto consecutivo: +20.25 GBP
Massima perdita consecutiva: -923.59 GBP
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni