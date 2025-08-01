SegnaliSezioni
Crazy26p

Cheung Tak Sze
0 recensioni
Affidabilità
19 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 186%
VantageInternational-Live 22
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 719
Profit Trade:
1 917 (70.50%)
Loss Trade:
802 (29.50%)
Best Trade:
239.55 GBP
Worst Trade:
-124.92 GBP
Profitto lordo:
7 012.26 GBP (293 228 pips)
Perdita lorda:
-3 608.41 GBP (190 192 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (20.25 GBP)
Massimo profitto consecutivo:
239.55 GBP (1)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
97.50%
Massimo carico di deposito:
113.78%
Ultimo trade:
20 ore fa
Trade a settimana:
190
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
3.66
Long Trade:
1 360 (50.02%)
Short Trade:
1 359 (49.98%)
Fattore di profitto:
1.94
Profitto previsto:
1.25 GBP
Profitto medio:
3.66 GBP
Perdita media:
-4.50 GBP
Massime perdite consecutive:
50 (-923.59 GBP)
Massima perdita consecutiva:
-923.59 GBP (50)
Crescita mensile:
32.31%
Previsione annuale:
391.97%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 GBP
Massimale:
930.11 GBP (20.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
26.55% (930.11 GBP)
Per equità:
79.36% (5 254.83 GBP)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPAUD+ 139
EURUSD+ 133
GBPUSD+ 131
EURCAD+ 126
EURAUD+ 124
USDCAD+ 123
GBPJPY+ 119
EURJPY+ 116
AUDCAD+ 115
EURGBP+ 114
AUDUSD+ 113
GBPCAD+ 110
USDCHF+ 109
CHFJPY+ 102
GBPCHF+ 101
NZDCAD+ 99
NZDUSD+ 99
USDJPY+ 98
CADJPY+ 96
NZDJPY+ 93
AUDCHF+ 86
AUDJPY+ 83
CADCHF+ 77
EURCHF+ 75
NZDCHF+ 70
AUDNZD+ 68
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPAUD+ 194
EURUSD+ 234
GBPUSD+ 187
EURCAD+ 114
EURAUD+ 159
USDCAD+ -174
GBPJPY+ 205
EURJPY+ 161
AUDCAD+ 91
EURGBP+ 305
AUDUSD+ 400
GBPCAD+ 216
USDCHF+ 328
CHFJPY+ 192
GBPCHF+ 348
NZDCAD+ 248
NZDUSD+ 196
USDJPY+ 104
CADJPY+ 99
NZDJPY+ 95
AUDCHF+ 149
AUDJPY+ 87
CADCHF+ 144
EURCHF+ 132
NZDCHF+ 118
AUDNZD+ 56
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPAUD+ 7.6K
EURUSD+ 1.7K
GBPUSD+ 5.1K
EURCAD+ 4.2K
EURAUD+ 5.6K
USDCAD+ -10K
GBPJPY+ -2.3K
EURJPY+ 5.6K
AUDCAD+ 1.1K
EURGBP+ 542
AUDUSD+ 6.3K
GBPCAD+ 10K
USDCHF+ 7.1K
CHFJPY+ 5.3K
GBPCHF+ 7.8K
NZDCAD+ 5.4K
NZDUSD+ 2K
USDJPY+ 7.8K
CADJPY+ 5.6K
NZDJPY+ 5.6K
AUDCHF+ 2.4K
AUDJPY+ 4K
CADCHF+ 4.3K
EURCHF+ 4.6K
NZDCHF+ 4.3K
AUDNZD+ 2.3K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +239.55 GBP
Worst Trade: -125 GBP
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 50
Massimo profitto consecutivo: +20.25 GBP
Massima perdita consecutiva: -923.59 GBP

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 22" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

2025.09.24 14:35
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.24 09:22
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 07:09
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 06:09
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
