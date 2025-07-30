- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|124
|USDCHFb
|15
|AUDUSDb
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSDb
|19
|USDCHFb
|7
|AUDUSDb
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSDb
|2.6K
|USDCHFb
|637
|AUDUSDb
|270
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
GrowCapital is designed for traders and investors seeking steady capital appreciation with a balanced risk approach.
-
Trading Style: Primarily focuses on major currency pairs using trend-following and breakout strategies.
-
Risk Management: Strict position sizing, fixed maximum drawdown targets, and adaptive stop-loss placement.
-
Leverage Usage: Conservative, ensuring account safety and sustainable long-term growth.
-
Goal: Achieve consistent returns while minimizing exposure to market volatility.
USD
USD
USD