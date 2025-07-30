SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Growcapital
Shanmugam Subramoniapillai -

Growcapital

Shanmugam Subramoniapillai -
0 inceleme
Güvenilirlik
9 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 28%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
149
Kârla kapanan işlemler:
127 (85.23%)
Zararla kapanan işlemler:
22 (14.77%)
En iyi işlem:
8.79 USD
En kötü işlem:
-7.36 USD
Brüt kâr:
56.87 USD (6 181 pips)
Brüt zarar:
-29.16 USD (2 739 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
21 (4.73 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11.68 USD (11)
Sharpe oranı:
0.14
Alım-satım etkinliği:
35.40%
Maks. mevduat yükü:
13.51%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
26
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
3.16
Alış işlemleri:
75 (50.34%)
Satış işlemleri:
74 (49.66%)
Kâr faktörü:
1.95
Beklenen getiri:
0.19 USD
Ortalama kâr:
0.45 USD
Ortalama zarar:
-1.33 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-8.76 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8.76 USD (2)
Aylık büyüme:
15.61%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1.52 USD
Maksimum:
8.76 USD (7.93%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.93% (8.76 USD)
Varlığa göre:
35.89% (39.63 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSDb 124
USDCHFb 15
AUDUSDb 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSDb 19
USDCHFb 7
AUDUSDb 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSDb 2.6K
USDCHFb 637
AUDUSDb 270
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.79 USD
En kötü işlem: -7 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +4.73 USD
Maksimum ardışık zarar: -8.76 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HFMarketsSV-Live Server 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

GrowCapital is designed for traders and investors seeking steady capital appreciation with a balanced risk approach.

  • Trading Style: Primarily focuses on major currency pairs using trend-following and breakout strategies.

  • Risk Management: Strict position sizing, fixed maximum drawdown targets, and adaptive stop-loss placement.

  • Leverage Usage: Conservative, ensuring account safety and sustainable long-term growth.

  • Goal: Achieve consistent returns while minimizing exposure to market volatility.

İnceleme yok
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 21:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 08:06
Share of trading days is too low
2025.07.31 08:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.30 01:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 01:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 01:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.30 01:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 01:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
