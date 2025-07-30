SignauxSections
Shanmugam Subramoniapillai -

Growcapital

Shanmugam Subramoniapillai -
0 avis
Fiabilité
9 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 28%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
149
Bénéfice trades:
127 (85.23%)
Perte trades:
22 (14.77%)
Meilleure transaction:
8.79 USD
Pire transaction:
-7.36 USD
Bénéfice brut:
56.87 USD (6 181 pips)
Perte brute:
-29.16 USD (2 739 pips)
Gains consécutifs maximales:
21 (4.73 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
11.68 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
35.40%
Charge de dépôt maximale:
13.51%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
26
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
3.16
Longs trades:
75 (50.34%)
Courts trades:
74 (49.66%)
Facteur de profit:
1.95
Rendement attendu:
0.19 USD
Bénéfice moyen:
0.45 USD
Perte moyenne:
-1.33 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-8.76 USD)
Perte consécutive maximale:
-8.76 USD (2)
Croissance mensuelle:
15.61%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1.52 USD
Maximal:
8.76 USD (7.93%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.93% (8.76 USD)
Par fonds propres:
35.89% (39.63 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSDb 124
USDCHFb 15
AUDUSDb 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSDb 19
USDCHFb 7
AUDUSDb 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSDb 2.6K
USDCHFb 637
AUDUSDb 270
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8.79 USD
Pire transaction: -7 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +4.73 USD
Perte consécutive maximale: -8.76 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HFMarketsSV-Live Server 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

GrowCapital is designed for traders and investors seeking steady capital appreciation with a balanced risk approach.

  • Trading Style: Primarily focuses on major currency pairs using trend-following and breakout strategies.

  • Risk Management: Strict position sizing, fixed maximum drawdown targets, and adaptive stop-loss placement.

  • Leverage Usage: Conservative, ensuring account safety and sustainable long-term growth.

  • Goal: Achieve consistent returns while minimizing exposure to market volatility.

Aucun avis
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 21:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 08:06
Share of trading days is too low
2025.07.31 08:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.30 01:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 01:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 01:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.30 01:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 01:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
