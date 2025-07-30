- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|124
|USDCHFb
|15
|AUDUSDb
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSDb
|19
|USDCHFb
|7
|AUDUSDb
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSDb
|2.6K
|USDCHFb
|637
|AUDUSDb
|270
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
GrowCapital is designed for traders and investors seeking steady capital appreciation with a balanced risk approach.
-
Trading Style: Primarily focuses on major currency pairs using trend-following and breakout strategies.
-
Risk Management: Strict position sizing, fixed maximum drawdown targets, and adaptive stop-loss placement.
-
Leverage Usage: Conservative, ensuring account safety and sustainable long-term growth.
-
Goal: Achieve consistent returns while minimizing exposure to market volatility.
