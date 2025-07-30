- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSDb
|124
|USDCHFb
|15
|AUDUSDb
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSDb
|19
|USDCHFb
|7
|AUDUSDb
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSDb
|2.6K
|USDCHFb
|637
|AUDUSDb
|270
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
GrowCapital is designed for traders and investors seeking steady capital appreciation with a balanced risk approach.
-
Trading Style: Primarily focuses on major currency pairs using trend-following and breakout strategies.
-
Risk Management: Strict position sizing, fixed maximum drawdown targets, and adaptive stop-loss placement.
-
Leverage Usage: Conservative, ensuring account safety and sustainable long-term growth.
-
Goal: Achieve consistent returns while minimizing exposure to market volatility.
USD
USD
USD