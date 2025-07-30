SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Growcapital
Shanmugam Subramoniapillai -

Growcapital

Shanmugam Subramoniapillai -
0 recensioni
Affidabilità
9 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 28%
HFMarketsSV-Live Server 5
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
149
Profit Trade:
127 (85.23%)
Loss Trade:
22 (14.77%)
Best Trade:
8.79 USD
Worst Trade:
-7.36 USD
Profitto lordo:
56.87 USD (6 181 pips)
Perdita lorda:
-29.16 USD (2 739 pips)
Vincite massime consecutive:
21 (4.73 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11.68 USD (11)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
35.40%
Massimo carico di deposito:
13.51%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
26
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
3.16
Long Trade:
75 (50.34%)
Short Trade:
74 (49.66%)
Fattore di profitto:
1.95
Profitto previsto:
0.19 USD
Profitto medio:
0.45 USD
Perdita media:
-1.33 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-8.76 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8.76 USD (2)
Crescita mensile:
15.61%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1.52 USD
Massimale:
8.76 USD (7.93%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.93% (8.76 USD)
Per equità:
35.89% (39.63 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSDb 124
USDCHFb 15
AUDUSDb 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSDb 19
USDCHFb 7
AUDUSDb 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSDb 2.6K
USDCHFb 637
AUDUSDb 270
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.79 USD
Worst Trade: -7 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +4.73 USD
Massima perdita consecutiva: -8.76 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "HFMarketsSV-Live Server 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

GrowCapital is designed for traders and investors seeking steady capital appreciation with a balanced risk approach.

  • Trading Style: Primarily focuses on major currency pairs using trend-following and breakout strategies.

  • Risk Management: Strict position sizing, fixed maximum drawdown targets, and adaptive stop-loss placement.

  • Leverage Usage: Conservative, ensuring account safety and sustainable long-term growth.

  • Goal: Achieve consistent returns while minimizing exposure to market volatility.

Non ci sono recensioni
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 21:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 18:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.22 17:58
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.08.12 15:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.08.04 07:08
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.31 08:06
Share of trading days is too low
2025.07.31 08:06
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.30 01:42
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 01:42
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 01:42
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.30 01:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.30 01:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Growcapital
30USD al mese
28%
0
0
USD
128
USD
9
98%
149
85%
35%
1.95
0.19
USD
36%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.