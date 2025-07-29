SinyallerBölümler
ALESSANDRO DI VINCENZO

ItaliaTradingEa Platinum

ALESSANDRO DI VINCENZO
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 31%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
211
Kârla kapanan işlemler:
118 (55.92%)
Zararla kapanan işlemler:
93 (44.08%)
En iyi işlem:
8 120.48 USD
En kötü işlem:
-4 054.50 USD
Brüt kâr:
75 175.67 USD (122 181 pips)
Brüt zarar:
-44 419.83 USD (103 718 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (1 466.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
9 134.08 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
74.46%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
16
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.57
Alış işlemleri:
109 (51.66%)
Satış işlemleri:
102 (48.34%)
Kâr faktörü:
1.69
Beklenen getiri:
145.76 USD
Ortalama kâr:
637.08 USD
Ortalama zarar:
-477.63 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-8 174.94 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-8 174.94 USD (6)
Aylık büyüme:
4.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
566.06 USD
Maksimum:
11 950.52 USD (9.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.32% (11 950.52 USD)
Varlığa göre:
6.40% (7 565.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 52
XAUUSD 51
SP500 34
GBPUSD 15
AUDUSD 13
AUDCAD 12
XTIUSD 12
USDJPY 11
NZDUSD 11
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 16K
XAUUSD 695
SP500 1.7K
GBPUSD 2.1K
AUDUSD 3.3K
AUDCAD 1.5K
XTIUSD 1.7K
USDJPY 1.9K
NZDUSD 2.5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 7.6K
XAUUSD 3.8K
SP500 -10
GBPUSD -2K
AUDUSD 1K
AUDCAD 401
XTIUSD 1.6K
USDJPY 4K
NZDUSD 2.1K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8 120.48 USD
En kötü işlem: -4 055 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +1 466.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -8 174.94 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
İnceleme yok
2025.09.26 13:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 23:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 11:08
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 15:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 01:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 18:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
