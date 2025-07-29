SignauxSections
ALESSANDRO DI VINCENZO

ItaliaTradingEa Platinum

ALESSANDRO DI VINCENZO
0 avis
Fiabilité
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 50 USD par mois
croissance depuis 2025 31%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
209
Bénéfice trades:
118 (56.45%)
Perte trades:
91 (43.54%)
Meilleure transaction:
8 120.48 USD
Pire transaction:
-4 054.50 USD
Bénéfice brut:
75 175.67 USD (122 181 pips)
Perte brute:
-44 111.94 USD (103 017 pips)
Gains consécutifs maximales:
8 (1 466.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
9 134.08 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.14
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
74.46%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
15
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.60
Longs trades:
109 (52.15%)
Courts trades:
100 (47.85%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
148.63 USD
Bénéfice moyen:
637.08 USD
Perte moyenne:
-484.75 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-8 174.94 USD)
Perte consécutive maximale:
-8 174.94 USD (6)
Croissance mensuelle:
5.45%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
566.06 USD
Maximal:
11 950.52 USD (9.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.32% (11 950.52 USD)
Par fonds propres:
6.40% (7 565.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 52
XAUUSD 51
SP500 33
GBPUSD 15
AUDUSD 13
AUDCAD 12
USDJPY 11
NZDUSD 11
XTIUSD 11
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 16K
XAUUSD 695
SP500 1.8K
GBPUSD 2.1K
AUDUSD 3.3K
AUDCAD 1.5K
USDJPY 1.9K
NZDUSD 2.5K
XTIUSD 1.9K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 7.6K
XAUUSD 3.8K
SP500 490
GBPUSD -2K
AUDUSD 1K
AUDCAD 401
USDJPY 4K
NZDUSD 2.1K
XTIUSD 1.8K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +8 120.48 USD
Pire transaction: -4 055 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +1 466.37 USD
Perte consécutive maximale: -8 174.94 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live-2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Aucun avis
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 23:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 11:08
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 15:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 01:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 18:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Copier

