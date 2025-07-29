SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / ItaliaTradingEa Platinum
ALESSANDRO DI VINCENZO

ItaliaTradingEa Platinum

ALESSANDRO DI VINCENZO
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 50 USD al mese
crescita dal 2025 31%
Darwinex-Live-2
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
211
Profit Trade:
118 (55.92%)
Loss Trade:
93 (44.08%)
Best Trade:
8 120.48 USD
Worst Trade:
-4 054.50 USD
Profitto lordo:
75 175.67 USD (122 181 pips)
Perdita lorda:
-44 419.83 USD (103 718 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 466.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 134.08 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
74.46%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.57
Long Trade:
109 (51.66%)
Short Trade:
102 (48.34%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
145.76 USD
Profitto medio:
637.08 USD
Perdita media:
-477.63 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-8 174.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 174.94 USD (6)
Crescita mensile:
4.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
566.06 USD
Massimale:
11 950.52 USD (9.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.32% (11 950.52 USD)
Per equità:
6.40% (7 565.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 52
XAUUSD 51
SP500 34
GBPUSD 15
AUDUSD 13
AUDCAD 12
XTIUSD 12
USDJPY 11
NZDUSD 11
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 16K
XAUUSD 695
SP500 1.7K
GBPUSD 2.1K
AUDUSD 3.3K
AUDCAD 1.5K
XTIUSD 1.7K
USDJPY 1.9K
NZDUSD 2.5K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 7.6K
XAUUSD 3.8K
SP500 -10
GBPUSD -2K
AUDUSD 1K
AUDCAD 401
XTIUSD 1.6K
USDJPY 4K
NZDUSD 2.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8 120.48 USD
Worst Trade: -4 055 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 466.37 USD
Massima perdita consecutiva: -8 174.94 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-ProCent-5
0.00 × 6
Non ci sono recensioni
2025.09.26 13:55
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.17 18:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.16 23:51
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.11 16:10
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.55% of days out of 66 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.10 01:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.08 11:08
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.76% of days out of 63 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.19 17:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.19 15:17
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 01:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 18:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.17% of days out of 24 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.29 21:35
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
