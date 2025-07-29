- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
211
Profit Trade:
118 (55.92%)
Loss Trade:
93 (44.08%)
Best Trade:
8 120.48 USD
Worst Trade:
-4 054.50 USD
Profitto lordo:
75 175.67 USD (122 181 pips)
Perdita lorda:
-44 419.83 USD (103 718 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (1 466.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
9 134.08 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
74.46%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
16
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.57
Long Trade:
109 (51.66%)
Short Trade:
102 (48.34%)
Fattore di profitto:
1.69
Profitto previsto:
145.76 USD
Profitto medio:
637.08 USD
Perdita media:
-477.63 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-8 174.94 USD)
Massima perdita consecutiva:
-8 174.94 USD (6)
Crescita mensile:
4.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
566.06 USD
Massimale:
11 950.52 USD (9.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.32% (11 950.52 USD)
Per equità:
6.40% (7 565.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|52
|XAUUSD
|51
|SP500
|34
|GBPUSD
|15
|AUDUSD
|13
|AUDCAD
|12
|XTIUSD
|12
|USDJPY
|11
|NZDUSD
|11
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|16K
|XAUUSD
|695
|SP500
|1.7K
|GBPUSD
|2.1K
|AUDUSD
|3.3K
|AUDCAD
|1.5K
|XTIUSD
|1.7K
|USDJPY
|1.9K
|NZDUSD
|2.5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|7.6K
|XAUUSD
|3.8K
|SP500
|-10
|GBPUSD
|-2K
|AUDUSD
|1K
|AUDCAD
|401
|XTIUSD
|1.6K
|USDJPY
|4K
|NZDUSD
|2.1K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +8 120.48 USD
Worst Trade: -4 055 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +1 466.37 USD
Massima perdita consecutiva: -8 174.94 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live-2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
RoboForex-ProCent-5
|0.00 × 6
