Bruno Angelo Gerace

Austar

Bruno Angelo Gerace
0 inceleme
Güvenilirlik
208 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2021 44%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
9 419
Kârla kapanan işlemler:
4 579 (48.61%)
Zararla kapanan işlemler:
4 840 (51.39%)
En iyi işlem:
4 502.63 AUD
En kötü işlem:
-7 698.54 AUD
Brüt kâr:
444 804.86 AUD (51 565 085 pips)
Brüt zarar:
-431 410.75 AUD (24 016 466 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (44.55 AUD)
Maksimum ardışık kâr:
11 429.87 AUD (4)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
3.76%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.44
Alış işlemleri:
5 065 (53.77%)
Satış işlemleri:
4 354 (46.23%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
1.42 AUD
Ortalama kâr:
97.14 AUD
Ortalama zarar:
-89.13 AUD
Maksimum ardışık kayıp:
27 (-1 891.28 AUD)
Maksimum ardışık zarar:
-15 711.55 AUD (7)
Aylık büyüme:
0.52%
Yıllık tahmin:
6.45%
Algo alım-satım:
1%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.04 AUD
Maksimum:
30 217.00 AUD (71.41%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
38.99% (30 510.24 AUD)
Varlığa göre:
1.38% (512.45 AUD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDUSD 2545
XAUUSD 1392
USDJPY 431
GBPUSD 360
EURUSD 315
GBPJPY 259
AUS200 258
US30 258
DE40 252
BTCUSD 214
US500 204
AUDCAD 192
USDCAD 173
NZDUSD 151
AUDNZD 134
USDCHF 133
USTEC 129
EURJPY 120
GBPCHF.a 105
GBPCHF 105
AUDJPY 102
EURCHF 99
AUDCHF 94
AUDUSD.a 80
CADJPY 63
GBPUSD.a 59
CHFJPY 54
CADCHF 51
EURUSD.a 48
NZDCHF 45
CHFJPY.a 41
ETHUSD 41
EURGBP 40
USDJPY.a 38
NZDCAD.a 37
NZDCAD 33
NZDJPY 30
AUS200.a 27
US500.a 26
CVNA.NYSE 26
GBPCAD 25
EURCAD 24
GBPNZD.a 23
CADJPY.a 23
EURCHF.a 22
GBPJPY.a 21
AUDJPY.a 21
GBPAUD 21
GBPAUD.a 19
GBPNZD 18
UST30Y_U2.a 16
XAUUSD.a 14
EURGBP.a 13
BTCUSD.a 13
UST30Y_Z2 12
EURNZD 12
AUDCAD.a 11
EURJPY.a 11
XTIUSD.a 11
UST30Y_H3 11
XNGUSD 11
AUDNZD.a 10
USTEC.a 10
USDCAD.a 10
UKGB_Z2 10
EURAUD 10
EURCAD.a 9
NZDUSD.a 9
UK100 9
UST30Y_Z2.a 7
XTIUSD 7
GBPCAD.a 6
US30.a 6
EURBBL_Z2.a 5
USDCHF.a 4
EURBBL_Z2 4
USDTRY 4
UK100.a 3
AMCR.NYSE.a 3
AMZN.NAS.a 3
ETHUSD.a 3
UKGB_H3 3
NZDCHF.a 2
AAPL.NAS.a 2
TSLA.NAS.a 2
WU.NYSE.a 2
TPR.NYSE.a 2
VIX_N2.a 2
UNIUSD.a 2
Wheat_Z2 2
EURAUD.a 1
GM.NYSE.a 1
VIX_K2.a 1
AUDCHF.a 1
EURBBL_U2.a 1
VIX_U3 1
VIX_V3 1
NVDA.NAS 1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDUSD -17K
XAUUSD 15K
USDJPY 2K
GBPUSD -73
EURUSD 1.5K
GBPJPY 2.1K
AUS200 655
US30 1.3K
DE40 1.2K
BTCUSD 1.1K
US500 -444
AUDCAD -1.3K
USDCAD -324
NZDUSD -528
AUDNZD 317
USDCHF 546
USTEC -617
EURJPY 558
GBPCHF.a 666
GBPCHF 228
AUDJPY 9
EURCHF 420
AUDCHF 647
AUDUSD.a 235
CADJPY 115
GBPUSD.a 720
CHFJPY -655
CADCHF -11
EURUSD.a 4.8K
NZDCHF 334
CHFJPY.a 1.4K
ETHUSD 50
EURGBP -171
USDJPY.a 220
NZDCAD.a 110
NZDCAD 168
NZDJPY 142
AUS200.a -73
US500.a 74
CVNA.NYSE -5.8K
GBPCAD 119
EURCAD 127
GBPNZD.a 623
CADJPY.a 301
EURCHF.a 584
GBPJPY.a 159
AUDJPY.a -219
GBPAUD -128
GBPAUD.a 2.4K
GBPNZD -417
UST30Y_U2.a 2.2K
XAUUSD.a 68
EURGBP.a 126
BTCUSD.a -191
UST30Y_Z2 -2.3K
EURNZD -363
AUDCAD.a -25
EURJPY.a 134
XTIUSD.a 124
UST30Y_H3 -28
XNGUSD 2.1K
AUDNZD.a 12
USTEC.a -114
USDCAD.a -5
UKGB_Z2 -5.1K
EURAUD -664
EURCAD.a 87
NZDUSD.a -49
UK100 94
UST30Y_Z2.a 1.7K
XTIUSD 169
GBPCAD.a 65
US30.a -70
EURBBL_Z2.a 884
USDCHF.a 169
EURBBL_Z2 -569
USDTRY -146
UK100.a -8
AMCR.NYSE.a 0
AMZN.NAS.a -15
ETHUSD.a -14
UKGB_H3 151
NZDCHF.a 11
AAPL.NAS.a -1
TSLA.NAS.a -6
WU.NYSE.a 0
TPR.NYSE.a 0
VIX_N2.a -2
UNIUSD.a 0
Wheat_Z2 47
EURAUD.a -9
GM.NYSE.a 0
VIX_K2.a 1
AUDCHF.a 16
EURBBL_U2.a -1
VIX_U3 0
VIX_V3 2
NVDA.NAS 48
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDUSD -806K
XAUUSD -307K
USDJPY -51K
GBPUSD -41K
EURUSD 12K
GBPJPY 30K
AUS200 322K
US30 1.1M
DE40 647K
BTCUSD -1.3M
US500 -268K
AUDCAD -44K
USDCAD -49K
NZDUSD -30K
AUDNZD 16K
USDCHF 15K
USTEC 57K
EURJPY 47K
GBPCHF.a -59K
GBPCHF 17K
AUDJPY 5.6K
EURCHF 8.2K
AUDCHF 8.2K
AUDUSD.a -438
CADJPY 9.6K
GBPUSD.a 2.6K
CHFJPY 7.3K
CADCHF -7.7K
EURUSD.a 8.3K
NZDCHF 3.9K
CHFJPY.a -6K
ETHUSD -20K
EURGBP 3.6K
USDJPY.a 2.3K
NZDCAD.a 3.0K
NZDCAD 4.9K
NZDJPY 5.3K
AUS200.a -70K
US500.a 38K
CVNA.NYSE -714K
GBPCAD 4K
EURCAD 2.4K
GBPNZD.a 4.6K
CADJPY.a 4.9K
EURCHF.a 4K
GBPJPY.a 7K
AUDJPY.a -4.8K
GBPAUD 323
GBPAUD.a -584
GBPNZD -3K
UST30Y_U2.a 2K
XAUUSD.a 3.3K
EURGBP.a 405
BTCUSD.a -688K
UST30Y_Z2 -2.1K
EURNZD -5.1K
AUDCAD.a 566
EURJPY.a 3.7K
XTIUSD.a 462
UST30Y_H3 -37
XNGUSD 4.7K
AUDNZD.a 604
USTEC.a -83K
USDCAD.a -340
UKGB_Z2 -3.8K
EURAUD -9.1K
EURCAD.a -1K
NZDUSD.a -414
UK100 24K
UST30Y_Z2.a 1.4K
XTIUSD 299
GBPCAD.a 2.3K
US30.a -51K
EURBBL_Z2.a 769
USDCHF.a 2.8K
EURBBL_Z2 -475
USDTRY -54K
UK100.a -5.9K
AMCR.NYSE.a -218
AMZN.NAS.a -138K
ETHUSD.a -29K
UKGB_H3 111
NZDCHF.a 262
AAPL.NAS.a -5.4K
TSLA.NAS.a -5.4K
WU.NYSE.a -140
TPR.NYSE.a -989
VIX_N2.a 3
UNIUSD.a 1.1K
Wheat_Z2 981
EURAUD.a -390
GM.NYSE.a -679
VIX_K2.a 49
AUDCHF.a 268
EURBBL_U2.a 0
VIX_U3 8
VIX_V3 174
NVDA.NAS 402
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +4 502.63 AUD
En kötü işlem: -7 699 AUD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +44.55 AUD
Maksimum ardışık zarar: -1 891.28 AUD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsAU-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
0.59 × 417
ICMarketsEU-MT5-5
0.68 × 3828
GMI3-Real
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.33 × 216
JunoMarkets-Server
1.54 × 26
Pepperstone-MT5-Live01
2.20 × 459
OxSecurities-Live
2.70 × 369
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
VantageInternational-Live 10
5.60 × 5
DerivSVG-Server
6.50 × 2
Exness-MT5Real32
6.71 × 164
LiteFinance-MT5-Live
6.81 × 58
EBCFinancialGroupKY-Live01
7.05 × 346
UltimaMarkets-Live 1
7.22 × 294
PUPrime-Live
7.75 × 8
Forex.com-Live 536
7.82 × 22
XMGlobalMU-MT5 6
8.90 × 20
5 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.12 04:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 11:19
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.36% of days out of 1394 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Austar
Ayda 30 USD
44%
0
0
USD
37K
AUD
208
1%
9 419
48%
100%
1.03
1.42
AUD
39%
1:500
Kopyala

