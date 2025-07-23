시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / Hedgemony
Bruno Angelo Gerace

Hedgemony

Bruno Angelo Gerace
0 리뷰
안정성
224
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2021 49%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
9 675
이익 거래:
4 722 (48.80%)
손실 거래:
4 953 (51.19%)
최고의 거래:
4 502.63 AUD
최악의 거래:
-7 698.54 AUD
총 수익:
447 973.62 AUD (53 088 361 pips)
총 손실:
-433 180.93 AUD (24 811 479 pips)
연속 최대 이익:
27 (44.55 AUD)
연속 최대 이익:
11 429.87 AUD (4)
샤프 비율:
0.03
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
3.76%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
26
평균 유지 시간:
8 일
회복 요인:
0.49
롱(주식매수):
5 201 (53.76%)
숏(주식차입매도):
4 474 (46.24%)
수익 요인:
1.03
기대수익:
1.53 AUD
평균 이익:
94.87 AUD
평균 손실:
-87.46 AUD
연속 최대 손실:
27 (-1 891.28 AUD)
연속 최대 손실:
-15 711.55 AUD (7)
월별 성장률:
0.77%
연간 예측:
9.33%
Algo 트레이딩:
1%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.04 AUD
최대한의:
30 217.00 AUD (71.41%)
상대적 삭감:
잔고별:
38.99% (30 510.24 AUD)
자본금별:
5.15% (1 967.75 AUD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDUSD 2545
XAUUSD 1411
USDJPY 432
GBPUSD 362
EURUSD 316
GBPJPY 298
AUS200 291
US30 265
DE40 252
US500 232
BTCUSD 225
AUDCAD 213
USDCAD 173
NZDUSD 151
AUDNZD 147
USTEC 142
USDCHF 135
EURJPY 121
GBPCHF.a 105
GBPCHF 105
AUDJPY 102
AUDCHF 101
EURCHF 99
CHFJPY 89
AUDUSD.a 80
CADJPY 63
GBPUSD.a 59
CADCHF 51
EURUSD.a 48
NZDCHF 45
NZDCAD 42
CHFJPY.a 41
ETHUSD 41
EURGBP 40
USDJPY.a 38
NZDCAD.a 37
NZDJPY 30
AUS200.a 27
US500.a 26
CVNA.NYSE 26
GBPCAD 25
EURCAD 24
GBPNZD.a 23
CADJPY.a 23
EURCHF.a 22
GBPJPY.a 21
AUDJPY.a 21
GBPAUD 21
GBPAUD.a 19
GBPNZD 18
UST30Y_U2.a 16
XAUUSD.a 14
EURGBP.a 13
BTCUSD.a 13
UST30Y_Z2 12
EURNZD 12
STOXX50 12
AUDCAD.a 11
EURJPY.a 11
XTIUSD.a 11
UST30Y_H3 11
XNGUSD 11
AUDNZD.a 10
USTEC.a 10
USDCAD.a 10
UKGB_Z2 10
EURAUD 10
EURCAD.a 9
NZDUSD.a 9
UK100 9
UST30Y_Z2.a 7
XTIUSD 7
GBPCAD.a 6
US30.a 6
EURBBL_Z2.a 5
USDCHF.a 4
EURBBL_Z2 4
USDTRY 4
UK100.a 3
AMCR.NYSE.a 3
AMZN.NAS.a 3
ETHUSD.a 3
UKGB_H3 3
NZDCHF.a 2
AAPL.NAS.a 2
TSLA.NAS.a 2
WU.NYSE.a 2
TPR.NYSE.a 2
VIX_N2.a 2
UNIUSD.a 2
Wheat_Z2 2
US2000 2
EURAUD.a 1
GM.NYSE.a 1
VIX_K2.a 1
AUDCHF.a 1
EURBBL_U2.a 1
VIX_U3 1
VIX_V3 1
NVDA.NAS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDUSD -17K
XAUUSD 15K
USDJPY 2K
GBPUSD -91
EURUSD 1.5K
GBPJPY 2.2K
AUS200 776
US30 1.3K
DE40 1.2K
US500 -278
BTCUSD 1.3K
AUDCAD -1.2K
USDCAD -324
NZDUSD -528
AUDNZD 383
USTEC -288
USDCHF 547
EURJPY 571
GBPCHF.a 666
GBPCHF 228
AUDJPY 9
AUDCHF 680
EURCHF 420
CHFJPY -630
AUDUSD.a 235
CADJPY 115
GBPUSD.a 720
CADCHF -11
EURUSD.a 4.8K
NZDCHF 334
NZDCAD 205
CHFJPY.a 1.4K
ETHUSD 50
EURGBP -171
USDJPY.a 220
NZDCAD.a 110
NZDJPY 142
AUS200.a -73
US500.a 74
CVNA.NYSE -5.8K
GBPCAD 119
EURCAD 127
GBPNZD.a 623
CADJPY.a 301
EURCHF.a 584
GBPJPY.a 159
AUDJPY.a -219
GBPAUD -128
GBPAUD.a 2.4K
GBPNZD -417
UST30Y_U2.a 2.2K
XAUUSD.a 68
EURGBP.a 126
BTCUSD.a -191
UST30Y_Z2 -2.3K
EURNZD -363
STOXX50 28
AUDCAD.a -25
EURJPY.a 134
XTIUSD.a 124
UST30Y_H3 -28
XNGUSD 2.1K
AUDNZD.a 12
USTEC.a -114
USDCAD.a -5
UKGB_Z2 -5.1K
EURAUD -664
EURCAD.a 87
NZDUSD.a -49
UK100 94
UST30Y_Z2.a 1.7K
XTIUSD 169
GBPCAD.a 65
US30.a -70
EURBBL_Z2.a 884
USDCHF.a 169
EURBBL_Z2 -569
USDTRY -146
UK100.a -8
AMCR.NYSE.a 0
AMZN.NAS.a -15
ETHUSD.a -14
UKGB_H3 151
NZDCHF.a 11
AAPL.NAS.a -1
TSLA.NAS.a -6
WU.NYSE.a 0
TPR.NYSE.a 0
VIX_N2.a -2
UNIUSD.a 0
Wheat_Z2 47
US2000 11
EURAUD.a -9
GM.NYSE.a 0
VIX_K2.a 1
AUDCHF.a 16
EURBBL_U2.a -1
VIX_U3 0
VIX_V3 2
NVDA.NAS 48
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDUSD -806K
XAUUSD -308K
USDJPY -51K
GBPUSD -41K
EURUSD 12K
GBPJPY 31K
AUS200 369K
US30 1.1M
DE40 647K
US500 -204K
BTCUSD -794K
AUDCAD -39K
USDCAD -49K
NZDUSD -30K
AUDNZD 8.9K
USTEC 186K
USDCHF 15K
EURJPY 47K
GBPCHF.a -59K
GBPCHF 17K
AUDJPY 5.6K
AUDCHF 9.1K
EURCHF 8.2K
CHFJPY 11K
AUDUSD.a -438
CADJPY 9.6K
GBPUSD.a 2.6K
CADCHF -7.7K
EURUSD.a 8.3K
NZDCHF 3.9K
NZDCAD 7.7K
CHFJPY.a -6K
ETHUSD -20K
EURGBP 3.6K
USDJPY.a 2.3K
NZDCAD.a 3.0K
NZDJPY 5.3K
AUS200.a -70K
US500.a 38K
CVNA.NYSE -714K
GBPCAD 4K
EURCAD 2.4K
GBPNZD.a 4.6K
CADJPY.a 4.9K
EURCHF.a 4K
GBPJPY.a 7K
AUDJPY.a -4.8K
GBPAUD 323
GBPAUD.a -584
GBPNZD -3K
UST30Y_U2.a 2K
XAUUSD.a 3.3K
EURGBP.a 405
BTCUSD.a -688K
UST30Y_Z2 -2.1K
EURNZD -5.1K
STOXX50 4.2K
AUDCAD.a 566
EURJPY.a 3.7K
XTIUSD.a 462
UST30Y_H3 -37
XNGUSD 4.7K
AUDNZD.a 604
USTEC.a -83K
USDCAD.a -340
UKGB_Z2 -3.8K
EURAUD -9.1K
EURCAD.a -1K
NZDUSD.a -414
UK100 24K
UST30Y_Z2.a 1.4K
XTIUSD 299
GBPCAD.a 2.3K
US30.a -51K
EURBBL_Z2.a 769
USDCHF.a 2.8K
EURBBL_Z2 -475
USDTRY -54K
UK100.a -5.9K
AMCR.NYSE.a -218
AMZN.NAS.a -138K
ETHUSD.a -29K
UKGB_H3 111
NZDCHF.a 262
AAPL.NAS.a -5.4K
TSLA.NAS.a -5.4K
WU.NYSE.a -140
TPR.NYSE.a -989
VIX_N2.a 3
UNIUSD.a 1.1K
Wheat_Z2 981
US2000 -112
EURAUD.a -390
GM.NYSE.a -679
VIX_K2.a 49
AUDCHF.a 268
EURBBL_U2.a 0
VIX_U3 8
VIX_V3 174
NVDA.NAS 402
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +4 502.63 AUD
최악의 거래: -7 699 AUD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 7
연속 최대 이익: +44.55 AUD
연속 최대 손실: -1 891.28 AUD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsAU-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

Exness-MT5Real8
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 41
OANDA-Live-1
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.41 × 41
ICMarketsSC-MT5-4
0.60 × 616
ICMarketsEU-MT5-5
0.78 × 3844
GMI3-Real
1.25 × 4
JunoMarkets-Live
1.60 × 5
FusionMarkets-Live
1.60 × 236
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
2.21 × 461
xChief-MT5
2.31 × 16
OxSecurities-Live
2.70 × 369
JunoMarkets-Server
2.87 × 30
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
TitanFX-MT5-01
2.95 × 405
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
16 더...
리뷰 없음
2025.12.30 05:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 04:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.12 04:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 11:19
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.36% of days out of 1394 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Hedgemony
월별 30 USD
49%
0
0
USD
39K
AUD
224
1%
9 675
48%
100%
1.03
1.53
AUD
39%
1:500
복제

