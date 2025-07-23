信号部分
Bruno Angelo Gerace

Hedgemony

Bruno Angelo Gerace
可靠性
222
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2021 49%
ICMarketsAU-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
9 655
盈利交易:
4 709 (48.77%)
亏损交易:
4 946 (51.23%)
最好交易:
4 502.63 AUD
最差交易:
-7 698.54 AUD
毛利:
447 823.02 AUD (53 055 463 pips)
毛利亏损:
-433 118.70 AUD (24 791 814 pips)
最大连续赢利:
27 (44.55 AUD)
最大连续盈利:
11 429.87 AUD (4)
夏普比率:
0.03
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
3.76%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
8
平均持有时间:
8 天
采收率:
0.49
长期交易:
5 187 (53.72%)
短期交易:
4 468 (46.28%)
利润因子:
1.03
预期回报:
1.52 AUD
平均利润:
95.10 AUD
平均损失:
-87.57 AUD
最大连续失误:
27 (-1 891.28 AUD)
最大连续亏损:
-15 711.55 AUD (7)
每月增长:
0.58%
年度预测:
10.44%
算法交易:
1%
结余跌幅:
绝对:
0.04 AUD
最大值:
30 217.00 AUD (71.41%)
相对跌幅:
结余:
38.99% (30 510.24 AUD)
净值:
5.15% (1 967.75 AUD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDUSD 2545
XAUUSD 1411
USDJPY 432
GBPUSD 362
EURUSD 316
GBPJPY 298
AUS200 283
US30 265
DE40 252
US500 229
BTCUSD 225
AUDCAD 209
USDCAD 173
NZDUSD 151
AUDNZD 147
USTEC 142
USDCHF 135
EURJPY 121
GBPCHF.a 105
GBPCHF 105
AUDJPY 102
AUDCHF 99
EURCHF 99
CHFJPY 89
AUDUSD.a 80
CADJPY 63
GBPUSD.a 59
CADCHF 51
EURUSD.a 48
NZDCHF 45
CHFJPY.a 41
NZDCAD 41
ETHUSD 41
EURGBP 40
USDJPY.a 38
NZDCAD.a 37
NZDJPY 30
AUS200.a 27
US500.a 26
CVNA.NYSE 26
GBPCAD 25
EURCAD 24
GBPNZD.a 23
CADJPY.a 23
EURCHF.a 22
GBPJPY.a 21
AUDJPY.a 21
GBPAUD 21
GBPAUD.a 19
GBPNZD 18
UST30Y_U2.a 16
XAUUSD.a 14
EURGBP.a 13
BTCUSD.a 13
UST30Y_Z2 12
EURNZD 12
AUDCAD.a 11
EURJPY.a 11
XTIUSD.a 11
UST30Y_H3 11
XNGUSD 11
AUDNZD.a 10
USTEC.a 10
USDCAD.a 10
UKGB_Z2 10
EURAUD 10
STOXX50 10
EURCAD.a 9
NZDUSD.a 9
UK100 9
UST30Y_Z2.a 7
XTIUSD 7
GBPCAD.a 6
US30.a 6
EURBBL_Z2.a 5
USDCHF.a 4
EURBBL_Z2 4
USDTRY 4
UK100.a 3
AMCR.NYSE.a 3
AMZN.NAS.a 3
ETHUSD.a 3
UKGB_H3 3
NZDCHF.a 2
AAPL.NAS.a 2
TSLA.NAS.a 2
WU.NYSE.a 2
TPR.NYSE.a 2
VIX_N2.a 2
UNIUSD.a 2
Wheat_Z2 2
US2000 2
EURAUD.a 1
GM.NYSE.a 1
VIX_K2.a 1
AUDCHF.a 1
EURBBL_U2.a 1
VIX_U3 1
VIX_V3 1
NVDA.NAS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDUSD -17K
XAUUSD 15K
USDJPY 2K
GBPUSD -91
EURUSD 1.5K
GBPJPY 2.2K
AUS200 749
US30 1.3K
DE40 1.2K
US500 -272
BTCUSD 1.3K
AUDCAD -1.3K
USDCAD -324
NZDUSD -528
AUDNZD 383
USTEC -288
USDCHF 547
EURJPY 571
GBPCHF.a 666
GBPCHF 228
AUDJPY 9
AUDCHF 649
EURCHF 420
CHFJPY -630
AUDUSD.a 235
CADJPY 115
GBPUSD.a 720
CADCHF -11
EURUSD.a 4.8K
NZDCHF 334
CHFJPY.a 1.4K
NZDCAD 202
ETHUSD 50
EURGBP -171
USDJPY.a 220
NZDCAD.a 110
NZDJPY 142
AUS200.a -73
US500.a 74
CVNA.NYSE -5.8K
GBPCAD 119
EURCAD 127
GBPNZD.a 623
CADJPY.a 301
EURCHF.a 584
GBPJPY.a 159
AUDJPY.a -219
GBPAUD -128
GBPAUD.a 2.4K
GBPNZD -417
UST30Y_U2.a 2.2K
XAUUSD.a 68
EURGBP.a 126
BTCUSD.a -191
UST30Y_Z2 -2.3K
EURNZD -363
AUDCAD.a -25
EURJPY.a 134
XTIUSD.a 124
UST30Y_H3 -28
XNGUSD 2.1K
AUDNZD.a 12
USTEC.a -114
USDCAD.a -5
UKGB_Z2 -5.1K
EURAUD -664
STOXX50 30
EURCAD.a 87
NZDUSD.a -49
UK100 94
UST30Y_Z2.a 1.7K
XTIUSD 169
GBPCAD.a 65
US30.a -70
EURBBL_Z2.a 884
USDCHF.a 169
EURBBL_Z2 -569
USDTRY -146
UK100.a -8
AMCR.NYSE.a 0
AMZN.NAS.a -15
ETHUSD.a -14
UKGB_H3 151
NZDCHF.a 11
AAPL.NAS.a -1
TSLA.NAS.a -6
WU.NYSE.a 0
TPR.NYSE.a 0
VIX_N2.a -2
UNIUSD.a 0
Wheat_Z2 47
US2000 11
EURAUD.a -9
GM.NYSE.a 0
VIX_K2.a 1
AUDCHF.a 16
EURBBL_U2.a -1
VIX_U3 0
VIX_V3 2
NVDA.NAS 48
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDUSD -806K
XAUUSD -308K
USDJPY -51K
GBPUSD -41K
EURUSD 12K
GBPJPY 31K
AUS200 361K
US30 1.1M
DE40 647K
US500 -206K
BTCUSD -794K
AUDCAD -41K
USDCAD -49K
NZDUSD -30K
AUDNZD 8.9K
USTEC 186K
USDCHF 15K
EURJPY 47K
GBPCHF.a -59K
GBPCHF 17K
AUDJPY 5.6K
AUDCHF 8.4K
EURCHF 8.2K
CHFJPY 11K
AUDUSD.a -438
CADJPY 9.6K
GBPUSD.a 2.6K
CADCHF -7.7K
EURUSD.a 8.3K
NZDCHF 3.9K
CHFJPY.a -6K
NZDCAD 7.3K
ETHUSD -20K
EURGBP 3.6K
USDJPY.a 2.3K
NZDCAD.a 3.0K
NZDJPY 5.3K
AUS200.a -70K
US500.a 38K
CVNA.NYSE -714K
GBPCAD 4K
EURCAD 2.4K
GBPNZD.a 4.6K
CADJPY.a 4.9K
EURCHF.a 4K
GBPJPY.a 7K
AUDJPY.a -4.8K
GBPAUD 323
GBPAUD.a -584
GBPNZD -3K
UST30Y_U2.a 2K
XAUUSD.a 3.3K
EURGBP.a 405
BTCUSD.a -688K
UST30Y_Z2 -2.1K
EURNZD -5.1K
AUDCAD.a 566
EURJPY.a 3.7K
XTIUSD.a 462
UST30Y_H3 -37
XNGUSD 4.7K
AUDNZD.a 604
USTEC.a -83K
USDCAD.a -340
UKGB_Z2 -3.8K
EURAUD -9.1K
STOXX50 4.5K
EURCAD.a -1K
NZDUSD.a -414
UK100 24K
UST30Y_Z2.a 1.4K
XTIUSD 299
GBPCAD.a 2.3K
US30.a -51K
EURBBL_Z2.a 769
USDCHF.a 2.8K
EURBBL_Z2 -475
USDTRY -54K
UK100.a -5.9K
AMCR.NYSE.a -218
AMZN.NAS.a -138K
ETHUSD.a -29K
UKGB_H3 111
NZDCHF.a 262
AAPL.NAS.a -5.4K
TSLA.NAS.a -5.4K
WU.NYSE.a -140
TPR.NYSE.a -989
VIX_N2.a 3
UNIUSD.a 1.1K
Wheat_Z2 981
US2000 -112
EURAUD.a -390
GM.NYSE.a -679
VIX_K2.a 49
AUDCHF.a 268
EURBBL_U2.a 0
VIX_U3 8
VIX_V3 174
NVDA.NAS 402
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +4 502.63 AUD
最差交易: -7 699 AUD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 7
最大连续盈利: +44.55 AUD
最大连续亏损: -1 891.28 AUD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsAU-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-MT5Real8
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 30
OANDA-Live-1
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.41 × 41
ICMarketsSC-MT5-4
0.60 × 616
ICMarketsEU-MT5-5
0.78 × 3844
GMI3-Real
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.47 × 225
JunoMarkets-Live
1.60 × 5
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
2.21 × 461
xChief-MT5
2.31 × 16
OxSecurities-Live
2.70 × 369
JunoMarkets-Server
2.87 × 30
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
TitanFX-MT5-01
2.95 × 405
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
