SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Hedgemony
Bruno Angelo Gerace

Hedgemony

Bruno Angelo Gerace
0 comentarios
Fiabilidad
222 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2021 49%
ICMarketsAU-Live
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
9 655
Transacciones Rentables:
4 709 (48.77%)
Transacciones Irrentables:
4 946 (51.23%)
Mejor transacción:
4 502.63 AUD
Peor transacción:
-7 698.54 AUD
Beneficio Bruto:
447 823.02 AUD (53 055 463 pips)
Pérdidas Brutas:
-433 118.70 AUD (24 791 814 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (44.55 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
11 429.87 AUD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.76%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
8 días
Factor de Recuperación:
0.49
Transacciones Largas:
5 187 (53.72%)
Transacciones Cortas:
4 468 (46.28%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
1.52 AUD
Beneficio medio:
95.10 AUD
Pérdidas medias:
-87.57 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-1 891.28 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15 711.55 AUD (7)
Crecimiento al mes:
0.58%
Pronóstico anual:
10.44%
Trading algorítmico:
1%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 AUD
Máxima:
30 217.00 AUD (71.41%)
Reducción relativa:
De balance:
38.99% (30 510.24 AUD)
De fondos:
5.15% (1 967.75 AUD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDUSD 2545
XAUUSD 1411
USDJPY 432
GBPUSD 362
EURUSD 316
GBPJPY 298
AUS200 283
US30 265
DE40 252
US500 229
BTCUSD 225
AUDCAD 209
USDCAD 173
NZDUSD 151
AUDNZD 147
USTEC 142
USDCHF 135
EURJPY 121
GBPCHF.a 105
GBPCHF 105
AUDJPY 102
AUDCHF 99
EURCHF 99
CHFJPY 89
AUDUSD.a 80
CADJPY 63
GBPUSD.a 59
CADCHF 51
EURUSD.a 48
NZDCHF 45
CHFJPY.a 41
NZDCAD 41
ETHUSD 41
EURGBP 40
USDJPY.a 38
NZDCAD.a 37
NZDJPY 30
AUS200.a 27
US500.a 26
CVNA.NYSE 26
GBPCAD 25
EURCAD 24
GBPNZD.a 23
CADJPY.a 23
EURCHF.a 22
GBPJPY.a 21
AUDJPY.a 21
GBPAUD 21
GBPAUD.a 19
GBPNZD 18
UST30Y_U2.a 16
XAUUSD.a 14
EURGBP.a 13
BTCUSD.a 13
UST30Y_Z2 12
EURNZD 12
AUDCAD.a 11
EURJPY.a 11
XTIUSD.a 11
UST30Y_H3 11
XNGUSD 11
AUDNZD.a 10
USTEC.a 10
USDCAD.a 10
UKGB_Z2 10
EURAUD 10
STOXX50 10
EURCAD.a 9
NZDUSD.a 9
UK100 9
UST30Y_Z2.a 7
XTIUSD 7
GBPCAD.a 6
US30.a 6
EURBBL_Z2.a 5
USDCHF.a 4
EURBBL_Z2 4
USDTRY 4
UK100.a 3
AMCR.NYSE.a 3
AMZN.NAS.a 3
ETHUSD.a 3
UKGB_H3 3
NZDCHF.a 2
AAPL.NAS.a 2
TSLA.NAS.a 2
WU.NYSE.a 2
TPR.NYSE.a 2
VIX_N2.a 2
UNIUSD.a 2
Wheat_Z2 2
US2000 2
EURAUD.a 1
GM.NYSE.a 1
VIX_K2.a 1
AUDCHF.a 1
EURBBL_U2.a 1
VIX_U3 1
VIX_V3 1
NVDA.NAS 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDUSD -17K
XAUUSD 15K
USDJPY 2K
GBPUSD -91
EURUSD 1.5K
GBPJPY 2.2K
AUS200 749
US30 1.3K
DE40 1.2K
US500 -272
BTCUSD 1.3K
AUDCAD -1.3K
USDCAD -324
NZDUSD -528
AUDNZD 383
USTEC -288
USDCHF 547
EURJPY 571
GBPCHF.a 666
GBPCHF 228
AUDJPY 9
AUDCHF 649
EURCHF 420
CHFJPY -630
AUDUSD.a 235
CADJPY 115
GBPUSD.a 720
CADCHF -11
EURUSD.a 4.8K
NZDCHF 334
CHFJPY.a 1.4K
NZDCAD 202
ETHUSD 50
EURGBP -171
USDJPY.a 220
NZDCAD.a 110
NZDJPY 142
AUS200.a -73
US500.a 74
CVNA.NYSE -5.8K
GBPCAD 119
EURCAD 127
GBPNZD.a 623
CADJPY.a 301
EURCHF.a 584
GBPJPY.a 159
AUDJPY.a -219
GBPAUD -128
GBPAUD.a 2.4K
GBPNZD -417
UST30Y_U2.a 2.2K
XAUUSD.a 68
EURGBP.a 126
BTCUSD.a -191
UST30Y_Z2 -2.3K
EURNZD -363
AUDCAD.a -25
EURJPY.a 134
XTIUSD.a 124
UST30Y_H3 -28
XNGUSD 2.1K
AUDNZD.a 12
USTEC.a -114
USDCAD.a -5
UKGB_Z2 -5.1K
EURAUD -664
STOXX50 30
EURCAD.a 87
NZDUSD.a -49
UK100 94
UST30Y_Z2.a 1.7K
XTIUSD 169
GBPCAD.a 65
US30.a -70
EURBBL_Z2.a 884
USDCHF.a 169
EURBBL_Z2 -569
USDTRY -146
UK100.a -8
AMCR.NYSE.a 0
AMZN.NAS.a -15
ETHUSD.a -14
UKGB_H3 151
NZDCHF.a 11
AAPL.NAS.a -1
TSLA.NAS.a -6
WU.NYSE.a 0
TPR.NYSE.a 0
VIX_N2.a -2
UNIUSD.a 0
Wheat_Z2 47
US2000 11
EURAUD.a -9
GM.NYSE.a 0
VIX_K2.a 1
AUDCHF.a 16
EURBBL_U2.a -1
VIX_U3 0
VIX_V3 2
NVDA.NAS 48
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDUSD -806K
XAUUSD -308K
USDJPY -51K
GBPUSD -41K
EURUSD 12K
GBPJPY 31K
AUS200 361K
US30 1.1M
DE40 647K
US500 -206K
BTCUSD -794K
AUDCAD -41K
USDCAD -49K
NZDUSD -30K
AUDNZD 8.9K
USTEC 186K
USDCHF 15K
EURJPY 47K
GBPCHF.a -59K
GBPCHF 17K
AUDJPY 5.6K
AUDCHF 8.4K
EURCHF 8.2K
CHFJPY 11K
AUDUSD.a -438
CADJPY 9.6K
GBPUSD.a 2.6K
CADCHF -7.7K
EURUSD.a 8.3K
NZDCHF 3.9K
CHFJPY.a -6K
NZDCAD 7.3K
ETHUSD -20K
EURGBP 3.6K
USDJPY.a 2.3K
NZDCAD.a 3.0K
NZDJPY 5.3K
AUS200.a -70K
US500.a 38K
CVNA.NYSE -714K
GBPCAD 4K
EURCAD 2.4K
GBPNZD.a 4.6K
CADJPY.a 4.9K
EURCHF.a 4K
GBPJPY.a 7K
AUDJPY.a -4.8K
GBPAUD 323
GBPAUD.a -584
GBPNZD -3K
UST30Y_U2.a 2K
XAUUSD.a 3.3K
EURGBP.a 405
BTCUSD.a -688K
UST30Y_Z2 -2.1K
EURNZD -5.1K
AUDCAD.a 566
EURJPY.a 3.7K
XTIUSD.a 462
UST30Y_H3 -37
XNGUSD 4.7K
AUDNZD.a 604
USTEC.a -83K
USDCAD.a -340
UKGB_Z2 -3.8K
EURAUD -9.1K
STOXX50 4.5K
EURCAD.a -1K
NZDUSD.a -414
UK100 24K
UST30Y_Z2.a 1.4K
XTIUSD 299
GBPCAD.a 2.3K
US30.a -51K
EURBBL_Z2.a 769
USDCHF.a 2.8K
EURBBL_Z2 -475
USDTRY -54K
UK100.a -5.9K
AMCR.NYSE.a -218
AMZN.NAS.a -138K
ETHUSD.a -29K
UKGB_H3 111
NZDCHF.a 262
AAPL.NAS.a -5.4K
TSLA.NAS.a -5.4K
WU.NYSE.a -140
TPR.NYSE.a -989
VIX_N2.a 3
UNIUSD.a 1.1K
Wheat_Z2 981
US2000 -112
EURAUD.a -390
GM.NYSE.a -679
VIX_K2.a 49
AUDCHF.a 268
EURBBL_U2.a 0
VIX_U3 8
VIX_V3 174
NVDA.NAS 402
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 502.63 AUD
Peor transacción: -7 699 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +44.55 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 891.28 AUD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsAU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Exness-MT5Real8
0.00 × 2
STARTRADERFinancial-Live 3
0.00 × 31
OANDA-Live-1
0.00 × 1
FBS-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
0.41 × 41
ICMarketsSC-MT5-4
0.60 × 616
ICMarketsEU-MT5-5
0.78 × 3844
GMI3-Real
1.25 × 4
FusionMarkets-Live
1.47 × 225
JunoMarkets-Live
1.60 × 5
TradeMaxGlobal-Live
2.00 × 22
Pepperstone-MT5-Live01
2.21 × 461
xChief-MT5
2.31 × 16
OxSecurities-Live
2.70 × 369
JunoMarkets-Server
2.87 × 30
Exness-MT5Real5
2.88 × 634
TitanFX-MT5-01
2.95 × 405
Exness-MT5Real35
3.00 × 1
Exness-MT5Real36
3.50 × 10
ForexClub-MT5 Real Server
4.00 × 5
Exness-MT5Real2
4.05 × 1383
FundingTradersGroup-Server
4.45 × 143
EightcapGlobal-Live
4.67 × 6
VantageFX-Live
4.80 × 5
RoboForex-Pro
4.80 × 5
otros 16...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
No hay comentarios
2025.08.12 04:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.10 12:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.23 11:19
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 0.36% of days out of 1394 days of the signal's entire lifetime.
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Hedgemony
30 USD al mes
49%
0
0
USD
39K
AUD
222
1%
9 655
48%
100%
1.03
1.52
AUD
39%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.