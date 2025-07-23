- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
9 655
Transacciones Rentables:
4 709 (48.77%)
Transacciones Irrentables:
4 946 (51.23%)
Mejor transacción:
4 502.63 AUD
Peor transacción:
-7 698.54 AUD
Beneficio Bruto:
447 823.02 AUD (53 055 463 pips)
Pérdidas Brutas:
-433 118.70 AUD (24 791 814 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (44.55 AUD)
Beneficio máximo consecutivo:
11 429.87 AUD (4)
Ratio de Sharpe:
0.03
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
3.76%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
8 días
Factor de Recuperación:
0.49
Transacciones Largas:
5 187 (53.72%)
Transacciones Cortas:
4 468 (46.28%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
1.52 AUD
Beneficio medio:
95.10 AUD
Pérdidas medias:
-87.57 AUD
Máximo de pérdidas consecutivas:
27 (-1 891.28 AUD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15 711.55 AUD (7)
Crecimiento al mes:
0.58%
Pronóstico anual:
10.44%
Trading algorítmico:
1%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.04 AUD
Máxima:
30 217.00 AUD (71.41%)
Reducción relativa:
De balance:
38.99% (30 510.24 AUD)
De fondos:
5.15% (1 967.75 AUD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDUSD
|2545
|XAUUSD
|1411
|USDJPY
|432
|GBPUSD
|362
|EURUSD
|316
|GBPJPY
|298
|AUS200
|283
|US30
|265
|DE40
|252
|US500
|229
|BTCUSD
|225
|AUDCAD
|209
|USDCAD
|173
|NZDUSD
|151
|AUDNZD
|147
|USTEC
|142
|USDCHF
|135
|EURJPY
|121
|GBPCHF.a
|105
|GBPCHF
|105
|AUDJPY
|102
|AUDCHF
|99
|EURCHF
|99
|CHFJPY
|89
|AUDUSD.a
|80
|CADJPY
|63
|GBPUSD.a
|59
|CADCHF
|51
|EURUSD.a
|48
|NZDCHF
|45
|CHFJPY.a
|41
|NZDCAD
|41
|ETHUSD
|41
|EURGBP
|40
|USDJPY.a
|38
|NZDCAD.a
|37
|NZDJPY
|30
|AUS200.a
|27
|US500.a
|26
|CVNA.NYSE
|26
|GBPCAD
|25
|EURCAD
|24
|GBPNZD.a
|23
|CADJPY.a
|23
|EURCHF.a
|22
|GBPJPY.a
|21
|AUDJPY.a
|21
|GBPAUD
|21
|GBPAUD.a
|19
|GBPNZD
|18
|UST30Y_U2.a
|16
|XAUUSD.a
|14
|EURGBP.a
|13
|BTCUSD.a
|13
|UST30Y_Z2
|12
|EURNZD
|12
|AUDCAD.a
|11
|EURJPY.a
|11
|XTIUSD.a
|11
|UST30Y_H3
|11
|XNGUSD
|11
|AUDNZD.a
|10
|USTEC.a
|10
|USDCAD.a
|10
|UKGB_Z2
|10
|EURAUD
|10
|STOXX50
|10
|EURCAD.a
|9
|NZDUSD.a
|9
|UK100
|9
|UST30Y_Z2.a
|7
|XTIUSD
|7
|GBPCAD.a
|6
|US30.a
|6
|EURBBL_Z2.a
|5
|USDCHF.a
|4
|EURBBL_Z2
|4
|USDTRY
|4
|UK100.a
|3
|AMCR.NYSE.a
|3
|AMZN.NAS.a
|3
|ETHUSD.a
|3
|UKGB_H3
|3
|NZDCHF.a
|2
|AAPL.NAS.a
|2
|TSLA.NAS.a
|2
|WU.NYSE.a
|2
|TPR.NYSE.a
|2
|VIX_N2.a
|2
|UNIUSD.a
|2
|Wheat_Z2
|2
|US2000
|2
|EURAUD.a
|1
|GM.NYSE.a
|1
|VIX_K2.a
|1
|AUDCHF.a
|1
|EURBBL_U2.a
|1
|VIX_U3
|1
|VIX_V3
|1
|NVDA.NAS
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDUSD
|-17K
|XAUUSD
|15K
|USDJPY
|2K
|GBPUSD
|-91
|EURUSD
|1.5K
|GBPJPY
|2.2K
|AUS200
|749
|US30
|1.3K
|DE40
|1.2K
|US500
|-272
|BTCUSD
|1.3K
|AUDCAD
|-1.3K
|USDCAD
|-324
|NZDUSD
|-528
|AUDNZD
|383
|USTEC
|-288
|USDCHF
|547
|EURJPY
|571
|GBPCHF.a
|666
|GBPCHF
|228
|AUDJPY
|9
|AUDCHF
|649
|EURCHF
|420
|CHFJPY
|-630
|AUDUSD.a
|235
|CADJPY
|115
|GBPUSD.a
|720
|CADCHF
|-11
|EURUSD.a
|4.8K
|NZDCHF
|334
|CHFJPY.a
|1.4K
|NZDCAD
|202
|ETHUSD
|50
|EURGBP
|-171
|USDJPY.a
|220
|NZDCAD.a
|110
|NZDJPY
|142
|AUS200.a
|-73
|US500.a
|74
|CVNA.NYSE
|-5.8K
|GBPCAD
|119
|EURCAD
|127
|GBPNZD.a
|623
|CADJPY.a
|301
|EURCHF.a
|584
|GBPJPY.a
|159
|AUDJPY.a
|-219
|GBPAUD
|-128
|GBPAUD.a
|2.4K
|GBPNZD
|-417
|UST30Y_U2.a
|2.2K
|XAUUSD.a
|68
|EURGBP.a
|126
|BTCUSD.a
|-191
|UST30Y_Z2
|-2.3K
|EURNZD
|-363
|AUDCAD.a
|-25
|EURJPY.a
|134
|XTIUSD.a
|124
|UST30Y_H3
|-28
|XNGUSD
|2.1K
|AUDNZD.a
|12
|USTEC.a
|-114
|USDCAD.a
|-5
|UKGB_Z2
|-5.1K
|EURAUD
|-664
|STOXX50
|30
|EURCAD.a
|87
|NZDUSD.a
|-49
|UK100
|94
|UST30Y_Z2.a
|1.7K
|XTIUSD
|169
|GBPCAD.a
|65
|US30.a
|-70
|EURBBL_Z2.a
|884
|USDCHF.a
|169
|EURBBL_Z2
|-569
|USDTRY
|-146
|UK100.a
|-8
|AMCR.NYSE.a
|0
|AMZN.NAS.a
|-15
|ETHUSD.a
|-14
|UKGB_H3
|151
|NZDCHF.a
|11
|AAPL.NAS.a
|-1
|TSLA.NAS.a
|-6
|WU.NYSE.a
|0
|TPR.NYSE.a
|0
|VIX_N2.a
|-2
|UNIUSD.a
|0
|Wheat_Z2
|47
|US2000
|11
|EURAUD.a
|-9
|GM.NYSE.a
|0
|VIX_K2.a
|1
|AUDCHF.a
|16
|EURBBL_U2.a
|-1
|VIX_U3
|0
|VIX_V3
|2
|NVDA.NAS
|48
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDUSD
|-806K
|XAUUSD
|-308K
|USDJPY
|-51K
|GBPUSD
|-41K
|EURUSD
|12K
|GBPJPY
|31K
|AUS200
|361K
|US30
|1.1M
|DE40
|647K
|US500
|-206K
|BTCUSD
|-794K
|AUDCAD
|-41K
|USDCAD
|-49K
|NZDUSD
|-30K
|AUDNZD
|8.9K
|USTEC
|186K
|USDCHF
|15K
|EURJPY
|47K
|GBPCHF.a
|-59K
|GBPCHF
|17K
|AUDJPY
|5.6K
|AUDCHF
|8.4K
|EURCHF
|8.2K
|CHFJPY
|11K
|AUDUSD.a
|-438
|CADJPY
|9.6K
|GBPUSD.a
|2.6K
|CADCHF
|-7.7K
|EURUSD.a
|8.3K
|NZDCHF
|3.9K
|CHFJPY.a
|-6K
|NZDCAD
|7.3K
|ETHUSD
|-20K
|EURGBP
|3.6K
|USDJPY.a
|2.3K
|NZDCAD.a
|3.0K
|NZDJPY
|5.3K
|AUS200.a
|-70K
|US500.a
|38K
|CVNA.NYSE
|-714K
|GBPCAD
|4K
|EURCAD
|2.4K
|GBPNZD.a
|4.6K
|CADJPY.a
|4.9K
|EURCHF.a
|4K
|GBPJPY.a
|7K
|AUDJPY.a
|-4.8K
|GBPAUD
|323
|GBPAUD.a
|-584
|GBPNZD
|-3K
|UST30Y_U2.a
|2K
|XAUUSD.a
|3.3K
|EURGBP.a
|405
|BTCUSD.a
|-688K
|UST30Y_Z2
|-2.1K
|EURNZD
|-5.1K
|AUDCAD.a
|566
|EURJPY.a
|3.7K
|XTIUSD.a
|462
|UST30Y_H3
|-37
|XNGUSD
|4.7K
|AUDNZD.a
|604
|USTEC.a
|-83K
|USDCAD.a
|-340
|UKGB_Z2
|-3.8K
|EURAUD
|-9.1K
|STOXX50
|4.5K
|EURCAD.a
|-1K
|NZDUSD.a
|-414
|UK100
|24K
|UST30Y_Z2.a
|1.4K
|XTIUSD
|299
|GBPCAD.a
|2.3K
|US30.a
|-51K
|EURBBL_Z2.a
|769
|USDCHF.a
|2.8K
|EURBBL_Z2
|-475
|USDTRY
|-54K
|UK100.a
|-5.9K
|AMCR.NYSE.a
|-218
|AMZN.NAS.a
|-138K
|ETHUSD.a
|-29K
|UKGB_H3
|111
|NZDCHF.a
|262
|AAPL.NAS.a
|-5.4K
|TSLA.NAS.a
|-5.4K
|WU.NYSE.a
|-140
|TPR.NYSE.a
|-989
|VIX_N2.a
|3
|UNIUSD.a
|1.1K
|Wheat_Z2
|981
|US2000
|-112
|EURAUD.a
|-390
|GM.NYSE.a
|-679
|VIX_K2.a
|49
|AUDCHF.a
|268
|EURBBL_U2.a
|0
|VIX_U3
|8
|VIX_V3
|174
|NVDA.NAS
|402
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
|
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M 23M 25M 28M 30M
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +4 502.63 AUD
Peor transacción: -7 699 AUD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +44.55 AUD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 891.28 AUD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsAU-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 2
|
STARTRADERFinancial-Live 3
|0.00 × 31
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
FBS-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.41 × 41
|
ICMarketsSC-MT5-4
|0.60 × 616
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.78 × 3844
|
GMI3-Real
|1.25 × 4
|
FusionMarkets-Live
|1.47 × 225
|
JunoMarkets-Live
|1.60 × 5
|
TradeMaxGlobal-Live
|2.00 × 22
|
Pepperstone-MT5-Live01
|2.21 × 461
|
xChief-MT5
|2.31 × 16
|
OxSecurities-Live
|2.70 × 369
|
JunoMarkets-Server
|2.87 × 30
|
Exness-MT5Real5
|2.88 × 634
|
TitanFX-MT5-01
|2.95 × 405
|
Exness-MT5Real35
|3.00 × 1
|
Exness-MT5Real36
|3.50 × 10
|
ForexClub-MT5 Real Server
|4.00 × 5
|
Exness-MT5Real2
|4.05 × 1383
|
FundingTradersGroup-Server
|4.45 × 143
|
EightcapGlobal-Live
|4.67 × 6
|
VantageFX-Live
|4.80 × 5
|
RoboForex-Pro
|4.80 × 5
