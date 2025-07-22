SinyallerBölümler
Jaroslav Rajcher

EA Happy Breakout VM

Jaroslav Rajcher
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
VantageInternational-Live 12
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
79 (82.29%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (17.71%)
En iyi işlem:
56.12 USD
En kötü işlem:
-64.00 USD
Brüt kâr:
732.35 USD (3 901 pips)
Brüt zarar:
-478.80 USD (2 271 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (74.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
145.72 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
2.61%
Maks. mevduat yükü:
9.95%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
47 (48.96%)
Satış işlemleri:
49 (51.04%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
2.64 USD
Ortalama kâr:
9.27 USD
Ortalama zarar:
-28.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-106.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.07 USD (2)
Aylık büyüme:
4.26%
Yıllık tahmin:
51.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.52 USD
Maksimum:
161.57 USD (12.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.67% (161.57 USD)
Varlığa göre:
5.08% (57.96 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD+ 39
EURUSD+ 33
USDJPY+ 24
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD+ 257
EURUSD+ 58
USDJPY+ -61
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD+ 1.4K
EURUSD+ 474
USDJPY+ -174
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +56.12 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +74.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -106.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 12" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/

Best broker: https://shorturl.at/2hduL

İnceleme yok
2025.09.25 12:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 11:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 17:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 16:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.22 16:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
