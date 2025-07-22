- Büyüme
İşlemler:
96
Kârla kapanan işlemler:
79 (82.29%)
Zararla kapanan işlemler:
17 (17.71%)
En iyi işlem:
56.12 USD
En kötü işlem:
-64.00 USD
Brüt kâr:
732.35 USD (3 901 pips)
Brüt zarar:
-478.80 USD (2 271 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (74.99 USD)
Maksimum ardışık kâr:
145.72 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
2.61%
Maks. mevduat yükü:
9.95%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
30 dakika
Düzelme faktörü:
1.57
Alış işlemleri:
47 (48.96%)
Satış işlemleri:
49 (51.04%)
Kâr faktörü:
1.53
Beklenen getiri:
2.64 USD
Ortalama kâr:
9.27 USD
Ortalama zarar:
-28.16 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-106.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.07 USD (2)
Aylık büyüme:
4.26%
Yıllık tahmin:
51.70%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
7.52 USD
Maksimum:
161.57 USD (12.67%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
12.67% (161.57 USD)
Varlığa göre:
5.08% (57.96 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|39
|EURUSD+
|33
|USDJPY+
|24
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD+
|257
|EURUSD+
|58
|USDJPY+
|-61
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD+
|1.4K
|EURUSD+
|474
|USDJPY+
|-174
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +56.12 USD
En kötü işlem: -64 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +74.99 USD
Maksimum ardışık zarar: -106.07 USD
The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 999 USD
25%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
12
100%
96
82%
3%
1.52
2.64
USD
USD
13%
1:500