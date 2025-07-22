SegnaliSezioni
Jaroslav Rajcher

EA Happy Breakout VM

Jaroslav Rajcher
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2025 25%
VantageInternational-Live 12
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
96
Profit Trade:
79 (82.29%)
Loss Trade:
17 (17.71%)
Best Trade:
56.12 USD
Worst Trade:
-64.00 USD
Profitto lordo:
732.35 USD (3 901 pips)
Perdita lorda:
-478.80 USD (2 271 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (74.99 USD)
Massimo profitto consecutivo:
145.72 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
2.61%
Massimo carico di deposito:
9.95%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
30 minuti
Fattore di recupero:
1.57
Long Trade:
47 (48.96%)
Short Trade:
49 (51.04%)
Fattore di profitto:
1.53
Profitto previsto:
2.64 USD
Profitto medio:
9.27 USD
Perdita media:
-28.16 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-106.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.07 USD (2)
Crescita mensile:
7.83%
Previsione annuale:
95.05%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
7.52 USD
Massimale:
161.57 USD (12.67%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
12.67% (161.57 USD)
Per equità:
5.08% (57.96 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD+ 39
EURUSD+ 33
USDJPY+ 24
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD+ 257
EURUSD+ 58
USDJPY+ -61
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD+ 1.4K
EURUSD+ 474
USDJPY+ -174
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +56.12 USD
Worst Trade: -64 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +74.99 USD
Massima perdita consecutiva: -106.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 12" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation. Here's link to the EA: http://www.happyforex.de/happy-breakout/

Best broker: https://shorturl.at/2hduL

Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 11:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 17:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 16:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.22 16:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
