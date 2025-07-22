SignauxSections
Jaroslav Rajcher

EA Happy Breakout VM

Jaroslav Rajcher
croissance depuis 2025 25%
VantageInternational-Live 12
1:500
Trades:
96
Bénéfice trades:
79 (82.29%)
Perte trades:
17 (17.71%)
Meilleure transaction:
56.12 USD
Pire transaction:
-64.00 USD
Bénéfice brut:
732.35 USD (3 901 pips)
Perte brute:
-478.80 USD (2 271 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (74.99 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
145.72 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
2.61%
Charge de dépôt maximale:
9.95%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
6
Temps de détention moyen:
30 minutes
Facteur de récupération:
1.57
Longs trades:
47 (48.96%)
Courts trades:
49 (51.04%)
Facteur de profit:
1.53
Rendement attendu:
2.64 USD
Bénéfice moyen:
9.27 USD
Perte moyenne:
-28.16 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-106.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-106.07 USD (2)
Croissance mensuelle:
7.83%
Prévision annuelle:
95.05%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
7.52 USD
Maximal:
161.57 USD (12.67%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
12.67% (161.57 USD)
Par fonds propres:
5.08% (57.96 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD+ 39
EURUSD+ 33
USDJPY+ 24
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD+ 257
EURUSD+ 58
USDJPY+ -61
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD+ 1.4K
EURUSD+ 474
USDJPY+ -174
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Meilleure transaction: +56.12 USD
Pire transaction: -64 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +74.99 USD
Perte consécutive maximale: -106.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 12" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

The expert advisor uses the strategy based on the breakdown of the most important support and resistance levels. Is optimized using real ticks with 99.90% model quality. Uses fixed stop loss and trailing stop of profitable trades in its operation.

Best broker: https://shorturl.at/2hduL

Aucun avis
2025.09.25 12:35
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.24 13:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.15 11:45
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.08 17:35
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.69% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.30 14:26
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.22 16:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.22 16:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
EA Happy Breakout VM
999 USD par mois
25%
0
0
USD
1.3K
USD
12
100%
96
82%
3%
1.52
2.64
USD
13%
1:500
