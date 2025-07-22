- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
216
Kârla kapanan işlemler:
173 (80.09%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (19.91%)
En iyi işlem:
80.69 USD
En kötü işlem:
-37.54 USD
Brüt kâr:
1 081.05 USD (48 343 pips)
Brüt zarar:
-331.19 USD (15 855 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (30.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
192.56 USD (14)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
98.98%
Maks. mevduat yükü:
13.22%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.92
Alış işlemleri:
105 (48.61%)
Satış işlemleri:
111 (51.39%)
Kâr faktörü:
3.26
Beklenen getiri:
3.47 USD
Ortalama kâr:
6.25 USD
Ortalama zarar:
-7.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-191.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-191.23 USD (8)
Aylık büyüme:
-1.17%
Yıllık tahmin:
-14.24%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.12 USD
Maksimum:
191.23 USD (4.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.87% (191.23 USD)
Varlığa göre:
11.59% (445.92 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|216
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|750
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|32K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 10
|
Dukascopy-live-1
|0.00 × 500
|
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 23
|
Ava-Real 2
|0.00 × 32
|
BDSwissSC-Real01
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 9
|
Exness-Real28
|0.00 × 12
|
XMGlobal-Real 38
|0.00 × 1
|
DooPrime-Live 2
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Live8
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 32
|
LQDLLC-Live01
|0.00 × 1
|
CityIndexUK-Live 102
|0.00 × 142
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 41
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 80
|
TMGM.TradeMax-Live7
|0.00 × 293
|
InvestAZ-REAL
|0.00 × 1
|
Swissquote-Live1
|0.00 × 61
|
FOREX.comGlobalCN-Live 126
|0.00 × 1
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 2
|
FXChoice-Pro Live
|0.00 × 11
|
Coinexx-Demo
|0.00 × 3
This specialized automated strategy is designed exclusively for the AUD/CAD currency pair, focusing on medium-term trading on the H4 timeframe. At its core, the system integrates three independent analytical modules, each responsible for analyzing different aspects of market behavior. This modular structure enables deep, unbiased analysis and avoids subjective decision-making.
A key element of this strategy is the use of MACD Divergence, which helps identify potential reversal points before conventional signals appear. One of the modules is entirely dedicated to this logic, using divergence between price and momentum to validate or reject trade setups identified by the other components.
The remaining modules focus on volatility monitoring and trend structure analysis. By combining the insights from all three modules, the strategy performs multi-layered signal filtration, minimizing noise and improving the precision of trade entries. All positions are opened and managed entirely automatically, based on strict, predefined rules without any manual intervention.
Thanks to its focused approach, refined calibration, and enhanced signal validation, this strategy offers high consistency and risk control. It’s an ideal solution for traders who value technical precision, systematic logic, and a performance model specifically tailored for AUD/CAD market behavior.
