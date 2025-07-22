SinyallerBölümler
ALEX AlgoTrader Alef

Oleksandr Kryntsyglov
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 53 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 25%
Weltrade-Live
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
216
Kârla kapanan işlemler:
173 (80.09%)
Zararla kapanan işlemler:
43 (19.91%)
En iyi işlem:
80.69 USD
En kötü işlem:
-37.54 USD
Brüt kâr:
1 081.05 USD (48 343 pips)
Brüt zarar:
-331.19 USD (15 855 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
19 (30.53 USD)
Maksimum ardışık kâr:
192.56 USD (14)
Sharpe oranı:
0.37
Alım-satım etkinliği:
98.98%
Maks. mevduat yükü:
13.22%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
3
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.92
Alış işlemleri:
105 (48.61%)
Satış işlemleri:
111 (51.39%)
Kâr faktörü:
3.26
Beklenen getiri:
3.47 USD
Ortalama kâr:
6.25 USD
Ortalama zarar:
-7.70 USD
Maksimum ardışık kayıp:
8 (-191.23 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-191.23 USD (8)
Aylık büyüme:
-1.17%
Yıllık tahmin:
-14.24%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
9.12 USD
Maksimum:
191.23 USD (4.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.87% (191.23 USD)
Varlığa göre:
11.59% (445.92 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 216
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 750
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 32K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +80.69 USD
En kötü işlem: -38 USD
Maksimum ardışık kazanç: 14
Maksimum ardışık kayıp: 8
Maksimum ardışık kâr: +30.53 USD
Maksimum ardışık zarar: -191.23 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Weltrade-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live03
0.00 × 10
Dukascopy-live-1
0.00 × 500
Pepperstone-Demo02
0.00 × 23
Ava-Real 2
0.00 × 32
BDSwissSC-Real01
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 9
Exness-Real28
0.00 × 12
XMGlobal-Real 38
0.00 × 1
DooPrime-Live 2
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Live8
0.00 × 1
Tickmill-Live09
0.00 × 32
LQDLLC-Live01
0.00 × 1
CityIndexUK-Live 102
0.00 × 142
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 41
FBS-Real-12
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 80
TMGM.TradeMax-Live7
0.00 × 293
InvestAZ-REAL
0.00 × 1
Swissquote-Live1
0.00 × 61
FOREX.comGlobalCN-Live 126
0.00 × 1
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 2
FXChoice-Pro Live
0.00 × 11
Coinexx-Demo
0.00 × 3
245 daha fazla...
This specialized automated strategy is designed exclusively for the AUD/CAD currency pair, focusing on medium-term trading on the H4 timeframe. At its core, the system integrates three independent analytical modules, each responsible for analyzing different aspects of market behavior. This modular structure enables deep, unbiased analysis and avoids subjective decision-making.

A key element of this strategy is the use of MACD Divergence, which helps identify potential reversal points before conventional signals appear. One of the modules is entirely dedicated to this logic, using divergence between price and momentum to validate or reject trade setups identified by the other components.

The remaining modules focus on volatility monitoring and trend structure analysis. By combining the insights from all three modules, the strategy performs multi-layered signal filtration, minimizing noise and improving the precision of trade entries. All positions are opened and managed entirely automatically, based on strict, predefined rules without any manual intervention.

Thanks to its focused approach, refined calibration, and enhanced signal validation, this strategy offers high consistency and risk control. It’s an ideal solution for traders who value technical precision, systematic logic, and a performance model specifically tailored for AUD/CAD market behavior.
İnceleme yok
2025.09.01 08:46
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.31 04:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
