SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Tianyuan BTC EA
Yun Fei Kang

Tianyuan BTC EA

Yun Fei Kang
0 inceleme
11 hafta
0 / 0 USD
Ayda 500 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -7%
VTMarkets-Live 9
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
192
Kârla kapanan işlemler:
62 (32.29%)
Zararla kapanan işlemler:
130 (67.71%)
En iyi işlem:
485.88 USD
En kötü işlem:
-349.63 USD
Brüt kâr:
4 444.92 USD (5 193 021 pips)
Brüt zarar:
-5 185.13 USD (6 611 038 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
5 (474.02 USD)
Maksimum ardışık kâr:
620.74 USD (3)
Sharpe oranı:
-0.04
Alım-satım etkinliği:
100.44%
Maks. mevduat yükü:
0.26%
En son işlem:
9 saat önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
9 saat
Düzelme faktörü:
-0.34
Alış işlemleri:
96 (50.00%)
Satış işlemleri:
96 (50.00%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-3.86 USD
Ortalama kâr:
71.69 USD
Ortalama zarar:
-39.89 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-795.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-795.26 USD (10)
Aylık büyüme:
-7.34%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 040.12 USD
Maksimum:
2 188.55 USD (19.63%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
19.68% (2 188.55 USD)
Varlığa göre:
3.47% (375.79 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 192
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD -740
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD -1.4M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +485.88 USD
En kötü işlem: -350 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +474.02 USD
Maksimum ardışık zarar: -795.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VTMarkets-Live 9" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.09.26 19:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 00:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.30 05:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 13:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 05:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 05:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Tianyuan BTC EA
Ayda 500 USD
-7%
0
0
USD
9.2K
USD
11
100%
192
32%
100%
0.85
-3.86
USD
20%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.