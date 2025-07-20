SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Tianyuan BTC EA
Yun Fei Kang

Tianyuan BTC EA

Yun Fei Kang
0 recensioni
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 500 USD al mese
crescita dal 2025 -7%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
190
Profit Trade:
62 (32.63%)
Loss Trade:
128 (67.37%)
Best Trade:
485.88 USD
Worst Trade:
-349.63 USD
Profitto lordo:
4 444.92 USD (5 193 021 pips)
Perdita lorda:
-5 135.24 USD (6 561 153 pips)
Vincite massime consecutive:
5 (474.02 USD)
Massimo profitto consecutivo:
620.74 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
100.44%
Massimo carico di deposito:
0.26%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.32
Long Trade:
95 (50.00%)
Short Trade:
95 (50.00%)
Fattore di profitto:
0.87
Profitto previsto:
-3.63 USD
Profitto medio:
71.69 USD
Perdita media:
-40.12 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-795.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-795.26 USD (10)
Crescita mensile:
-8.47%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 040.12 USD
Massimale:
2 188.55 USD (19.63%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
19.68% (2 188.55 USD)
Per equità:
3.47% (375.79 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 190
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD -690
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD -1.3M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +485.88 USD
Worst Trade: -350 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +474.02 USD
Massima perdita consecutiva: -795.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VTMarkets-Live 9" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 19:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.01 00:22
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.30 05:41
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.27% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.29 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.29 13:04
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.33% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.28 05:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.22 15:50
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.15 05:50
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 11:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4% of days out of 25 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.20 15:21
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Tianyuan BTC EA
500USD al mese
-7%
0
0
USD
9.3K
USD
11
100%
190
32%
100%
0.86
-3.63
USD
20%
1:500
Copia

