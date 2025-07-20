SignauxSections
Yun Fei Kang

Tianyuan BTC EA

Yun Fei Kang
0 avis
10 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 500 USD par mois
croissance depuis 2025 -9%
VTMarkets-Live 9
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
188
Bénéfice trades:
61 (32.44%)
Perte trades:
127 (67.55%)
Meilleure transaction:
485.88 USD
Pire transaction:
-349.63 USD
Bénéfice brut:
4 127.75 USD (4 879 795 pips)
Perte brute:
-5 065.47 USD (6 498 366 pips)
Gains consécutifs maximales:
5 (474.02 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
620.74 USD (3)
Ratio de Sharpe:
-0.05
Activité de trading:
100.44%
Charge de dépôt maximale:
0.26%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
11
Temps de détention moyen:
9 heures
Facteur de récupération:
-0.43
Longs trades:
94 (50.00%)
Courts trades:
94 (50.00%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-4.99 USD
Bénéfice moyen:
67.67 USD
Perte moyenne:
-39.89 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-795.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-795.26 USD (10)
Croissance mensuelle:
-10.97%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 040.12 USD
Maximal:
2 188.55 USD (19.63%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
19.68% (2 188.55 USD)
Par fonds propres:
3.47% (375.79 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 188
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD -938
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD -1.6M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
2.5M 5M 7.5M 10M 13M 15M 18M 20M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +485.88 USD
Pire transaction: -350 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 10
Bénéfice consécutif maximal: +474.02 USD
Perte consécutive maximale: -795.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VTMarkets-Live 9" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Tianyuan BTC EA
500 USD par mois
-9%
0
0
USD
9K
USD
10
100%
188
32%
100%
0.81
-4.99
USD
20%
1:500
