Ismael Gervasio Zazzeron

Hope

Ismael Gervasio Zazzeron
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
FBS-Real-6
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 272
Kârla kapanan işlemler:
972 (76.41%)
Zararla kapanan işlemler:
300 (23.58%)
En iyi işlem:
872.49 USD
En kötü işlem:
-206.41 USD
Brüt kâr:
16 900.40 USD (112 011 pips)
Brüt zarar:
-8 795.49 USD (110 407 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (180.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 432.39 USD (19)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
161
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.26
Alış işlemleri:
544 (42.77%)
Satış işlemleri:
728 (57.23%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
6.37 USD
Ortalama kâr:
17.39 USD
Ortalama zarar:
-29.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 294.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 294.87 USD (12)
Aylık büyüme:
2.51%
Yıllık tahmin:
33.52%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 294.87 USD (7.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.36% (1 294.87 USD)
Varlığa göre:
8.25% (7 847.94 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 378
GBPUSD 351
EURUSD 238
USDJPY 188
AUDCAD 107
archived 10
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 1.5K
GBPUSD 927
EURUSD 2.2K
USDJPY 420
AUDCAD 566
archived 2.4K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 1.3K
GBPUSD -5K
EURUSD 7
USDJPY 5.2K
AUDCAD 417
archived 0
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +872.49 USD
En kötü işlem: -206 USD
Maksimum ardışık kazanç: 19
Maksimum ardışık kayıp: 12
Maksimum ardışık kâr: +180.68 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 294.87 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXPIG-LIVE
0.00 × 2
Klimex-Live
0.00 × 5
FXCC-Live
0.00 × 2
OctaFX-Real
0.00 × 3
TradersDomainFX-Real
0.00 × 1
JustForex-Live
0.00 × 1
FOREX.comCA-Live 130
0.00 × 1
Ava-Real 3
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 4
YuloTrading-Live
0.00 × 4
Exness-Real3
0.00 × 1
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
EvolveMarkets-MT4 Live Server
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
EGlobal-Cent5
0.00 × 7
EGlobal-Cent2
0.00 × 3
Axi-US05-Live
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live24
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 7
0.00 × 1
EightcapLtd-Real2
0.00 × 1
LQDLLC-Live02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.00 × 14
Exness-Real29
0.00 × 2
248 daha fazla...
 🚨 Exclusive Forex Signal - "Hope" 🚨

📈 Target: consistency and average real profitability of 3% per month

💰 Recommended for accounts with at least USD 15,000

📉 Estimated maximum DD: 20% (with active risk management)

"Hope" is not just another signal — it's the last hope for those seeking true passive income in the Forex market. Designed for those tired of empty promises and inconsistent results, this signal is aimed at serious investors with substantial capital and a long-term focus.

🔒 Professional risk management

🧠 Validated and monitored strategy

📊 Consistent track record with a focus on capital preservation

👉 Join the select group of those who understand that in Forex, discipline and capital go hand in hand with results.
İnceleme yok
2025.09.18 13:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.10 00:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.19 23:51
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:200 - 1:500
2025.07.18 01:05
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
