İşlemler:
1 272
Kârla kapanan işlemler:
972 (76.41%)
Zararla kapanan işlemler:
300 (23.58%)
En iyi işlem:
872.49 USD
En kötü işlem:
-206.41 USD
Brüt kâr:
16 900.40 USD (112 011 pips)
Brüt zarar:
-8 795.49 USD (110 407 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
42 (180.68 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 432.39 USD (19)
Sharpe oranı:
0.11
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.50%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
161
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
6.26
Alış işlemleri:
544 (42.77%)
Satış işlemleri:
728 (57.23%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
6.37 USD
Ortalama kâr:
17.39 USD
Ortalama zarar:
-29.32 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-1 294.87 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 294.87 USD (12)
Aylık büyüme:
2.51%
Yıllık tahmin:
33.52%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 294.87 USD (7.29%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.36% (1 294.87 USD)
Varlığa göre:
8.25% (7 847.94 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|378
|GBPUSD
|351
|EURUSD
|238
|USDJPY
|188
|AUDCAD
|107
|archived
|10
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|1.5K
|GBPUSD
|927
|EURUSD
|2.2K
|USDJPY
|420
|AUDCAD
|566
|archived
|2.4K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|1.3K
|GBPUSD
|-5K
|EURUSD
|7
|USDJPY
|5.2K
|AUDCAD
|417
|archived
|0
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-6" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXPIG-LIVE
|0.00 × 2
|
Klimex-Live
|0.00 × 5
|
FXCC-Live
|0.00 × 2
|
OctaFX-Real
|0.00 × 3
|
TradersDomainFX-Real
|0.00 × 1
|
JustForex-Live
|0.00 × 1
|
FOREX.comCA-Live 130
|0.00 × 1
|
Ava-Real 3
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 4
|
YuloTrading-Live
|0.00 × 4
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
EvolveMarkets-MT4 Live Server
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
EGlobal-Cent5
|0.00 × 7
|
EGlobal-Cent2
|0.00 × 3
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live24
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 7
|0.00 × 1
|
EightcapLtd-Real2
|0.00 × 1
|
LQDLLC-Live02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.00 × 14
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
🚨 Exclusive Forex Signal - "Hope" 🚨
📈 Target: consistency and average real profitability of 3% per month
💰 Recommended for accounts with at least USD 15,000
📉 Estimated maximum DD: 20% (with active risk management)
"Hope" is not just another signal — it's the last hope for those seeking true passive income in the Forex market. Designed for those tired of empty promises and inconsistent results, this signal is aimed at serious investors with substantial capital and a long-term focus.
🔒 Professional risk management
🧠 Validated and monitored strategy
📊 Consistent track record with a focus on capital preservation
👉 Join the select group of those who understand that in Forex, discipline and capital go hand in hand with results.
