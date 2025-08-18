SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Sputnik Plus H8
Igor Loza

Sputnik Plus H8

Igor Loza
1 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
4 / 51K USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 12%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
405
Kârla kapanan işlemler:
321 (79.25%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (20.74%)
En iyi işlem:
115.94 USD
En kötü işlem:
-241.70 USD
Brüt kâr:
1 147.93 USD (33 651 pips)
Brüt zarar:
-673.97 USD (16 197 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (74.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.45 USD (12)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
90.34%
Maks. mevduat yükü:
6.77%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
214 (52.84%)
Satış işlemleri:
191 (47.16%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
1.17 USD
Ortalama kâr:
3.58 USD
Ortalama zarar:
-8.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-56.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-247.02 USD (3)
Aylık büyüme:
3.72%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.83 USD
Maksimum:
247.02 USD (5.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.33% (247.02 USD)
Varlığa göre:
7.90% (323.02 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 404
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 474
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 18K
GBPUSD 31
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +115.94 USD
En kötü işlem: -242 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +74.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.06 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 904
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
316 daha fazla...
https://t.me/+OmrsQTf1aB9kZmM6
Ortalama derecelendirme:
makedon-89
402
makedon-89 2025.08.18 12:10 
 

Super!

2025.09.19 17:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 08:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.08 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 04:24
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 19:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 23:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
