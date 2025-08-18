- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
405
Kârla kapanan işlemler:
321 (79.25%)
Zararla kapanan işlemler:
84 (20.74%)
En iyi işlem:
115.94 USD
En kötü işlem:
-241.70 USD
Brüt kâr:
1 147.93 USD (33 651 pips)
Brüt zarar:
-673.97 USD (16 197 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (74.96 USD)
Maksimum ardışık kâr:
241.45 USD (12)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
90.34%
Maks. mevduat yükü:
6.77%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
29
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
1.92
Alış işlemleri:
214 (52.84%)
Satış işlemleri:
191 (47.16%)
Kâr faktörü:
1.70
Beklenen getiri:
1.17 USD
Ortalama kâr:
3.58 USD
Ortalama zarar:
-8.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-56.06 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-247.02 USD (3)
Aylık büyüme:
3.72%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
4.83 USD
Maksimum:
247.02 USD (5.33%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.33% (247.02 USD)
Varlığa göre:
7.90% (323.02 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|404
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|474
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|18K
|GBPUSD
|31
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +115.94 USD
En kötü işlem: -242 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +74.96 USD
Maksimum ardışık zarar: -56.06 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 904
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
EightcapLtd-Real2
|0.65 × 392
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
Super!