- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
405
Bénéfice trades:
321 (79.25%)
Perte trades:
84 (20.74%)
Meilleure transaction:
115.94 USD
Pire transaction:
-241.70 USD
Bénéfice brut:
1 147.93 USD (33 651 pips)
Perte brute:
-673.97 USD (16 197 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (74.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
241.45 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
90.34%
Charge de dépôt maximale:
4.29%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.92
Longs trades:
214 (52.84%)
Courts trades:
191 (47.16%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
1.17 USD
Bénéfice moyen:
3.58 USD
Perte moyenne:
-8.02 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-56.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-247.02 USD (3)
Croissance mensuelle:
4.22%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.83 USD
Maximal:
247.02 USD (5.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.33% (247.02 USD)
Par fonds propres:
7.90% (323.02 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|EURUSD
|404
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|474
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|18K
|GBPUSD
|31
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +115.94 USD
Pire transaction: -242 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +74.96 USD
Perte consécutive maximale: -56.06 USD
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 904
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
EightcapLtd-Real2
|0.65 × 392
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
316 plus...Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
https://t.me/+OmrsQTf1aB9kZmM6
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
30 USD par mois
12%
4
51K
USD
USD
4.5K
USD
USD
11
99%
405
79%
90%
1.70
1.17
USD
USD
8%
1:500
Super!