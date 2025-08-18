SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Sputnik Plus H8
Igor Loza

Sputnik Plus H8

Igor Loza
1 avis
Fiabilité
11 semaines
4 / 51K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 12%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
405
Bénéfice trades:
321 (79.25%)
Perte trades:
84 (20.74%)
Meilleure transaction:
115.94 USD
Pire transaction:
-241.70 USD
Bénéfice brut:
1 147.93 USD (33 651 pips)
Perte brute:
-673.97 USD (16 197 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (74.96 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
241.45 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
90.34%
Charge de dépôt maximale:
4.29%
Dernier trade:
17 il y a des heures
Trades par semaine:
35
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
1.92
Longs trades:
214 (52.84%)
Courts trades:
191 (47.16%)
Facteur de profit:
1.70
Rendement attendu:
1.17 USD
Bénéfice moyen:
3.58 USD
Perte moyenne:
-8.02 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-56.06 USD)
Perte consécutive maximale:
-247.02 USD (3)
Croissance mensuelle:
4.22%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4.83 USD
Maximal:
247.02 USD (5.33%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.33% (247.02 USD)
Par fonds propres:
7.90% (323.02 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 404
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 474
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 18K
GBPUSD 31
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +115.94 USD
Pire transaction: -242 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +74.96 USD
Perte consécutive maximale: -56.06 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TitanFX-03
0.00 × 2
ICMarkets-Live16
0.00 × 1
FPMarkets-Live
0.00 × 4
ICMarkets-Live08
0.00 × 16
ICMarkets-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live01
0.00 × 5
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 4
TMGM.TradeMax-Live10
0.00 × 1
Alpari-Pro.ECN2
0.00 × 1
FBS-Real-13
0.00 × 1
ICMarkets-Live22
0.09 × 11
TradeMaxGlobal-Live10
0.11 × 9
ICMarkets-Live01
0.13 × 45
PepperstoneUK-Edge10
0.17 × 6
FXCC1-Live
0.30 × 10
DNAMarkets-Real-5
0.35 × 91
DooPrime-Live 4
0.37 × 67
DooPrime-Live 2
0.45 × 76
ICMarkets-Live14
0.49 × 53
ICMarketsSC-Live22
0.57 × 21
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.58 × 904
ThreeTrader-Demo
0.63 × 960
VantageInternational-Live 7
0.64 × 11
EightcapLtd-Real2
0.65 × 392
TradeMaxGlobal-Live9
0.68 × 169
316 plus...
https://t.me/+OmrsQTf1aB9kZmM6
Note moyenne:
makedon-89
402
makedon-89 2025.08.18 12:10 
 

Super!

2025.09.19 17:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 08:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.08 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 04:24
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 19:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 23:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Sputnik Plus H8
30 USD par mois
12%
4
51K
USD
4.5K
USD
11
99%
405
79%
90%
1.70
1.17
USD
8%
1:500
