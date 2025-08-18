SegnaliSezioni
Igor Loza

Sputnik Plus H8

1 recensione
Affidabilità
11 settimane
4 / 51K USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 12%
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
405
Profit Trade:
321 (79.25%)
Loss Trade:
84 (20.74%)
Best Trade:
115.94 USD
Worst Trade:
-241.70 USD
Profitto lordo:
1 147.93 USD (33 651 pips)
Perdita lorda:
-673.97 USD (16 197 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (74.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.45 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
90.34%
Massimo carico di deposito:
6.77%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
214 (52.84%)
Short Trade:
191 (47.16%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
3.58 USD
Perdita media:
-8.02 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-56.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-247.02 USD (3)
Crescita mensile:
4.22%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.83 USD
Massimale:
247.02 USD (5.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.33% (247.02 USD)
Per equità:
7.90% (323.02 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 404
GBPUSD 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 474
GBPUSD 0
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 18K
GBPUSD 31
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

https://t.me/+OmrsQTf1aB9kZmM6
Valutazione media:
makedon-89
402
makedon-89 2025.08.18 12:10 
 

Super!

2025.09.19 17:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.11 08:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.08 08:43
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.08.08 01:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 10:20
No swaps are charged
2025.07.28 04:24
No swaps are charged on the signal account
2025.07.18 19:57
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.17 23:59
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.17 23:59
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Sputnik Plus H8
30USD al mese
12%
4
51K
USD
4.5K
USD
11
99%
405
79%
90%
1.70
1.17
USD
8%
1:500
