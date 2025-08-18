- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
405
Profit Trade:
321 (79.25%)
Loss Trade:
84 (20.74%)
Best Trade:
115.94 USD
Worst Trade:
-241.70 USD
Profitto lordo:
1 147.93 USD (33 651 pips)
Perdita lorda:
-673.97 USD (16 197 pips)
Vincite massime consecutive:
16 (74.96 USD)
Massimo profitto consecutivo:
241.45 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.08
Attività di trading:
90.34%
Massimo carico di deposito:
6.77%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
35
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
1.92
Long Trade:
214 (52.84%)
Short Trade:
191 (47.16%)
Fattore di profitto:
1.70
Profitto previsto:
1.17 USD
Profitto medio:
3.58 USD
Perdita media:
-8.02 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-56.06 USD)
Massima perdita consecutiva:
-247.02 USD (3)
Crescita mensile:
4.22%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4.83 USD
Massimale:
247.02 USD (5.33%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.33% (247.02 USD)
Per equità:
7.90% (323.02 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|404
|GBPUSD
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|474
|GBPUSD
|0
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|18K
|GBPUSD
|31
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +115.94 USD
Worst Trade: -242 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +74.96 USD
Massima perdita consecutiva: -56.06 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ForexClub-MT4 Market Real 2 Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TitanFX-03
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 1
|
FPMarkets-Live
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 16
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live01
|0.00 × 5
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 4
|
TMGM.TradeMax-Live10
|0.00 × 1
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.00 × 1
|
FBS-Real-13
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live22
|0.09 × 11
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.11 × 9
|
ICMarkets-Live01
|0.13 × 45
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.17 × 6
|
FXCC1-Live
|0.30 × 10
|
DNAMarkets-Real-5
|0.35 × 91
|
DooPrime-Live 4
|0.37 × 67
|
DooPrime-Live 2
|0.45 × 76
|
ICMarkets-Live14
|0.49 × 53
|
ICMarketsSC-Live22
|0.57 × 21
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.58 × 904
|
ThreeTrader-Demo
|0.63 × 960
|
VantageInternational-Live 7
|0.64 × 11
|
EightcapLtd-Real2
|0.65 × 392
|
TradeMaxGlobal-Live9
|0.68 × 169
