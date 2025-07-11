- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
446
Kârla kapanan işlemler:
198 (44.39%)
Zararla kapanan işlemler:
248 (55.61%)
En iyi işlem:
8.20 EUR
En kötü işlem:
-6.28 EUR
Brüt kâr:
276.88 EUR (33 444 pips)
Brüt zarar:
-258.89 EUR (34 544 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (16.93 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
27.63 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
74.60%
Maks. mevduat yükü:
42.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
141 (31.61%)
Satış işlemleri:
305 (68.39%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.04 EUR
Ortalama kâr:
1.40 EUR
Ortalama zarar:
-1.04 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-6.58 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-12.66 EUR (10)
Aylık büyüme:
0.63%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.75 EUR
Maksimum:
34.70 EUR (29.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.44% (34.70 EUR)
Varlığa göre:
21.93% (23.41 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|67
|XAUUSD
|47
|AUDUSD
|39
|GBPUSD
|37
|NZDCAD
|27
|NZDJPY
|24
|NZDUSD
|21
|AUDNZD
|20
|USDCHF
|12
|CADCHF
|12
|GBPAUD
|12
|EURCAD
|11
|USDJPY
|11
|EURAUD
|10
|AUDJPY
|10
|GBPNZD
|10
|EURNZD
|10
|AUDCAD
|9
|USDCAD
|8
|NZDCHF
|8
|AUDCHF
|7
|GBPCAD
|7
|CADJPY
|7
|GBPJPY
|6
|GBPCHF
|6
|EURJPY
|5
|EURGBP
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|21
|XAUUSD
|-9
|AUDUSD
|-9
|GBPUSD
|39
|NZDCAD
|-2
|NZDJPY
|1
|NZDUSD
|21
|AUDNZD
|-18
|USDCHF
|-8
|CADCHF
|-3
|GBPAUD
|-10
|EURCAD
|-15
|USDJPY
|12
|EURAUD
|-2
|AUDJPY
|-1
|GBPNZD
|-2
|EURNZD
|-1
|AUDCAD
|-6
|USDCAD
|-2
|NZDCHF
|-2
|AUDCHF
|-7
|GBPCAD
|8
|CADJPY
|3
|GBPJPY
|-5
|GBPCHF
|8
|EURJPY
|5
|EURGBP
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|760
|XAUUSD
|-931
|AUDUSD
|-847
|GBPUSD
|3.4K
|NZDCAD
|-250
|NZDJPY
|178
|NZDUSD
|2.1K
|AUDNZD
|-3K
|USDCHF
|-629
|CADCHF
|-313
|GBPAUD
|-1.5K
|EURCAD
|-2.1K
|USDJPY
|1.8K
|EURAUD
|-329
|AUDJPY
|-167
|GBPNZD
|-241
|EURNZD
|413
|AUDCAD
|-879
|USDCAD
|-285
|NZDCHF
|-173
|AUDCHF
|-531
|GBPCAD
|1.1K
|CADJPY
|519
|GBPJPY
|-761
|GBPCHF
|645
|EURJPY
|811
|EURGBP
|195
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +8.20 EUR
En kötü işlem: -6 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +16.93 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.58 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 6
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
Exness-Real3
|0.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live02
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
ICMarketsSC-Live05
|0.48 × 31
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live24
|0.93 × 996
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 1226
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarketsSC-Live26
|1.24 × 2205
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
Exness-Real17
|1.36 × 215
**🔹 EA IVOMAS – Follow the Trend, Dominate the Market! 🔹**
**Description:**
IVOMAS is a fully automated Expert Advisor designed to track market movements with intelligence and precision.
Based on trend-following logic, it identifies prevailing trends and opens positions only in the direction of the market, reducing exposure during sideways movements.
**✅ Key Features:**
* Advanced trend detection with custom filters for volatility and direction
* No martingales, grids, or high-risk techniques
* Optimized for **major Forex pairs** (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) and **H1 timeframe**
* Integrated risk management system (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop)
* Compatible with any ECN/Standard broker
**🎯 Objective:**
Maximize profits in trending markets and minimize losses during volatile phases, thanks to a robust and transparent algorithm.
**📊 Backtest and Performance:**
Tested on over 10 years of historical data with real spreads, showing an excellent risk/reward ratio and a low drawdown percentage.
**🔧 Customizable Settings:**
You can adapt the EA to your trading style with simple and well-explained parameters.
---
**💡 Ideal for traders looking for a reliable and sustainable system that follows the golden rule of trading: *"Trend is your friend."***
---
