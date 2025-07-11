SinyallerBölümler
Stefano Masera

IVOMAS

Stefano Masera
0 inceleme
Güvenilirlik
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 18%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
446
Kârla kapanan işlemler:
198 (44.39%)
Zararla kapanan işlemler:
248 (55.61%)
En iyi işlem:
8.20 EUR
En kötü işlem:
-6.28 EUR
Brüt kâr:
276.88 EUR (33 444 pips)
Brüt zarar:
-258.89 EUR (34 544 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (16.93 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
27.63 EUR (12)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
74.60%
Maks. mevduat yükü:
42.44%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
28
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.52
Alış işlemleri:
141 (31.61%)
Satış işlemleri:
305 (68.39%)
Kâr faktörü:
1.07
Beklenen getiri:
0.04 EUR
Ortalama kâr:
1.40 EUR
Ortalama zarar:
-1.04 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
24 (-6.58 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-12.66 EUR (10)
Aylık büyüme:
0.63%
Algo alım-satım:
80%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
17.75 EUR
Maksimum:
34.70 EUR (29.44%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
29.44% (34.70 EUR)
Varlığa göre:
21.93% (23.41 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 67
XAUUSD 47
AUDUSD 39
GBPUSD 37
NZDCAD 27
NZDJPY 24
NZDUSD 21
AUDNZD 20
USDCHF 12
CADCHF 12
GBPAUD 12
EURCAD 11
USDJPY 11
EURAUD 10
AUDJPY 10
GBPNZD 10
EURNZD 10
AUDCAD 9
USDCAD 8
NZDCHF 8
AUDCHF 7
GBPCAD 7
CADJPY 7
GBPJPY 6
GBPCHF 6
EURJPY 5
EURGBP 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 21
XAUUSD -9
AUDUSD -9
GBPUSD 39
NZDCAD -2
NZDJPY 1
NZDUSD 21
AUDNZD -18
USDCHF -8
CADCHF -3
GBPAUD -10
EURCAD -15
USDJPY 12
EURAUD -2
AUDJPY -1
GBPNZD -2
EURNZD -1
AUDCAD -6
USDCAD -2
NZDCHF -2
AUDCHF -7
GBPCAD 8
CADJPY 3
GBPJPY -5
GBPCHF 8
EURJPY 5
EURGBP 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 760
XAUUSD -931
AUDUSD -847
GBPUSD 3.4K
NZDCAD -250
NZDJPY 178
NZDUSD 2.1K
AUDNZD -3K
USDCHF -629
CADCHF -313
GBPAUD -1.5K
EURCAD -2.1K
USDJPY 1.8K
EURAUD -329
AUDJPY -167
GBPNZD -241
EURNZD 413
AUDCAD -879
USDCAD -285
NZDCHF -173
AUDCHF -531
GBPCAD 1.1K
CADJPY 519
GBPJPY -761
GBPCHF 645
EURJPY 811
EURGBP 195
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +8.20 EUR
En kötü işlem: -6 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 10
Maksimum ardışık kâr: +16.93 EUR
Maksimum ardışık zarar: -6.58 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live26" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.12 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 31
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live24
0.93 × 996
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 1226
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarketsSC-Live26
1.24 × 2205
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
Exness-Real17
1.36 × 215
76 daha fazla...
**🔹 EA IVOMAS – Follow the Trend, Dominate the Market! 🔹**

**Description:**

IVOMAS  is a fully automated Expert Advisor designed to track market movements with intelligence and precision.

Based on trend-following logic, it identifies  prevailing trends and opens positions only in the direction of the market, reducing exposure during sideways movements.


**✅ Key Features:**

* Advanced trend detection with custom filters for volatility and direction
* No martingales, grids, or high-risk techniques
* Optimized for **major Forex pairs** (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) and **H1 timeframe**
* Integrated risk management system (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop)
* Compatible with any ECN/Standard broker

**🎯 Objective:**
Maximize profits in trending markets and minimize losses during volatile phases, thanks to a robust and transparent algorithm.

**📊 Backtest and Performance:**
Tested on over 10 years of historical data with real spreads, showing an excellent risk/reward ratio and a low drawdown percentage.

**🔧 Customizable Settings:**
You can adapt the EA to your trading style with simple and well-explained parameters.

---

**💡 Ideal for traders looking for a reliable and sustainable system that follows the golden rule of trading: *"Trend is your friend."***

---


İnceleme yok
2025.09.19 11:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 01:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 15:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 12:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 11:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 09:14
Share of trading days is too low
2025.07.11 09:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.11 08:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 08:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 08:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.11 08:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.11 08:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
