Stefano Masera

IVOMAS

Stefano Masera
0 recensioni
Affidabilità
12 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 18%
ICMarketsSC-Live26
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
446
Profit Trade:
198 (44.39%)
Loss Trade:
248 (55.61%)
Best Trade:
8.20 EUR
Worst Trade:
-6.28 EUR
Profitto lordo:
276.88 EUR (33 444 pips)
Perdita lorda:
-258.89 EUR (34 544 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (16.93 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
27.63 EUR (12)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
74.60%
Massimo carico di deposito:
42.44%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.52
Long Trade:
141 (31.61%)
Short Trade:
305 (68.39%)
Fattore di profitto:
1.07
Profitto previsto:
0.04 EUR
Profitto medio:
1.40 EUR
Perdita media:
-1.04 EUR
Massime perdite consecutive:
24 (-6.58 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-12.66 EUR (10)
Crescita mensile:
0.63%
Algo trading:
80%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
17.75 EUR
Massimale:
34.70 EUR (29.44%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.44% (34.70 EUR)
Per equità:
21.93% (23.41 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 67
XAUUSD 47
AUDUSD 39
GBPUSD 37
NZDCAD 27
NZDJPY 24
NZDUSD 21
AUDNZD 20
USDCHF 12
CADCHF 12
GBPAUD 12
EURCAD 11
USDJPY 11
EURAUD 10
AUDJPY 10
GBPNZD 10
EURNZD 10
AUDCAD 9
USDCAD 8
NZDCHF 8
AUDCHF 7
GBPCAD 7
CADJPY 7
GBPJPY 6
GBPCHF 6
EURJPY 5
EURGBP 3
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 21
XAUUSD -9
AUDUSD -9
GBPUSD 39
NZDCAD -2
NZDJPY 1
NZDUSD 21
AUDNZD -18
USDCHF -8
CADCHF -3
GBPAUD -10
EURCAD -15
USDJPY 12
EURAUD -2
AUDJPY -1
GBPNZD -2
EURNZD -1
AUDCAD -6
USDCAD -2
NZDCHF -2
AUDCHF -7
GBPCAD 8
CADJPY 3
GBPJPY -5
GBPCHF 8
EURJPY 5
EURGBP 4
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 760
XAUUSD -931
AUDUSD -847
GBPUSD 3.4K
NZDCAD -250
NZDJPY 178
NZDUSD 2.1K
AUDNZD -3K
USDCHF -629
CADCHF -313
GBPAUD -1.5K
EURCAD -2.1K
USDJPY 1.8K
EURAUD -329
AUDJPY -167
GBPNZD -241
EURNZD 413
AUDCAD -879
USDCAD -285
NZDCHF -173
AUDCHF -531
GBPCAD 1.1K
CADJPY 519
GBPJPY -761
GBPCHF 645
EURJPY 811
EURGBP 195
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +8.20 EUR
Worst Trade: -6 EUR
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 10
Massimo profitto consecutivo: +16.93 EUR
Massima perdita consecutiva: -6.58 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live19
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live06
0.00 × 1
Pepperstone-Edge08
0.00 × 1
Tickmill-Live04
0.00 × 1
FBSInc-Real-11
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live32
0.00 × 6
Exness-Real14
0.06 × 48
Exness-Real3
0.12 × 25
ICMarketsSC-Live02
0.18 × 11
ICMarketsSC-Live09
0.22 × 155
ICMarketsSC-Live11
0.26 × 109
ICMarketsSC-Live12
0.34 × 102
ICMarketsSC-Live27
0.35 × 210
ICMarketsSC-Live05
0.48 × 31
FPMarkets-Live2
0.50 × 20
Tickmill-Live05
0.76 × 50
FusionMarkets-Demo
0.76 × 71
ICMarkets-Live22
0.88 × 64
ICMarketsSC-Live24
0.93 × 996
ICMarketsSC-Live25
1.11 × 1226
ICMarketsSC-Live18
1.21 × 119
ICMarketsSC-Live26
1.24 × 2205
TickmillUK-Live03
1.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
1.36 × 14
Exness-Real17
1.36 × 215
76 più
EA IVOMAS – Segui il Trend, Domina il Mercato! 🔹

Descrizione:
IVOMAS è un Expert Advisor completamente automatizzato progettato per seguire i movimenti del mercato con intelligenza e precisione. Basato su logiche di trend following, identifica le tendenze predominanti e apre posizioni solo nella direzione del mercato, riducendo l'esposizione in fasi laterali.

✅ Caratteristiche principali:

  • Rilevamento avanzato del trend con filtri personalizzati per volatilità e direzione

  • Nessun martingala, grid o tecniche ad alto rischio

  • Ottimizzato per coppie Forex major (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) e timeframe H1

  • Sistema di gestione del rischio integrato (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop)

  • Compatibile con qualsiasi broker ECN/Standard

🎯 Obiettivo:
Massimizzare i profitti nei mercati in tendenza e minimizzare le perdite durante fasi instabili, grazie a un algoritmo solido e trasparente.

📊 Backtest e Prestazioni:
Testato su oltre 10 anni di dati storici con spread reali, mostrando un eccellente rapporto rischio/rendimento e una bassa percentuale di drawdown.

🔧 Impostazioni personalizzabili:
Puoi adattare l’EA al tuo stile di trading con parametri semplici e ben spiegati.

💡 Ideale per trader che cercano un sistema affidabile e sostenibile, che segue la regola d’oro del trading: "Trend is your friend."


Non ci sono recensioni
2025.09.19 11:01
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.01 17:59
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.01 13:51
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 01:22
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 15:13
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.07.11 12:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 11:07
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.11 09:14
Share of trading days is too low
2025.07.11 09:14
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.11 08:14
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 08:14
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.11 08:14
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.07.11 08:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.07.11 08:14
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
