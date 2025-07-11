- Crescita
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|67
|XAUUSD
|47
|AUDUSD
|39
|GBPUSD
|37
|NZDCAD
|27
|NZDJPY
|24
|NZDUSD
|21
|AUDNZD
|20
|USDCHF
|12
|CADCHF
|12
|GBPAUD
|12
|EURCAD
|11
|USDJPY
|11
|EURAUD
|10
|AUDJPY
|10
|GBPNZD
|10
|EURNZD
|10
|AUDCAD
|9
|USDCAD
|8
|NZDCHF
|8
|AUDCHF
|7
|GBPCAD
|7
|CADJPY
|7
|GBPJPY
|6
|GBPCHF
|6
|EURJPY
|5
|EURGBP
|3
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|21
|XAUUSD
|-9
|AUDUSD
|-9
|GBPUSD
|39
|NZDCAD
|-2
|NZDJPY
|1
|NZDUSD
|21
|AUDNZD
|-18
|USDCHF
|-8
|CADCHF
|-3
|GBPAUD
|-10
|EURCAD
|-15
|USDJPY
|12
|EURAUD
|-2
|AUDJPY
|-1
|GBPNZD
|-2
|EURNZD
|-1
|AUDCAD
|-6
|USDCAD
|-2
|NZDCHF
|-2
|AUDCHF
|-7
|GBPCAD
|8
|CADJPY
|3
|GBPJPY
|-5
|GBPCHF
|8
|EURJPY
|5
|EURGBP
|4
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|760
|XAUUSD
|-931
|AUDUSD
|-847
|GBPUSD
|3.4K
|NZDCAD
|-250
|NZDJPY
|178
|NZDUSD
|2.1K
|AUDNZD
|-3K
|USDCHF
|-629
|CADCHF
|-313
|GBPAUD
|-1.5K
|EURCAD
|-2.1K
|USDJPY
|1.8K
|EURAUD
|-329
|AUDJPY
|-167
|GBPNZD
|-241
|EURNZD
|413
|AUDCAD
|-879
|USDCAD
|-285
|NZDCHF
|-173
|AUDCHF
|-531
|GBPCAD
|1.1K
|CADJPY
|519
|GBPJPY
|-761
|GBPCHF
|645
|EURJPY
|811
|EURGBP
|195
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live26" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live19
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live06
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge08
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 1
|
FBSInc-Real-11
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live32
|0.00 × 6
|
Exness-Real14
|0.06 × 48
|
Exness-Real3
|0.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live02
|0.18 × 11
|
ICMarketsSC-Live09
|0.22 × 155
|
ICMarketsSC-Live11
|0.26 × 109
|
ICMarketsSC-Live12
|0.34 × 102
|
ICMarketsSC-Live27
|0.35 × 210
|
ICMarketsSC-Live05
|0.48 × 31
|
FPMarkets-Live2
|0.50 × 20
|
Tickmill-Live05
|0.76 × 50
|
FusionMarkets-Demo
|0.76 × 71
|
ICMarkets-Live22
|0.88 × 64
|
ICMarketsSC-Live24
|0.93 × 996
|
ICMarketsSC-Live25
|1.11 × 1226
|
ICMarketsSC-Live18
|1.21 × 119
|
ICMarketsSC-Live26
|1.24 × 2205
|
TickmillUK-Live03
|1.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|1.36 × 14
|
Exness-Real17
|1.36 × 215
EA IVOMAS – Segui il Trend, Domina il Mercato! 🔹
Descrizione:
IVOMAS è un Expert Advisor completamente automatizzato progettato per seguire i movimenti del mercato con intelligenza e precisione. Basato su logiche di trend following, identifica le tendenze predominanti e apre posizioni solo nella direzione del mercato, riducendo l'esposizione in fasi laterali.
✅ Caratteristiche principali:
-
Rilevamento avanzato del trend con filtri personalizzati per volatilità e direzione
-
Nessun martingala, grid o tecniche ad alto rischio
-
Ottimizzato per coppie Forex major (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) e timeframe H1
-
Sistema di gestione del rischio integrato (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop)
-
Compatibile con qualsiasi broker ECN/Standard
🎯 Obiettivo:
Massimizzare i profitti nei mercati in tendenza e minimizzare le perdite durante fasi instabili, grazie a un algoritmo solido e trasparente.
📊 Backtest e Prestazioni:
Testato su oltre 10 anni di dati storici con spread reali, mostrando un eccellente rapporto rischio/rendimento e una bassa percentuale di drawdown.
🔧 Impostazioni personalizzabili:
Puoi adattare l’EA al tuo stile di trading con parametri semplici e ben spiegati.
💡 Ideale per trader che cercano un sistema affidabile e sostenibile, che segue la regola d’oro del trading: "Trend is your friend."
