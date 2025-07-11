EA IVOMAS – Segui il Trend, Domina il Mercato! 🔹

Descrizione:

IVOMAS è un Expert Advisor completamente automatizzato progettato per seguire i movimenti del mercato con intelligenza e precisione. Basato su logiche di trend following, identifica le tendenze predominanti e apre posizioni solo nella direzione del mercato, riducendo l'esposizione in fasi laterali.

✅ Caratteristiche principali:

Rilevamento avanzato del trend con filtri personalizzati per volatilità e direzione

Nessun martingala, grid o tecniche ad alto rischio

Ottimizzato per coppie Forex major (EURUSD, GBPUSD, USDJPY) e timeframe H1

Sistema di gestione del rischio integrato (Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop)

Compatibile con qualsiasi broker ECN/Standard

🎯 Obiettivo:

Massimizzare i profitti nei mercati in tendenza e minimizzare le perdite durante fasi instabili, grazie a un algoritmo solido e trasparente.

📊 Backtest e Prestazioni:

Testato su oltre 10 anni di dati storici con spread reali, mostrando un eccellente rapporto rischio/rendimento e una bassa percentuale di drawdown.

🔧 Impostazioni personalizzabili:

Puoi adattare l’EA al tuo stile di trading con parametri semplici e ben spiegati.

💡 Ideale per trader che cercano un sistema affidabile e sostenibile, che segue la regola d’oro del trading: "Trend is your friend."



