Van Hung Phan

VFXHD

Van Hung Phan
0 inceleme
18 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -1%
EGlobal-Classic3
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
135
Kârla kapanan işlemler:
68 (50.37%)
Zararla kapanan işlemler:
67 (49.63%)
En iyi işlem:
30.35 USD
En kötü işlem:
-18.54 USD
Brüt kâr:
701.65 USD (185 157 pips)
Brüt zarar:
-708.38 USD (280 918 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (49.74 USD)
Maksimum ardışık kâr:
58.60 USD (4)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
78.64%
Maks. mevduat yükü:
15.36%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
-0.04
Alış işlemleri:
64 (47.41%)
Satış işlemleri:
71 (52.59%)
Kâr faktörü:
0.99
Beklenen getiri:
-0.05 USD
Ortalama kâr:
10.32 USD
Ortalama zarar:
-10.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-69.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-69.90 USD (6)
Aylık büyüme:
1.84%
Yıllık tahmin:
22.30%
Algo alım-satım:
91%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
83.68 USD
Maksimum:
186.75 USD (13.53%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.54% (186.75 USD)
Varlığa göre:
2.96% (36.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
CADJPY 10
USDJPY 9
GBPUSD 9
AUDUSD 9
AUDJPY 8
AUDCAD 8
GBPAUD 8
USDCAD 7
EURJPY 7
BTCUSD 7
EURUSD 6
GBPJPY 6
EURAUD 6
EURNZD 5
EURCAD 4
EURCHF 4
USDCHF 3
NZDJPY 3
CHFJPY 3
EURGBP 3
GBPNZD 3
GBPCAD 2
XAUUSD 2
AUDCHF 1
CADCHF 1
NZDUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
CADJPY -15
USDJPY 8
GBPUSD 38
AUDUSD -10
AUDJPY 4
AUDCAD 29
GBPAUD 55
USDCAD -18
EURJPY -9
BTCUSD -15
EURUSD 1
GBPJPY 33
EURAUD -23
EURNZD 33
EURCAD -8
EURCHF -33
USDCHF -3
NZDJPY 13
CHFJPY -37
EURGBP -12
GBPNZD -17
GBPCAD -7
XAUUSD -5
AUDCHF -13
CADCHF 4
NZDUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
CADJPY -317
USDJPY 630
GBPUSD 2.4K
AUDUSD -739
AUDJPY -548
AUDCAD 1K
GBPAUD 2.9K
USDCAD -703
EURJPY -882
BTCUSD -95K
EURUSD -145
GBPJPY 1.6K
EURAUD -733
EURNZD 1.6K
EURCAD 342
EURCHF -502
USDCHF 150
NZDJPY 194
CHFJPY -1.6K
EURGBP -102
GBPNZD -444
GBPCAD -138
XAUUSD -4.4K
AUDCHF -168
CADCHF 77
NZDUSD 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +30.35 USD
En kötü işlem: -19 USD
Maksimum ardışık kazanç: 4
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +49.74 USD
Maksimum ardışık zarar: -69.90 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.20 × 50
Pepperstone-04
0.21 × 24
Pepperstone-Edge09
0.26 × 50
XMUK-Real 17
0.27 × 175
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.32 × 76
Pepperstone-Edge07
0.32 × 25
ICMarkets-Live16
0.36 × 273
ICMarketsSC-Live08
0.37 × 212
EuropeFX1-Live
0.38 × 8
ICMarkets-Live19
0.38 × 21
EGlobal-Cent4
0.46 × 138
UniverseWheel-Live
0.46 × 13
ICMarkets-Live03
0.50 × 375
ICMarkets-Live07
0.50 × 2
EGlobal-Cent5
0.52 × 88
ICMarkets-Live09
0.53 × 76
ICMarkets-Live06
0.58 × 19
AxioryAsia-02Live
0.64 × 342
ICMarketsSC-Live24
0.64 × 185
ICMarketsSC-Live09
0.67 × 54
TitanFX-02
0.69 × 95
TurnkeyFX-Live
0.71 × 7
PepperstoneUK-Edge10
0.75 × 4
I am a fund manager. I am a risk manager max 20% monthly profit from 5-15%, follow me to not miss the opportunity thank you for your interest in my strategy
İnceleme yok
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 08:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 07:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 03:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.