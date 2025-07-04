Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Tickmill-Live05 0.00 × 1 LQDLtd-Live02 0.00 × 1 ICMarkets-Live02 0.20 × 50 Pepperstone-04 0.21 × 24 Pepperstone-Edge09 0.26 × 50 XMUK-Real 17 0.27 × 175 ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server 0.32 × 76 Pepperstone-Edge07 0.32 × 25 ICMarkets-Live16 0.36 × 273 ICMarketsSC-Live08 0.37 × 212 EuropeFX1-Live 0.38 × 8 ICMarkets-Live19 0.38 × 21 EGlobal-Cent4 0.46 × 138 UniverseWheel-Live 0.46 × 13 ICMarkets-Live03 0.50 × 375 ICMarkets-Live07 0.50 × 2 EGlobal-Cent5 0.52 × 88 ICMarkets-Live09 0.53 × 76 ICMarkets-Live06 0.58 × 19 AxioryAsia-02Live 0.64 × 342 ICMarketsSC-Live24 0.64 × 185 ICMarketsSC-Live09 0.67 × 54 TitanFX-02 0.69 × 95 TurnkeyFX-Live 0.71 × 7 PepperstoneUK-Edge10 0.75 × 4 145 daha fazla...