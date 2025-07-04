SegnaliSezioni
Van Hung Phan

VFXHD

Van Hung Phan
0 recensioni
18 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
EGlobal-Classic3
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
68 (50.37%)
Loss Trade:
67 (49.63%)
Best Trade:
30.35 USD
Worst Trade:
-18.54 USD
Profitto lordo:
701.65 USD (185 157 pips)
Perdita lorda:
-708.38 USD (280 918 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (49.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
78.64%
Massimo carico di deposito:
15.36%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
64 (47.41%)
Short Trade:
71 (52.59%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
10.32 USD
Perdita media:
-10.57 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-69.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.90 USD (6)
Crescita mensile:
2.96%
Previsione annuale:
35.92%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
83.68 USD
Massimale:
186.75 USD (13.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.54% (186.75 USD)
Per equità:
2.96% (36.73 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
CADJPY 10
USDJPY 9
GBPUSD 9
AUDUSD 9
AUDJPY 8
AUDCAD 8
GBPAUD 8
USDCAD 7
EURJPY 7
BTCUSD 7
EURUSD 6
GBPJPY 6
EURAUD 6
EURNZD 5
EURCAD 4
EURCHF 4
USDCHF 3
NZDJPY 3
CHFJPY 3
EURGBP 3
GBPNZD 3
GBPCAD 2
XAUUSD 2
AUDCHF 1
CADCHF 1
NZDUSD 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
CADJPY -15
USDJPY 8
GBPUSD 38
AUDUSD -10
AUDJPY 4
AUDCAD 29
GBPAUD 55
USDCAD -18
EURJPY -9
BTCUSD -15
EURUSD 1
GBPJPY 33
EURAUD -23
EURNZD 33
EURCAD -8
EURCHF -33
USDCHF -3
NZDJPY 13
CHFJPY -37
EURGBP -12
GBPNZD -17
GBPCAD -7
XAUUSD -5
AUDCHF -13
CADCHF 4
NZDUSD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
CADJPY -317
USDJPY 630
GBPUSD 2.4K
AUDUSD -739
AUDJPY -548
AUDCAD 1K
GBPAUD 2.9K
USDCAD -703
EURJPY -882
BTCUSD -95K
EURUSD -145
GBPJPY 1.6K
EURAUD -733
EURNZD 1.6K
EURCAD 342
EURCHF -502
USDCHF 150
NZDJPY 194
CHFJPY -1.6K
EURGBP -102
GBPNZD -444
GBPCAD -138
XAUUSD -4.4K
AUDCHF -168
CADCHF 77
NZDUSD 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +30.35 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +49.74 USD
Massima perdita consecutiva: -69.90 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Tickmill-Live05
0.00 × 1
LQDLtd-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live02
0.20 × 50
Pepperstone-04
0.21 × 24
Pepperstone-Edge09
0.26 × 50
XMUK-Real 17
0.27 × 175
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.32 × 76
Pepperstone-Edge07
0.32 × 25
ICMarkets-Live16
0.36 × 273
ICMarketsSC-Live08
0.37 × 212
EuropeFX1-Live
0.38 × 8
ICMarkets-Live19
0.38 × 21
EGlobal-Cent4
0.46 × 138
UniverseWheel-Live
0.46 × 13
ICMarkets-Live03
0.50 × 375
ICMarkets-Live07
0.50 × 2
EGlobal-Cent5
0.52 × 88
ICMarkets-Live09
0.53 × 76
ICMarkets-Live06
0.58 × 19
AxioryAsia-02Live
0.64 × 342
ICMarketsSC-Live24
0.64 × 185
ICMarketsSC-Live09
0.67 × 54
TitanFX-02
0.69 × 95
TurnkeyFX-Live
0.71 × 7
PepperstoneUK-Edge10
0.75 × 4
145 più
I am a fund manager. I am a risk manager max 20% monthly profit from 5-15%, follow me to not miss the opportunity thank you for your interest in my strategy
Non ci sono recensioni
2025.09.25 12:35
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.18 14:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.88% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 02:49
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 08:36
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 12:27
No swaps are charged
2025.07.30 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.07.10 07:48
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.04 03:12
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.