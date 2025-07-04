- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
135
Profit Trade:
68 (50.37%)
Loss Trade:
67 (49.63%)
Best Trade:
30.35 USD
Worst Trade:
-18.54 USD
Profitto lordo:
701.65 USD (185 157 pips)
Perdita lorda:
-708.38 USD (280 918 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (49.74 USD)
Massimo profitto consecutivo:
58.60 USD (4)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
78.64%
Massimo carico di deposito:
15.36%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
-0.04
Long Trade:
64 (47.41%)
Short Trade:
71 (52.59%)
Fattore di profitto:
0.99
Profitto previsto:
-0.05 USD
Profitto medio:
10.32 USD
Perdita media:
-10.57 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-69.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-69.90 USD (6)
Crescita mensile:
2.96%
Previsione annuale:
35.92%
Algo trading:
91%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
83.68 USD
Massimale:
186.75 USD (13.53%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.54% (186.75 USD)
Per equità:
2.96% (36.73 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|CADJPY
|10
|USDJPY
|9
|GBPUSD
|9
|AUDUSD
|9
|AUDJPY
|8
|AUDCAD
|8
|GBPAUD
|8
|USDCAD
|7
|EURJPY
|7
|BTCUSD
|7
|EURUSD
|6
|GBPJPY
|6
|EURAUD
|6
|EURNZD
|5
|EURCAD
|4
|EURCHF
|4
|USDCHF
|3
|NZDJPY
|3
|CHFJPY
|3
|EURGBP
|3
|GBPNZD
|3
|GBPCAD
|2
|XAUUSD
|2
|AUDCHF
|1
|CADCHF
|1
|NZDUSD
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|CADJPY
|-15
|USDJPY
|8
|GBPUSD
|38
|AUDUSD
|-10
|AUDJPY
|4
|AUDCAD
|29
|GBPAUD
|55
|USDCAD
|-18
|EURJPY
|-9
|BTCUSD
|-15
|EURUSD
|1
|GBPJPY
|33
|EURAUD
|-23
|EURNZD
|33
|EURCAD
|-8
|EURCHF
|-33
|USDCHF
|-3
|NZDJPY
|13
|CHFJPY
|-37
|EURGBP
|-12
|GBPNZD
|-17
|GBPCAD
|-7
|XAUUSD
|-5
|AUDCHF
|-13
|CADCHF
|4
|NZDUSD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|CADJPY
|-317
|USDJPY
|630
|GBPUSD
|2.4K
|AUDUSD
|-739
|AUDJPY
|-548
|AUDCAD
|1K
|GBPAUD
|2.9K
|USDCAD
|-703
|EURJPY
|-882
|BTCUSD
|-95K
|EURUSD
|-145
|GBPJPY
|1.6K
|EURAUD
|-733
|EURNZD
|1.6K
|EURCAD
|342
|EURCHF
|-502
|USDCHF
|150
|NZDJPY
|194
|CHFJPY
|-1.6K
|EURGBP
|-102
|GBPNZD
|-444
|GBPCAD
|-138
|XAUUSD
|-4.4K
|AUDCHF
|-168
|CADCHF
|77
|NZDUSD
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +30.35 USD
Worst Trade: -19 USD
Vincite massime consecutive: 4
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +49.74 USD
Massima perdita consecutiva: -69.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 1
|
LQDLtd-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live02
|0.20 × 50
|
Pepperstone-04
|0.21 × 24
|
Pepperstone-Edge09
|0.26 × 50
|
XMUK-Real 17
|0.27 × 175
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.32 × 76
|
Pepperstone-Edge07
|0.32 × 25
|
ICMarkets-Live16
|0.36 × 273
|
ICMarketsSC-Live08
|0.37 × 212
|
EuropeFX1-Live
|0.38 × 8
|
ICMarkets-Live19
|0.38 × 21
|
EGlobal-Cent4
|0.46 × 138
|
UniverseWheel-Live
|0.46 × 13
|
ICMarkets-Live03
|0.50 × 375
|
ICMarkets-Live07
|0.50 × 2
|
EGlobal-Cent5
|0.52 × 88
|
ICMarkets-Live09
|0.53 × 76
|
ICMarkets-Live06
|0.58 × 19
|
AxioryAsia-02Live
|0.64 × 342
|
ICMarketsSC-Live24
|0.64 × 185
|
ICMarketsSC-Live09
|0.67 × 54
|
TitanFX-02
|0.69 × 95
|
TurnkeyFX-Live
|0.71 × 7
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.75 × 4
I am a fund manager. I am a risk manager max 20% monthly profit from 5-15%, follow me to not miss the opportunity thank you for your interest in my strategy
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
18
91%
135
50%
79%
0.99
-0.05
USD
USD
14%
1:100