İşlemler:
465
Kârla kapanan işlemler:
334 (71.82%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (28.17%)
En iyi işlem:
280.57 USD
En kötü işlem:
-238.91 USD
Brüt kâr:
2 632.12 USD (22 205 pips)
Brüt zarar:
-1 499.89 USD (16 161 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (198.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
433.51 USD (13)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
60.20%
Maks. mevduat yükü:
166.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
1.90
Alış işlemleri:
233 (50.11%)
Satış işlemleri:
232 (49.89%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
2.43 USD
Ortalama kâr:
7.88 USD
Ortalama zarar:
-11.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-591.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-591.54 USD (7)
Aylık büyüme:
6.42%
Yıllık tahmin:
77.85%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
596.05 USD (21.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.30% (596.05 USD)
Varlığa göre:
84.11% (2 523.40 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDCHF
|271
|EURUSD
|173
|AUDUSD
|9
|USDJPY
|8
|archived
|3
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDCHF
|722
|EURUSD
|109
|AUDUSD
|5
|USDJPY
|1
|archived
|297
|ETHUSD
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDCHF
|2.9K
|EURUSD
|2.7K
|AUDUSD
|451
|USDJPY
|192
|archived
|0
|ETHUSD
|-193
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +280.57 USD
En kötü işlem: -239 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +198.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -591.54 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 10
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
56%
0
0
USD
USD
3.8K
USD
USD
17
98%
465
71%
60%
1.75
2.43
USD
USD
84%
1:500