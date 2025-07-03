SinyallerBölümler
Josua Viernando Tohoganda Siahaan

C46001200

Josua Viernando Tohoganda Siahaan
0 inceleme
Güvenilirlik
17 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 56%
FBS-Real-10
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
465
Kârla kapanan işlemler:
334 (71.82%)
Zararla kapanan işlemler:
131 (28.17%)
En iyi işlem:
280.57 USD
En kötü işlem:
-238.91 USD
Brüt kâr:
2 632.12 USD (22 205 pips)
Brüt zarar:
-1 499.89 USD (16 161 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (198.79 USD)
Maksimum ardışık kâr:
433.51 USD (13)
Sharpe oranı:
0.09
Alım-satım etkinliği:
60.20%
Maks. mevduat yükü:
166.93%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
58
Ort. tutma süresi:
18 saat
Düzelme faktörü:
1.90
Alış işlemleri:
233 (50.11%)
Satış işlemleri:
232 (49.89%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
2.43 USD
Ortalama kâr:
7.88 USD
Ortalama zarar:
-11.45 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-591.54 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-591.54 USD (7)
Aylık büyüme:
6.42%
Yıllık tahmin:
77.85%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
596.05 USD (21.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.30% (596.05 USD)
Varlığa göre:
84.11% (2 523.40 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDCHF 271
EURUSD 173
AUDUSD 9
USDJPY 8
archived 3
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDCHF 722
EURUSD 109
AUDUSD 5
USDJPY 1
archived 297
ETHUSD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDCHF 2.9K
EURUSD 2.7K
AUDUSD 451
USDJPY 192
archived 0
ETHUSD -193
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +280.57 USD
En kötü işlem: -239 USD
Maksimum ardışık kazanç: 13
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +198.79 USD
Maksimum ardışık zarar: -591.54 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FBS-Real-10" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

JFD-Live02
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 10
Exness-Real16
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Hankotrade-Live
0.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 2
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
XMGlobal-Real 43
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 6
135 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.03 12:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 09:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 08:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 16:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 07:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 16:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.26 10:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 06:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 16:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 21:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 01:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
