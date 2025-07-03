SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / C46001200
Josua Viernando Tohoganda Siahaan

C46001200

Josua Viernando Tohoganda Siahaan
0 recensioni
Affidabilità
17 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 56%
FBS-Real-10
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
465
Profit Trade:
334 (71.82%)
Loss Trade:
131 (28.17%)
Best Trade:
280.57 USD
Worst Trade:
-238.91 USD
Profitto lordo:
2 632.12 USD (22 205 pips)
Perdita lorda:
-1 499.89 USD (16 161 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (198.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
433.51 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
60.20%
Massimo carico di deposito:
166.93%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
1.90
Long Trade:
233 (50.11%)
Short Trade:
232 (49.89%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
2.43 USD
Profitto medio:
7.88 USD
Perdita media:
-11.45 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-591.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-591.54 USD (7)
Crescita mensile:
18.91%
Previsione annuale:
229.43%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
596.05 USD (21.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.30% (596.05 USD)
Per equità:
84.11% (2 523.40 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCHF 271
EURUSD 173
AUDUSD 9
USDJPY 8
archived 3
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCHF 722
EURUSD 109
AUDUSD 5
USDJPY 1
archived 297
ETHUSD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCHF 2.9K
EURUSD 2.7K
AUDUSD 451
USDJPY 192
archived 0
ETHUSD -193
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +280.57 USD
Worst Trade: -239 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +198.79 USD
Massima perdita consecutiva: -591.54 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

JFD-Live02
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 10
Exness-Real16
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Hankotrade-Live
0.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 2
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
XMGlobal-Real 43
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 6
135 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.03 12:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 09:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 08:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 16:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 07:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 16:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.26 10:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 06:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 16:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 21:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 01:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
C46001200
30USD al mese
56%
0
0
USD
3.8K
USD
17
98%
465
71%
60%
1.75
2.43
USD
84%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.