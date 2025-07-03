- Crescita
Trade:
465
Profit Trade:
334 (71.82%)
Loss Trade:
131 (28.17%)
Best Trade:
280.57 USD
Worst Trade:
-238.91 USD
Profitto lordo:
2 632.12 USD (22 205 pips)
Perdita lorda:
-1 499.89 USD (16 161 pips)
Vincite massime consecutive:
22 (198.79 USD)
Massimo profitto consecutivo:
433.51 USD (13)
Indice di Sharpe:
0.09
Attività di trading:
60.20%
Massimo carico di deposito:
166.93%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
60
Tempo di attesa medio:
18 ore
Fattore di recupero:
1.90
Long Trade:
233 (50.11%)
Short Trade:
232 (49.89%)
Fattore di profitto:
1.75
Profitto previsto:
2.43 USD
Profitto medio:
7.88 USD
Perdita media:
-11.45 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-591.54 USD)
Massima perdita consecutiva:
-591.54 USD (7)
Crescita mensile:
18.91%
Previsione annuale:
229.43%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
596.05 USD (21.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.30% (596.05 USD)
Per equità:
84.11% (2 523.40 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCHF
|271
|EURUSD
|173
|AUDUSD
|9
|USDJPY
|8
|archived
|3
|ETHUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCHF
|722
|EURUSD
|109
|AUDUSD
|5
|USDJPY
|1
|archived
|297
|ETHUSD
|-2
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCHF
|2.9K
|EURUSD
|2.7K
|AUDUSD
|451
|USDJPY
|192
|archived
|0
|ETHUSD
|-193
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Best Trade: +280.57 USD
Worst Trade: -239 USD
Vincite massime consecutive: 13
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +198.79 USD
Massima perdita consecutiva: -591.54 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FBS-Real-10" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
JFD-Live02
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 2
|
AxioryAsia-02Live
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.00 × 1
|
FusionMarkets-Live
|0.00 × 1
|
WindsorBrokers-REAL
|0.00 × 1
|
TMGM.TradeMax-Demo
|0.00 × 2
|
AxiTrader-US09-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live02
|0.00 × 10
|
Exness-Real16
|0.00 × 1
|
FBS-Real-12
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 4
|
Hankotrade-Live
|0.00 × 4
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 3
|
XMTrading-Real 49
|0.00 × 2
|
EuroTradeGlobal-Live01
|0.00 × 3
|
Tickmill-Live05
|0.00 × 2
|
OneFinancialMarkets-US11-Live
|0.00 × 1
|
Maxco-Demo
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 43
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live09
|0.00 × 1
|
FxPro.com-Real04
|0.00 × 4
|
Tickmill-Live04
|0.00 × 2
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live02
|0.00 × 6
