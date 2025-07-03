SignauxSections
Josua Viernando Tohoganda Siahaan

C46001200

Josua Viernando Tohoganda Siahaan
0 avis
Fiabilité
17 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 56%
FBS-Real-10
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
465
Bénéfice trades:
334 (71.82%)
Perte trades:
131 (28.17%)
Meilleure transaction:
280.57 USD
Pire transaction:
-238.91 USD
Bénéfice brut:
2 632.12 USD (22 205 pips)
Perte brute:
-1 499.89 USD (16 161 pips)
Gains consécutifs maximales:
22 (198.79 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
433.51 USD (13)
Ratio de Sharpe:
0.09
Activité de trading:
60.20%
Charge de dépôt maximale:
166.93%
Dernier trade:
1 une heure avant
Trades par semaine:
60
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
1.90
Longs trades:
233 (50.11%)
Courts trades:
232 (49.89%)
Facteur de profit:
1.75
Rendement attendu:
2.43 USD
Bénéfice moyen:
7.88 USD
Perte moyenne:
-11.45 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-591.54 USD)
Perte consécutive maximale:
-591.54 USD (7)
Croissance mensuelle:
18.91%
Prévision annuelle:
229.43%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
596.05 USD (21.30%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.30% (596.05 USD)
Par fonds propres:
84.11% (2 523.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDCHF 271
EURUSD 173
AUDUSD 9
USDJPY 8
archived 3
ETHUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDCHF 722
EURUSD 109
AUDUSD 5
USDJPY 1
archived 297
ETHUSD -2
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDCHF 2.9K
EURUSD 2.7K
AUDUSD 451
USDJPY 192
archived 0
ETHUSD -193
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +280.57 USD
Pire transaction: -239 USD
Gains consécutifs maximales: 13
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +198.79 USD
Perte consécutive maximale: -591.54 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FBS-Real-10" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

JFD-Live02
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 2
AxioryAsia-02Live
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Demo
0.00 × 1
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
WindsorBrokers-REAL
0.00 × 1
TMGM.TradeMax-Demo
0.00 × 2
AxiTrader-US09-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live02
0.00 × 10
Exness-Real16
0.00 × 1
FBS-Real-12
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 4
Hankotrade-Live
0.00 × 4
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 3
XMTrading-Real 49
0.00 × 2
EuroTradeGlobal-Live01
0.00 × 3
Tickmill-Live05
0.00 × 2
OneFinancialMarkets-US11-Live
0.00 × 1
Maxco-Demo
0.00 × 1
XMGlobal-Real 43
0.00 × 2
ICMarkets-Live09
0.00 × 1
FxPro.com-Real04
0.00 × 4
Tickmill-Live04
0.00 × 2
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 2
Tickmill-Live02
0.00 × 6
135 plus...
Aucun avis
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.04 13:56
No swaps are charged
2025.09.03 12:40
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.03 09:31
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.03 08:23
80% of growth achieved within 3 days. This comprises 4.23% of days out of 71 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.02 16:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 15:43
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 14:43
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.09.02 13:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 12:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.02 08:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.27 07:09
No swaps are charged on the signal account
2025.08.26 16:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.08.26 10:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 07:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.26 06:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.25 16:21
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 22:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.24 21:51
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.14 01:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.96% of days out of 51 days of the signal's entire lifetime.
