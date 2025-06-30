SinyallerBölümler
Tatyana Kulyapina

Prado BTCUSD

Tatyana Kulyapina
0 inceleme
Güvenilirlik
13 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 17%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
32
Kârla kapanan işlemler:
18 (56.25%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (43.75%)
En iyi işlem:
32.69 USD
En kötü işlem:
-8.33 USD
Brüt kâr:
98.33 USD (819 806 pips)
Brüt zarar:
-63.70 USD (595 120 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (41.13 USD)
Maksimum ardışık kâr:
45.45 USD (2)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
3.61%
Maks. mevduat yükü:
5.62%
En son işlem:
6 saat önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
0.72
Alış işlemleri:
32 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
1.54
Beklenen getiri:
1.08 USD
Ortalama kâr:
5.46 USD
Ortalama zarar:
-4.55 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-10.30 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-10.30 USD (2)
Aylık büyüme:
24.58%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
11.67 USD
Maksimum:
48.33 USD (20.42%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
20.42% (48.33 USD)
Varlığa göre:
2.64% (6.25 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 225K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.69 USD
En kötü işlem: -8 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +41.13 USD
Maksimum ardışık zarar: -10.30 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
The account is running the "Prado" advisor.


From 1.07.2025 settings in discussions MT4_PRADO_BTCUSD.


https://www.mql5.com/ru/market/product/45995


İnceleme yok
2025.10.02 17:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 07:30 2025.09.22 07:30:06  

На счёте работает советник. Сделки происходят согласно стратегии. Если длительный период не было сделок, значит не совпали все условия. В этой стратегии есть ограничение "не более 2-х сделок в сутки (1 покупка, 1 продажа)". На других наших счетах, где работает эта стратегия, также нет сделок в течении месяца.

2025.09.21 21:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 11:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 01:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 06:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
Share of trading days is too low
2025.07.06 21:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 00:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 00:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
