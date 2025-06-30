SegnaliSezioni
Tatyana Kulyapina

Prado BTCUSD

Tatyana Kulyapina
0 recensioni
Affidabilità
13 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 17%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
32
Profit Trade:
18 (56.25%)
Loss Trade:
14 (43.75%)
Best Trade:
32.69 USD
Worst Trade:
-8.33 USD
Profitto lordo:
98.33 USD (819 806 pips)
Perdita lorda:
-63.70 USD (595 120 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (41.13 USD)
Massimo profitto consecutivo:
45.45 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
3.61%
Massimo carico di deposito:
5.62%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
5
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
0.72
Long Trade:
32 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
1.54
Profitto previsto:
1.08 USD
Profitto medio:
5.46 USD
Perdita media:
-4.55 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-10.30 USD)
Massima perdita consecutiva:
-10.30 USD (2)
Crescita mensile:
24.58%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
11.67 USD
Massimale:
48.33 USD (20.42%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
20.42% (48.33 USD)
Per equità:
2.64% (6.25 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
BTCUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
BTCUSD 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
BTCUSD 225K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.69 USD
Worst Trade: -8 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +41.13 USD
Massima perdita consecutiva: -10.30 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
The account is running the "Prado" advisor.


From 1.07.2025 settings in discussions MT4_PRADO_BTCUSD.


https://www.mql5.com/ru/market/product/45995


Non ci sono recensioni
2025.10.02 17:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 07:30 2025.09.22 07:30:06  

На счёте работает советник. Сделки происходят согласно стратегии. Если длительный период не было сделок, значит не совпали все условия. В этой стратегии есть ограничение "не более 2-х сделок в сутки (1 покупка, 1 продажа)". На других наших счетах, где работает эта стратегия, также нет сделок в течении месяца.

2025.09.21 21:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 11:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 01:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 06:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
Share of trading days is too low
2025.07.06 21:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 00:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 00:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
