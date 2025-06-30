- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|32
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|BTCUSD
|35
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|BTCUSD
|225K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
|
ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
|0.00 × 1
The account is running the "Prado" advisor.
From 1.07.2025 settings in discussions MT4_PRADO_BTCUSD.
https://www.mql5.com/ru/market/product/45995
На счёте работает советник. Сделки происходят согласно стратегии. Если длительный период не было сделок, значит не совпали все условия. В этой стратегии есть ограничение "не более 2-х сделок в сутки (1 покупка, 1 продажа)". На других наших счетах, где работает эта стратегия, также нет сделок в течении месяца.
