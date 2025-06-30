SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Prado BTCUSD
Tatyana Kulyapina

Prado BTCUSD

Tatyana Kulyapina
0 avis
Fiabilité
13 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 17%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
32
Bénéfice trades:
18 (56.25%)
Perte trades:
14 (43.75%)
Meilleure transaction:
32.69 USD
Pire transaction:
-8.33 USD
Bénéfice brut:
98.33 USD (819 806 pips)
Perte brute:
-63.70 USD (595 120 pips)
Gains consécutifs maximales:
4 (41.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
45.45 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
3.61%
Charge de dépôt maximale:
5.62%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
5
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
0.72
Longs trades:
32 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
1.54
Rendement attendu:
1.08 USD
Bénéfice moyen:
5.46 USD
Perte moyenne:
-4.55 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-10.30 USD)
Perte consécutive maximale:
-10.30 USD (2)
Croissance mensuelle:
24.58%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
11.67 USD
Maximal:
48.33 USD (20.42%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
20.42% (48.33 USD)
Par fonds propres:
2.64% (6.25 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
BTCUSD 32
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
BTCUSD 35
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
BTCUSD 225K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +32.69 USD
Pire transaction: -8 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +41.13 USD
Perte consécutive maximale: -10.30 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexClubBY-MT4 Market Real 2 Server
0.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

The account is running the "Prado" advisor.


From 1.07.2025 settings in discussions MT4_PRADO_BTCUSD.


https://www.mql5.com/ru/market/product/45995


Aucun avis
2025.10.02 17:29
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.09.29 17:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.29 16:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.29 16:25
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.22 07:30 2025.09.22 07:30:06  

На счёте работает советник. Сделки происходят согласно стратегии. Если длительный период не было сделок, значит не совпали все условия. В этой стратегии есть ограничение "не более 2-х сделок в сутки (1 покупка, 1 продажа)". На других наших счетах, где работает эта стратегия, также нет сделок в течении месяца.

2025.09.21 21:27
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.09.15 01:09
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.28 21:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.22 17:58
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.13% of days out of 47 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.18 19:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.18 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.06 11:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.30 16:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.28 01:18
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.21 08:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.07.21 06:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.06 21:50
Share of trading days is too low
2025.07.06 21:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.07.01 00:01
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.01 00:01
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Prado BTCUSD
30 USD par mois
17%
0
0
USD
235
USD
13
100%
32
56%
4%
1.54
1.08
USD
20%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.