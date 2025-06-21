SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Longterm888
Nan Zhang

Longterm888

Nan Zhang
0 inceleme
Güvenilirlik
181 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 126%
Darwinex-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 633
Kârla kapanan işlemler:
701 (42.92%)
Zararla kapanan işlemler:
932 (57.07%)
En iyi işlem:
1 962.09 USD
En kötü işlem:
-649.34 USD
Brüt kâr:
60 179.88 USD (653 468 pips)
Brüt zarar:
-52 823.17 USD (600 447 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
14 (853.19 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 717.39 USD (5)
Sharpe oranı:
0.05
Alım-satım etkinliği:
91.73%
Maks. mevduat yükü:
101.59%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
2.45
Alış işlemleri:
1 012 (61.97%)
Satış işlemleri:
621 (38.03%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
4.51 USD
Ortalama kâr:
85.85 USD
Ortalama zarar:
-56.68 USD
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-1 562.48 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 883.95 USD (13)
Aylık büyüme:
-13.11%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
63%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 201.93 USD
Maksimum:
3 007.31 USD (26.22%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
33.80% (2 819.56 USD)
Varlığa göre:
3.92% (202.17 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 426
EURUSD 242
XAGUSD 100
GBPUSD 95
USDJPY 93
EURJPY 65
GBPJPY 59
XTIUSD 57
AUDUSD 43
USDCAD 40
USDCHF 25
EURGBP 24
AUDJPY 23
NZDJPY 21
EURAUD 19
GBPNOK 15
AUDNZD 14
UK100 14
XLE 12
CHFJPY 10
EURNZD 10
GBPNZD 10
CADJPY 10
IWN 9
GBPCAD 8
AUDCAD 8
EURCAD 8
TSLA 8
NZDUSD 7
GBPAUD 7
XNGUSD 7
EURMXN 6
BRKb 6
EMB 6
NI225 5
XLB 5
TIP 5
INDA 5
AUDCHF 4
SP500 4
GDX 4
TLT 4
GDXJ 4
DE 4
AAPL 4
XLP 4
GDAXI 4
EWZ 3
AMZN 3
JPM 3
EWY 3
USDMXN 3
SMH 3
GBPCHF 3
USDSGD 2
AUS200 2
NDX 2
META 2
UPS 2
XBI 2
GE 2
HPQ 2
CCL 2
ADSK 2
FCHI40 2
NZDCAD 2
NZDCHF 2
SPA35 1
VLO 1
EEM 1
NFLX 1
GOOGL 1
PANW 1
IHI 1
IBB 1
GS 1
IWO 1
NVDA 1
AVGO 1
GOOG 1
STOXX50E 1
C 1
XLF 1
SPGI 1
XLK 1
EURNOK 1
CADCHF 1
CVX 1
IBM 1
ABT 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 5.2K
EURUSD -1.3K
XAGUSD 3K
GBPUSD 1K
USDJPY 248
EURJPY -1.4K
GBPJPY 135
XTIUSD 963
AUDUSD -817
USDCAD -321
USDCHF -173
EURGBP 679
AUDJPY -524
NZDJPY -623
EURAUD -244
GBPNOK -353
AUDNZD -442
UK100 5
XLE 241
CHFJPY 221
EURNZD 233
GBPNZD 205
CADJPY -266
IWN -143
GBPCAD -4
AUDCAD -10
EURCAD -192
TSLA 2.7K
NZDUSD -70
GBPAUD 522
XNGUSD -82
EURMXN -166
BRKb 992
EMB 396
NI225 -231
XLB -199
TIP -47
INDA 177
AUDCHF 136
SP500 -125
GDX 786
TLT -127
GDXJ 343
DE -125
AAPL -22
XLP -234
GDAXI -69
EWZ -135
AMZN -139
JPM -245
EWY -117
USDMXN -88
SMH -951
GBPCHF 705
USDSGD -10
AUS200 -73
NDX 210
META -342
UPS -95
XBI 260
GE -99
HPQ -201
CCL 124
ADSK -209
FCHI40 -441
NZDCAD -95
NZDCHF -127
SPA35 20
VLO -60
EEM 0
NFLX -51
GOOGL 323
PANW 39
IHI -88
IBB 112
GS 10
IWO -286
NVDA -91
AVGO -330
GOOG -189
STOXX50E 360
C -16
XLF -194
SPGI 12
XLK 46
EURNOK 9
CADCHF -91
CVX -63
IBM 71
ABT -25
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 57K
EURUSD -12K
XAGUSD 18K
GBPUSD 4.3K
USDJPY 13K
EURJPY 3.2K
GBPJPY 1.8K
XTIUSD 2.7K
AUDUSD -3.9K
USDCAD 628
USDCHF 1.9K
EURGBP 1.9K
AUDJPY -4.2K
NZDJPY -1.5K
EURAUD -5.5K
GBPNOK -39K
AUDNZD -1.6K
UK100 11K
XLE 1.8K
CHFJPY 4.3K
EURNZD 1.5K
GBPNZD 3.9K
CADJPY -1.2K
IWN -326
GBPCAD 2.2K
AUDCAD -575
EURCAD -904
TSLA 20K
NZDUSD 148
GBPAUD 2K
XNGUSD 133
EURMXN -24K
BRKb 5.3K
EMB 389
NI225 -666
XLB -179
TIP 17
INDA 753
AUDCHF 461
SP500 -1.1K
GDX 848
TLT -162
GDXJ 892
DE -9K
AAPL -466
XLP -709
GDAXI -1.7K
EWZ -224
AMZN -353
JPM -994
EWY -625
USDMXN -10K
SMH -5.1K
GBPCHF 2.8K
USDSGD 818
AUS200 -540
NDX 23K
META -3.1K
UPS -226
XBI 459
GE -1.2K
HPQ -392
CCL 221
ADSK -1.3K
FCHI40 -1.4K
NZDCAD -377
NZDCHF -104
SPA35 220
VLO -525
EEM 21
NFLX -655
GOOGL 1K
PANW 502
IHI -39
IBB 516
GS 171
IWO -906
NVDA -559
AVGO -2.7K
GOOG -989
STOXX50E 3.4K
C -6
XLF -87
SPGI 233
XLK 497
EURNOK 1K
CADCHF -429
CVX -297
IBM 929
ABT -37
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 962.09 USD
En kötü işlem: -649 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 13
Maksimum ardışık kâr: +853.19 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 562.48 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Darwinex-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

TradersWay-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.23 × 13
ICMarkets-Live07
0.28 × 270
ATCBrokers-Live 1
0.28 × 18
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
RoboForex-ECN-2
0.48 × 165
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
CFHMarkets-Live1
0.52 × 161
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live09
0.60 × 267
ICMarketsSC-Live20
0.65 × 23
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
ICMarkets-Live06
0.67 × 590
AxiTrader-US07-Live
0.69 × 229
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
Pepperstone-Edge11
0.75 × 24
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.75 × 4
Pepperstone-Edge02
0.86 × 22
Manual trading, unlike automated systems such as Expert Advisors (EAs), offers distinct advantages in effectively diversifying risk and achieving smoother performance curves of your portfolio.
İnceleme yok
2025.06.21 16:13
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.51% of days out of 1167 days of the signal's entire lifetime.
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Longterm888
Ayda 30 USD
126%
0
0
USD
4K
USD
181
63%
1 633
42%
92%
1.13
4.51
USD
34%
1:200
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.