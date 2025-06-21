SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Longterm888
Nan Zhang

Longterm888

Nan Zhang
0 avis
Fiabilité
181 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 126%
Darwinex-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 633
Bénéfice trades:
701 (42.92%)
Perte trades:
932 (57.07%)
Meilleure transaction:
1 962.09 USD
Pire transaction:
-649.34 USD
Bénéfice brut:
60 179.88 USD (653 468 pips)
Perte brute:
-52 823.17 USD (600 447 pips)
Gains consécutifs maximales:
14 (853.19 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 717.39 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.05
Activité de trading:
91.73%
Charge de dépôt maximale:
101.59%
Dernier trade:
8 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
2.45
Longs trades:
1 012 (61.97%)
Courts trades:
621 (38.03%)
Facteur de profit:
1.14
Rendement attendu:
4.51 USD
Bénéfice moyen:
85.85 USD
Perte moyenne:
-56.68 USD
Pertes consécutives maximales:
23 (-1 562.48 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 883.95 USD (13)
Croissance mensuelle:
-13.00%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
63%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 201.93 USD
Maximal:
3 007.31 USD (26.22%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
33.80% (2 819.56 USD)
Par fonds propres:
3.92% (202.17 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 426
EURUSD 242
XAGUSD 100
GBPUSD 95
USDJPY 93
EURJPY 65
GBPJPY 59
XTIUSD 57
AUDUSD 43
USDCAD 40
USDCHF 25
EURGBP 24
AUDJPY 23
NZDJPY 21
EURAUD 19
GBPNOK 15
AUDNZD 14
UK100 14
XLE 12
CHFJPY 10
EURNZD 10
GBPNZD 10
CADJPY 10
IWN 9
GBPCAD 8
AUDCAD 8
EURCAD 8
TSLA 8
NZDUSD 7
GBPAUD 7
XNGUSD 7
EURMXN 6
BRKb 6
EMB 6
NI225 5
XLB 5
TIP 5
INDA 5
AUDCHF 4
SP500 4
GDX 4
TLT 4
GDXJ 4
DE 4
AAPL 4
XLP 4
GDAXI 4
EWZ 3
AMZN 3
JPM 3
EWY 3
USDMXN 3
SMH 3
GBPCHF 3
USDSGD 2
AUS200 2
NDX 2
META 2
UPS 2
XBI 2
GE 2
HPQ 2
CCL 2
ADSK 2
FCHI40 2
NZDCAD 2
NZDCHF 2
SPA35 1
VLO 1
EEM 1
NFLX 1
GOOGL 1
PANW 1
IHI 1
IBB 1
GS 1
IWO 1
NVDA 1
AVGO 1
GOOG 1
STOXX50E 1
C 1
XLF 1
SPGI 1
XLK 1
EURNOK 1
CADCHF 1
CVX 1
IBM 1
ABT 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 5.2K
EURUSD -1.3K
XAGUSD 3K
GBPUSD 1K
USDJPY 248
EURJPY -1.4K
GBPJPY 135
XTIUSD 963
AUDUSD -817
USDCAD -321
USDCHF -173
EURGBP 679
AUDJPY -524
NZDJPY -623
EURAUD -244
GBPNOK -353
AUDNZD -442
UK100 5
XLE 241
CHFJPY 221
EURNZD 233
GBPNZD 205
CADJPY -266
IWN -143
GBPCAD -4
AUDCAD -10
EURCAD -192
TSLA 2.7K
NZDUSD -70
GBPAUD 522
XNGUSD -82
EURMXN -166
BRKb 992
EMB 396
NI225 -231
XLB -199
TIP -47
INDA 177
AUDCHF 136
SP500 -125
GDX 786
TLT -127
GDXJ 343
DE -125
AAPL -22
XLP -234
GDAXI -69
EWZ -135
AMZN -139
JPM -245
EWY -117
USDMXN -88
SMH -951
GBPCHF 705
USDSGD -10
AUS200 -73
NDX 210
META -342
UPS -95
XBI 260
GE -99
HPQ -201
CCL 124
ADSK -209
FCHI40 -441
NZDCAD -95
NZDCHF -127
SPA35 20
VLO -60
EEM 0
NFLX -51
GOOGL 323
PANW 39
IHI -88
IBB 112
GS 10
IWO -286
NVDA -91
AVGO -330
GOOG -189
STOXX50E 360
C -16
XLF -194
SPGI 12
XLK 46
EURNOK 9
CADCHF -91
CVX -63
IBM 71
ABT -25
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 57K
EURUSD -12K
XAGUSD 18K
GBPUSD 4.3K
USDJPY 13K
EURJPY 3.2K
GBPJPY 1.8K
XTIUSD 2.7K
AUDUSD -3.9K
USDCAD 628
USDCHF 1.9K
EURGBP 1.9K
AUDJPY -4.2K
NZDJPY -1.5K
EURAUD -5.5K
GBPNOK -39K
AUDNZD -1.6K
UK100 11K
XLE 1.8K
CHFJPY 4.3K
EURNZD 1.5K
GBPNZD 3.9K
CADJPY -1.2K
IWN -326
GBPCAD 2.2K
AUDCAD -575
EURCAD -904
TSLA 20K
NZDUSD 148
GBPAUD 2K
XNGUSD 133
EURMXN -24K
BRKb 5.3K
EMB 389
NI225 -666
XLB -179
TIP 17
INDA 753
AUDCHF 461
SP500 -1.1K
GDX 848
TLT -162
GDXJ 892
DE -9K
AAPL -466
XLP -709
GDAXI -1.7K
EWZ -224
AMZN -353
JPM -994
EWY -625
USDMXN -10K
SMH -5.1K
GBPCHF 2.8K
USDSGD 818
AUS200 -540
NDX 23K
META -3.1K
UPS -226
XBI 459
GE -1.2K
HPQ -392
CCL 221
ADSK -1.3K
FCHI40 -1.4K
NZDCAD -377
NZDCHF -104
SPA35 220
VLO -525
EEM 21
NFLX -655
GOOGL 1K
PANW 502
IHI -39
IBB 516
GS 171
IWO -906
NVDA -559
AVGO -2.7K
GOOG -989
STOXX50E 3.4K
C -6
XLF -87
SPGI 233
XLK 497
EURNOK 1K
CADCHF -429
CVX -297
IBM 929
ABT -37
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 962.09 USD
Pire transaction: -649 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 13
Bénéfice consécutif maximal: +853.19 USD
Perte consécutive maximale: -1 562.48 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Darwinex-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

TradersWay-Live
0.00 × 2
BlueberryMarkets-Live
0.00 × 8
AdmiralMarkets-Live3
0.00 × 1
XMGlobal-Real 21
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live05
0.23 × 13
ICMarkets-Live07
0.28 × 270
ATCBrokers-Live 1
0.28 × 18
OrtegaCapital-Server
0.43 × 588
RoboForex-ECN-2
0.48 × 165
XMTrading-Real 12
0.50 × 2
CFHMarkets-Live1
0.52 × 161
AtlanticPearl-Live 1
0.55 × 65
EGlobal-Cent5
0.58 × 253
UniverseWheel-Live
0.58 × 72
ICMarkets-Live09
0.60 × 267
ICMarketsSC-Live20
0.65 × 23
Monex-Server2
0.66 × 50
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.67 × 357
ICMarkets-Live06
0.67 × 590
AxiTrader-US07-Live
0.69 × 229
ICMarkets-Live14
0.70 × 10
Pepperstone-Edge11
0.75 × 24
ForexClub-MT4 Market Real Server
0.75 × 4
Pepperstone-Edge02
0.86 × 22
196 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Manual trading, unlike automated systems such as Expert Advisors (EAs), offers distinct advantages in effectively diversifying risk and achieving smoother performance curves of your portfolio.
Aucun avis
2025.06.21 16:13
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 0.51% of days out of 1167 days of the signal's entire lifetime.
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Longterm888
30 USD par mois
126%
0
0
USD
4K
USD
181
63%
1 633
42%
92%
1.13
4.51
USD
34%
1:200
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.