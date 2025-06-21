- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 633
Profit Trade:
701 (42.92%)
Loss Trade:
932 (57.07%)
Best Trade:
1 962.09 USD
Worst Trade:
-649.34 USD
Profitto lordo:
60 179.88 USD (653 468 pips)
Perdita lorda:
-52 823.17 USD (600 447 pips)
Vincite massime consecutive:
14 (853.19 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 717.39 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.05
Attività di trading:
91.73%
Massimo carico di deposito:
101.59%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
2.45
Long Trade:
1 012 (61.97%)
Short Trade:
621 (38.03%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
4.51 USD
Profitto medio:
85.85 USD
Perdita media:
-56.68 USD
Massime perdite consecutive:
23 (-1 562.48 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 883.95 USD (13)
Crescita mensile:
-13.11%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
63%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 201.93 USD
Massimale:
3 007.31 USD (26.22%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
33.80% (2 819.56 USD)
Per equità:
3.92% (202.17 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|426
|EURUSD
|242
|XAGUSD
|100
|GBPUSD
|95
|USDJPY
|93
|EURJPY
|65
|GBPJPY
|59
|XTIUSD
|57
|AUDUSD
|43
|USDCAD
|40
|USDCHF
|25
|EURGBP
|24
|AUDJPY
|23
|NZDJPY
|21
|EURAUD
|19
|GBPNOK
|15
|AUDNZD
|14
|UK100
|14
|XLE
|12
|CHFJPY
|10
|EURNZD
|10
|GBPNZD
|10
|CADJPY
|10
|IWN
|9
|GBPCAD
|8
|AUDCAD
|8
|EURCAD
|8
|TSLA
|8
|NZDUSD
|7
|GBPAUD
|7
|XNGUSD
|7
|EURMXN
|6
|BRKb
|6
|EMB
|6
|NI225
|5
|XLB
|5
|TIP
|5
|INDA
|5
|AUDCHF
|4
|SP500
|4
|GDX
|4
|TLT
|4
|GDXJ
|4
|DE
|4
|AAPL
|4
|XLP
|4
|GDAXI
|4
|EWZ
|3
|AMZN
|3
|JPM
|3
|EWY
|3
|USDMXN
|3
|SMH
|3
|GBPCHF
|3
|USDSGD
|2
|AUS200
|2
|NDX
|2
|META
|2
|UPS
|2
|XBI
|2
|GE
|2
|HPQ
|2
|CCL
|2
|ADSK
|2
|FCHI40
|2
|NZDCAD
|2
|NZDCHF
|2
|SPA35
|1
|VLO
|1
|EEM
|1
|NFLX
|1
|GOOGL
|1
|PANW
|1
|IHI
|1
|IBB
|1
|GS
|1
|IWO
|1
|NVDA
|1
|AVGO
|1
|GOOG
|1
|STOXX50E
|1
|C
|1
|XLF
|1
|SPGI
|1
|XLK
|1
|EURNOK
|1
|CADCHF
|1
|CVX
|1
|IBM
|1
|ABT
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|5.2K
|EURUSD
|-1.3K
|XAGUSD
|3K
|GBPUSD
|1K
|USDJPY
|248
|EURJPY
|-1.4K
|GBPJPY
|135
|XTIUSD
|963
|AUDUSD
|-817
|USDCAD
|-321
|USDCHF
|-173
|EURGBP
|679
|AUDJPY
|-524
|NZDJPY
|-623
|EURAUD
|-244
|GBPNOK
|-353
|AUDNZD
|-442
|UK100
|5
|XLE
|241
|CHFJPY
|221
|EURNZD
|233
|GBPNZD
|205
|CADJPY
|-266
|IWN
|-143
|GBPCAD
|-4
|AUDCAD
|-10
|EURCAD
|-192
|TSLA
|2.7K
|NZDUSD
|-70
|GBPAUD
|522
|XNGUSD
|-82
|EURMXN
|-166
|BRKb
|992
|EMB
|396
|NI225
|-231
|XLB
|-199
|TIP
|-47
|INDA
|177
|AUDCHF
|136
|SP500
|-125
|GDX
|786
|TLT
|-127
|GDXJ
|343
|DE
|-125
|AAPL
|-22
|XLP
|-234
|GDAXI
|-69
|EWZ
|-135
|AMZN
|-139
|JPM
|-245
|EWY
|-117
|USDMXN
|-88
|SMH
|-951
|GBPCHF
|705
|USDSGD
|-10
|AUS200
|-73
|NDX
|210
|META
|-342
|UPS
|-95
|XBI
|260
|GE
|-99
|HPQ
|-201
|CCL
|124
|ADSK
|-209
|FCHI40
|-441
|NZDCAD
|-95
|NZDCHF
|-127
|SPA35
|20
|VLO
|-60
|EEM
|0
|NFLX
|-51
|GOOGL
|323
|PANW
|39
|IHI
|-88
|IBB
|112
|GS
|10
|IWO
|-286
|NVDA
|-91
|AVGO
|-330
|GOOG
|-189
|STOXX50E
|360
|C
|-16
|XLF
|-194
|SPGI
|12
|XLK
|46
|EURNOK
|9
|CADCHF
|-91
|CVX
|-63
|IBM
|71
|ABT
|-25
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|57K
|EURUSD
|-12K
|XAGUSD
|18K
|GBPUSD
|4.3K
|USDJPY
|13K
|EURJPY
|3.2K
|GBPJPY
|1.8K
|XTIUSD
|2.7K
|AUDUSD
|-3.9K
|USDCAD
|628
|USDCHF
|1.9K
|EURGBP
|1.9K
|AUDJPY
|-4.2K
|NZDJPY
|-1.5K
|EURAUD
|-5.5K
|GBPNOK
|-39K
|AUDNZD
|-1.6K
|UK100
|11K
|XLE
|1.8K
|CHFJPY
|4.3K
|EURNZD
|1.5K
|GBPNZD
|3.9K
|CADJPY
|-1.2K
|IWN
|-326
|GBPCAD
|2.2K
|AUDCAD
|-575
|EURCAD
|-904
|TSLA
|20K
|NZDUSD
|148
|GBPAUD
|2K
|XNGUSD
|133
|EURMXN
|-24K
|BRKb
|5.3K
|EMB
|389
|NI225
|-666
|XLB
|-179
|TIP
|17
|INDA
|753
|AUDCHF
|461
|SP500
|-1.1K
|GDX
|848
|TLT
|-162
|GDXJ
|892
|DE
|-9K
|AAPL
|-466
|XLP
|-709
|GDAXI
|-1.7K
|EWZ
|-224
|AMZN
|-353
|JPM
|-994
|EWY
|-625
|USDMXN
|-10K
|SMH
|-5.1K
|GBPCHF
|2.8K
|USDSGD
|818
|AUS200
|-540
|NDX
|23K
|META
|-3.1K
|UPS
|-226
|XBI
|459
|GE
|-1.2K
|HPQ
|-392
|CCL
|221
|ADSK
|-1.3K
|FCHI40
|-1.4K
|NZDCAD
|-377
|NZDCHF
|-104
|SPA35
|220
|VLO
|-525
|EEM
|21
|NFLX
|-655
|GOOGL
|1K
|PANW
|502
|IHI
|-39
|IBB
|516
|GS
|171
|IWO
|-906
|NVDA
|-559
|AVGO
|-2.7K
|GOOG
|-989
|STOXX50E
|3.4K
|C
|-6
|XLF
|-87
|SPGI
|233
|XLK
|497
|EURNOK
|1K
|CADCHF
|-429
|CVX
|-297
|IBM
|929
|ABT
|-37
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 962.09 USD
Worst Trade: -649 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 13
Massimo profitto consecutivo: +853.19 USD
Massima perdita consecutiva: -1 562.48 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Darwinex-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TradersWay-Live
|0.00 × 2
|
BlueberryMarkets-Live
|0.00 × 8
|
AdmiralMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
XMGlobal-Real 21
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live05
|0.23 × 13
|
ICMarkets-Live07
|0.28 × 270
|
ATCBrokers-Live 1
|0.28 × 18
|
OrtegaCapital-Server
|0.43 × 588
|
RoboForex-ECN-2
|0.48 × 165
|
XMTrading-Real 12
|0.50 × 2
|
CFHMarkets-Live1
|0.52 × 161
|
AtlanticPearl-Live 1
|0.55 × 65
|
EGlobal-Cent5
|0.58 × 253
|
UniverseWheel-Live
|0.58 × 72
|
ICMarkets-Live09
|0.60 × 267
|
ICMarketsSC-Live20
|0.65 × 23
|
Monex-Server2
|0.66 × 50
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.67 × 357
|
ICMarkets-Live06
|0.67 × 590
|
AxiTrader-US07-Live
|0.69 × 229
|
ICMarkets-Live14
|0.70 × 10
|
Pepperstone-Edge11
|0.75 × 24
|
ForexClub-MT4 Market Real Server
|0.75 × 4
|
Pepperstone-Edge02
|0.86 × 22
Manual trading, unlike automated systems such as Expert Advisors (EAs), offers distinct advantages in effectively diversifying risk and achieving smoother performance curves of your portfolio.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
126%
0
0
USD
USD
4K
USD
USD
181
63%
1 633
42%
92%
1.13
4.51
USD
USD
34%
1:200