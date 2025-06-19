- Büyüme
İşlemler:
725
Kârla kapanan işlemler:
611 (84.27%)
Zararla kapanan işlemler:
114 (15.72%)
En iyi işlem:
106.05 USD
En kötü işlem:
-41.31 USD
Brüt kâr:
1 677.68 USD (120 420 pips)
Brüt zarar:
-646.29 USD (64 632 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (28.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.27 USD (3)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.57
Alış işlemleri:
414 (57.10%)
Satış işlemleri:
311 (42.90%)
Kâr faktörü:
2.60
Beklenen getiri:
1.42 USD
Ortalama kâr:
2.75 USD
Ortalama zarar:
-5.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-135.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135.26 USD (5)
Aylık büyüme:
2.38%
Yıllık tahmin:
30.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
136.33 USD (1.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.28% (135.26 USD)
Varlığa göre:
7.64% (771.19 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|261
|EURJPY
|261
|AUDCAD
|64
|AUDUSD
|58
|AUDCHF
|28
|NZDCAD
|28
|USDCHF
|18
|EURCHF
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|162
|EURJPY
|151
|AUDCAD
|138
|AUDUSD
|270
|AUDCHF
|82
|NZDCAD
|67
|USDCHF
|127
|EURCHF
|35
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|1.6K
|EURJPY
|15K
|AUDCAD
|5.1K
|AUDUSD
|16K
|AUDCHF
|5.7K
|NZDCAD
|5.7K
|USDCHF
|5.4K
|EURCHF
|2.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +106.05 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +28.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.13 × 8
|
ICMarkets-Live16
|0.14 × 105
|
EGlobal-Cent4
|0.17 × 36
|
ICMarkets-Live04
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live10
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.29 × 58
|
UniverseWheel-Live
|0.33 × 3
|
XMUK-Real 17
|0.38 × 42
|
ICMarkets-Live09
|0.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live24
|0.40 × 42
