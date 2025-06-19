SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / HONG KSKD_8YR M4U975
Yui Ming Wan

HONG KSKD_8YR M4U975

Yui Ming Wan
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 10%
EGlobal-Classic3
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
725
Kârla kapanan işlemler:
611 (84.27%)
Zararla kapanan işlemler:
114 (15.72%)
En iyi işlem:
106.05 USD
En kötü işlem:
-41.31 USD
Brüt kâr:
1 677.68 USD (120 420 pips)
Brüt zarar:
-646.29 USD (64 632 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
29 (28.46 USD)
Maksimum ardışık kâr:
135.27 USD (3)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.56%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
54
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
7.57
Alış işlemleri:
414 (57.10%)
Satış işlemleri:
311 (42.90%)
Kâr faktörü:
2.60
Beklenen getiri:
1.42 USD
Ortalama kâr:
2.75 USD
Ortalama zarar:
-5.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-135.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-135.26 USD (5)
Aylık büyüme:
2.38%
Yıllık tahmin:
30.94%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
136.33 USD (1.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.28% (135.26 USD)
Varlığa göre:
7.64% (771.19 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 261
EURJPY 261
AUDCAD 64
AUDUSD 58
AUDCHF 28
NZDCAD 28
USDCHF 18
EURCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 162
EURJPY 151
AUDCAD 138
AUDUSD 270
AUDCHF 82
NZDCAD 67
USDCHF 127
EURCHF 35
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 1.6K
EURJPY 15K
AUDCAD 5.1K
AUDUSD 16K
AUDCHF 5.7K
NZDCAD 5.7K
USDCHF 5.4K
EURCHF 2.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +106.05 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +28.46 USD
Maksimum ardışık zarar: -135.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "EGlobal-Classic3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge05
0.00 × 4
ICMarkets-Live19
0.00 × 8
ICMarkets-Live20
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 7
ICMarkets-Live08
0.00 × 4
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
CMXMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 8
ICMarkets-Live16
0.14 × 105
EGlobal-Cent4
0.17 × 36
ICMarkets-Live04
0.20 × 5
ICMarkets-Live10
0.25 × 8
ICMarkets-Live03
0.29 × 58
UniverseWheel-Live
0.33 × 3
XMUK-Real 17
0.38 × 42
ICMarkets-Live09
0.38 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.40 × 42
91 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
İnceleme yok
2025.08.28 15:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 05:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.20 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 12:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 14:39
Share of trading days is too low
2025.06.19 14:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 13:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 13:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 13:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.19 13:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.19 13:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
HONG KSKD_8YR M4U975
Ayda 30 USD
10%
0
0
USD
10K
USD
15
100%
725
84%
100%
2.59
1.42
USD
8%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.