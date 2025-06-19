SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / HONG KSKD_8YR M4U975
Yui Ming Wan

HONG KSKD_8YR M4U975

Yui Ming Wan
0 avis
Fiabilité
15 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 10%
EGlobal-Classic3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
723
Bénéfice trades:
609 (84.23%)
Perte trades:
114 (15.77%)
Meilleure transaction:
106.05 USD
Pire transaction:
-41.31 USD
Bénéfice brut:
1 677.05 USD (120 305 pips)
Perte brute:
-646.29 USD (64 632 pips)
Gains consécutifs maximales:
29 (28.46 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
135.27 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
2.56%
Dernier trade:
20 il y a des minutes
Trades par semaine:
54
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
7.56
Longs trades:
412 (56.98%)
Courts trades:
311 (43.02%)
Facteur de profit:
2.59
Rendement attendu:
1.43 USD
Bénéfice moyen:
2.75 USD
Perte moyenne:
-5.67 USD
Pertes consécutives maximales:
5 (-135.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-135.26 USD (5)
Croissance mensuelle:
2.54%
Prévision annuelle:
30.88%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
136.33 USD (1.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
1.28% (135.26 USD)
Par fonds propres:
7.64% (771.19 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURJPY 261
GBPAUD 259
AUDCAD 64
AUDUSD 58
AUDCHF 28
NZDCAD 28
USDCHF 18
EURCHF 7
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURJPY 151
GBPAUD 161
AUDCAD 138
AUDUSD 270
AUDCHF 82
NZDCAD 67
USDCHF 127
EURCHF 35
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURJPY 15K
GBPAUD 1.5K
AUDCAD 5.1K
AUDUSD 16K
AUDCHF 5.7K
NZDCAD 5.7K
USDCHF 5.4K
EURCHF 2.4K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +106.05 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +28.46 USD
Perte consécutive maximale: -135.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "EGlobal-Classic3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-Edge05
0.00 × 4
ICMarkets-Live19
0.00 × 8
ICMarkets-Live20
0.00 × 3
ICMarkets-Live12
0.00 × 7
ICMarkets-Live08
0.00 × 4
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 2
Exness-Real18
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 1
FXPIG-LD4 LIVE
0.00 × 3
CMXMarkets-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 3
EGlobalTrade-Classic3
0.00 × 2
XMGlobal-Real 17
0.00 × 1
Pepperstone-Edge09
0.10 × 10
ICMarketsSC-Live16
0.13 × 8
ICMarkets-Live16
0.14 × 105
EGlobal-Cent4
0.17 × 36
ICMarkets-Live04
0.20 × 5
ICMarkets-Live10
0.25 × 8
ICMarkets-Live03
0.29 × 58
UniverseWheel-Live
0.33 × 3
XMUK-Real 17
0.38 × 42
ICMarkets-Live09
0.38 × 13
ICMarketsSC-Live24
0.40 × 42
91 plus...
Aucun avis
2025.08.28 15:17
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.24 05:20
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.20 13:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.20 12:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.19 14:39
Share of trading days is too low
2025.06.19 14:39
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.19 13:39
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 13:39
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.19 13:39
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.06.19 13:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.06.19 13:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.