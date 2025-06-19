- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
725
Profit Trade:
611 (84.27%)
Loss Trade:
114 (15.72%)
Best Trade:
106.05 USD
Worst Trade:
-41.31 USD
Profitto lordo:
1 677.68 USD (120 420 pips)
Perdita lorda:
-646.29 USD (64 632 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (28.46 USD)
Massimo profitto consecutivo:
135.27 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.18
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
2.56%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
54
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
7.57
Long Trade:
414 (57.10%)
Short Trade:
311 (42.90%)
Fattore di profitto:
2.60
Profitto previsto:
1.42 USD
Profitto medio:
2.75 USD
Perdita media:
-5.67 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-135.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-135.26 USD (5)
Crescita mensile:
2.44%
Previsione annuale:
30.94%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
136.33 USD (1.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
1.28% (135.26 USD)
Per equità:
7.64% (771.19 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|261
|EURJPY
|261
|AUDCAD
|64
|AUDUSD
|58
|AUDCHF
|28
|NZDCAD
|28
|USDCHF
|18
|EURCHF
|7
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPAUD
|162
|EURJPY
|151
|AUDCAD
|138
|AUDUSD
|270
|AUDCHF
|82
|NZDCAD
|67
|USDCHF
|127
|EURCHF
|35
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPAUD
|1.6K
|EURJPY
|15K
|AUDCAD
|5.1K
|AUDUSD
|16K
|AUDCHF
|5.7K
|NZDCAD
|5.7K
|USDCHF
|5.4K
|EURCHF
|2.4K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +106.05 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +28.46 USD
Massima perdita consecutiva: -135.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "EGlobal-Classic3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live19
|0.00 × 8
|
ICMarkets-Live20
|0.00 × 3
|
ICMarkets-Live12
|0.00 × 7
|
ICMarkets-Live08
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 2
|
Exness-Real18
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 1
|
FXPIG-LD4 LIVE
|0.00 × 3
|
CMXMarkets-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 3
|
EGlobalTrade-Classic3
|0.00 × 2
|
XMGlobal-Real 17
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge09
|0.10 × 10
|
ICMarketsSC-Live16
|0.13 × 8
|
ICMarkets-Live16
|0.14 × 105
|
EGlobal-Cent4
|0.17 × 36
|
ICMarkets-Live04
|0.20 × 5
|
ICMarkets-Live10
|0.25 × 8
|
ICMarkets-Live03
|0.29 × 58
|
UniverseWheel-Live
|0.33 × 3
|
XMUK-Real 17
|0.38 × 42
|
ICMarkets-Live09
|0.38 × 13
|
ICMarketsSC-Live24
|0.40 × 42
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
10%
0
0
USD
USD
10K
USD
USD
15
100%
725
84%
100%
2.59
1.42
USD
USD
8%
1:500