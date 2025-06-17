SinyallerBölümler
Nestor Alejandro Chiariello

Void AI Setup Aggresive

Nestor Alejandro Chiariello
0 inceleme
Güvenilirlik
50 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 431%
FPMarketsSC-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
452
Kârla kapanan işlemler:
260 (57.52%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (42.48%)
En iyi işlem:
19.52 USD
En kötü işlem:
-41.11 USD
Brüt kâr:
1 676.77 USD (39 225 pips)
Brüt zarar:
-1 328.93 USD (28 298 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (118.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.32 USD (12)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
4.04%
Maks. mevduat yükü:
41.93%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.43
Alış işlemleri:
240 (53.10%)
Satış işlemleri:
212 (46.90%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
6.45 USD
Ortalama zarar:
-6.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-18.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.10 USD (5)
Aylık büyüme:
26.76%
Yıllık tahmin:
324.63%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.92 USD
Maksimum:
143.36 USD (56.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.66% (143.36 USD)
Varlığa göre:
11.21% (39.14 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 314
EURJPY 66
XAUUSD 43
USDCHF 27
EURUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 314
EURJPY 12
XAUUSD 13
USDCHF 6
EURUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY 6.5K
EURJPY 2.4K
XAUUSD 1.3K
USDCHF 625
EURUSD 137
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.52 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +118.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.07 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Void AI Buy 📈✅
https://www.mql5.com/en/market/product/141506
İnceleme yok
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 09:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 11:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 03:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 08:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 07:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 07:38
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.04% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 07:38
A large drawdown may occur on the account again
