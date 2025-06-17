- Büyüme
İşlemler:
452
Kârla kapanan işlemler:
260 (57.52%)
Zararla kapanan işlemler:
192 (42.48%)
En iyi işlem:
19.52 USD
En kötü işlem:
-41.11 USD
Brüt kâr:
1 676.77 USD (39 225 pips)
Brüt zarar:
-1 328.93 USD (28 298 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (118.32 USD)
Maksimum ardışık kâr:
118.32 USD (12)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
4.04%
Maks. mevduat yükü:
41.93%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
8
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
2.43
Alış işlemleri:
240 (53.10%)
Satış işlemleri:
212 (46.90%)
Kâr faktörü:
1.26
Beklenen getiri:
0.77 USD
Ortalama kâr:
6.45 USD
Ortalama zarar:
-6.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-18.07 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-106.10 USD (5)
Aylık büyüme:
26.76%
Yıllık tahmin:
324.63%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
14.92 USD
Maksimum:
143.36 USD (56.82%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
55.66% (143.36 USD)
Varlığa göre:
11.21% (39.14 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|314
|EURJPY
|66
|XAUUSD
|43
|USDCHF
|27
|EURUSD
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|314
|EURJPY
|12
|XAUUSD
|13
|USDCHF
|6
|EURUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|6.5K
|EURJPY
|2.4K
|XAUUSD
|1.3K
|USDCHF
|625
|EURUSD
|137
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.52 USD
En kötü işlem: -41 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +118.32 USD
Maksimum ardışık zarar: -18.07 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FPMarketsSC-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
