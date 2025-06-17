SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Void AI Setup Aggresive
Nestor Alejandro Chiariello

Void AI Setup Aggresive

Nestor Alejandro Chiariello
0 recensioni
Affidabilità
50 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 431%
FPMarketsSC-Live4
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
452
Profit Trade:
260 (57.52%)
Loss Trade:
192 (42.48%)
Best Trade:
19.52 USD
Worst Trade:
-41.11 USD
Profitto lordo:
1 676.77 USD (39 225 pips)
Perdita lorda:
-1 328.93 USD (28 298 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (118.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.32 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
4.04%
Massimo carico di deposito:
41.93%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.43
Long Trade:
240 (53.10%)
Short Trade:
212 (46.90%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
6.45 USD
Perdita media:
-6.92 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-18.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.10 USD (5)
Crescita mensile:
26.76%
Previsione annuale:
324.63%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.92 USD
Massimale:
143.36 USD (56.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.66% (143.36 USD)
Per equità:
11.21% (39.14 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 314
EURJPY 66
XAUUSD 43
USDCHF 27
EURUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 314
EURJPY 12
XAUUSD 13
USDCHF 6
EURUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY 6.5K
EURJPY 2.4K
XAUUSD 1.3K
USDCHF 625
EURUSD 137
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +19.52 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +118.32 USD
Massima perdita consecutiva: -18.07 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Void AI Buy 📈✅
https://www.mql5.com/en/market/product/141506
Non ci sono recensioni
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 09:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 11:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 03:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 08:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 07:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 07:38
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.04% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 07:38
A large drawdown may occur on the account again
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Void AI Setup Aggresive
999USD al mese
431%
0
0
USD
433
USD
50
99%
452
57%
4%
1.26
0.77
USD
56%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.