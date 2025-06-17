- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
452
Profit Trade:
260 (57.52%)
Loss Trade:
192 (42.48%)
Best Trade:
19.52 USD
Worst Trade:
-41.11 USD
Profitto lordo:
1 676.77 USD (39 225 pips)
Perdita lorda:
-1 328.93 USD (28 298 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (118.32 USD)
Massimo profitto consecutivo:
118.32 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.10
Attività di trading:
4.04%
Massimo carico di deposito:
41.93%
Ultimo trade:
2 giorni fa
Trade a settimana:
8
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.43
Long Trade:
240 (53.10%)
Short Trade:
212 (46.90%)
Fattore di profitto:
1.26
Profitto previsto:
0.77 USD
Profitto medio:
6.45 USD
Perdita media:
-6.92 USD
Massime perdite consecutive:
10 (-18.07 USD)
Massima perdita consecutiva:
-106.10 USD (5)
Crescita mensile:
26.76%
Previsione annuale:
324.63%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
14.92 USD
Massimale:
143.36 USD (56.82%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
55.66% (143.36 USD)
Per equità:
11.21% (39.14 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|314
|EURJPY
|66
|XAUUSD
|43
|USDCHF
|27
|EURUSD
|2
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|314
|EURJPY
|12
|XAUUSD
|13
|USDCHF
|6
|EURUSD
|3
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|6.5K
|EURJPY
|2.4K
|XAUUSD
|1.3K
|USDCHF
|625
|EURUSD
|137
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +19.52 USD
Worst Trade: -41 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +118.32 USD
Massima perdita consecutiva: -18.07 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FPMarketsSC-Live4" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
