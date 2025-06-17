SignauxSections
Nestor Alejandro Chiariello

Void AI Setup Aggresive

Nestor Alejandro Chiariello
0 avis
Fiabilité
50 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 431%
FPMarketsSC-Live4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
452
Bénéfice trades:
260 (57.52%)
Perte trades:
192 (42.48%)
Meilleure transaction:
19.52 USD
Pire transaction:
-41.11 USD
Bénéfice brut:
1 676.77 USD (39 225 pips)
Perte brute:
-1 328.93 USD (28 298 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (118.32 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
118.32 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
4.04%
Charge de dépôt maximale:
41.93%
Dernier trade:
22 il y a des heures
Trades par semaine:
8
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.43
Longs trades:
240 (53.10%)
Courts trades:
212 (46.90%)
Facteur de profit:
1.26
Rendement attendu:
0.77 USD
Bénéfice moyen:
6.45 USD
Perte moyenne:
-6.92 USD
Pertes consécutives maximales:
10 (-18.07 USD)
Perte consécutive maximale:
-106.10 USD (5)
Croissance mensuelle:
26.76%
Prévision annuelle:
324.63%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
14.92 USD
Maximal:
143.36 USD (56.82%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
55.66% (143.36 USD)
Par fonds propres:
11.21% (39.14 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 314
EURJPY 66
XAUUSD 43
USDCHF 27
EURUSD 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 314
EURJPY 12
XAUUSD 13
USDCHF 6
EURUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY 6.5K
EURJPY 2.4K
XAUUSD 1.3K
USDCHF 625
EURUSD 137
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.52 USD
Pire transaction: -41 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +118.32 USD
Perte consécutive maximale: -18.07 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FPMarketsSC-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Void AI Buy 📈✅
https://www.mql5.com/en/market/product/141506
Aucun avis
2025.08.17 20:21
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 12:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.06 09:36
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.07.31 11:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.30 03:48
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 08:06
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.26 07:06
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 07:38
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.04% of days out of 245 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.18 07:38
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.18 07:38
A large drawdown may occur on the account again
