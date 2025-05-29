- Büyüme
İşlemler:
3 259
Kârla kapanan işlemler:
2 051 (62.93%)
Zararla kapanan işlemler:
1 208 (37.07%)
En iyi işlem:
694.54 USD
En kötü işlem:
-1 230.82 USD
Brüt kâr:
193 046.52 USD (1 135 544 pips)
Brüt zarar:
-184 952.70 USD (1 043 666 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (17 668.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17 668.51 USD (65)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
98.43%
Maks. mevduat yükü:
20.67%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
1 653 (50.72%)
Satış işlemleri:
1 606 (49.28%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
2.48 USD
Ortalama kâr:
94.12 USD
Ortalama zarar:
-153.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
134 (-22 519.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22 519.26 USD (134)
Aylık büyüme:
-8.48%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41 340.82 USD
Maksimum:
54 389.64 USD (126.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.09% (54 389.64 USD)
Varlığa göre:
59.98% (48 167.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|EURUSD
|763
|GBPUSD
|756
|NZDUSD
|739
|AUDUSD
|673
|NZDCAD
|113
|USDJPY
|112
|AUDCAD
|89
|USDCAD
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|EURUSD
|21K
|GBPUSD
|-56
|NZDUSD
|-13K
|AUDUSD
|2.2K
|NZDCAD
|-1.1K
|USDJPY
|2K
|AUDCAD
|-777
|USDCAD
|-1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|EURUSD
|115K
|GBPUSD
|14K
|NZDUSD
|-25K
|AUDUSD
|15K
|NZDCAD
|-18K
|USDJPY
|19K
|AUDCAD
|-13K
|USDCAD
|-15K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
En iyi işlem: +694.54 USD
En kötü işlem: -1 231 USD
Maksimum ardışık kazanç: 65
Maksimum ardışık kayıp: 134
Maksimum ardışık kâr: +17 668.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -22 519.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 14
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 62
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 160
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.12 × 485
|
ICMarketsSC-Live18
|0.20 × 369
|
ICMarketsSC-Live23
|0.21 × 745
|
FusionMarkets-Demo
|0.21 × 330
|
AxioryAsia-02Live
|0.27 × 115
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 107
|
FusionMarkets-Live 2
|0.41 × 143
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.67 × 448
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.91 × 338
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.93 × 352
|
LiteFinanceVC-Live-09
|1.06 × 176
|
Exness-Real16
|1.57 × 185
|
Axi-US02-Live
|1.72 × 4016
|
Exness-Real2
|1.74 × 524
