Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GlobalPrime-Live 0.00 × 3 LiteFinanceVC-Live-05 0.00 × 4 VantageInternational-Live 8 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live16 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 2 FXCM-CADReal01 0.00 × 14 Alpari-Pro.ECN3 0.00 × 8 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 62 ICMarketsSC-Live33 0.00 × 52 ICMarketsSC-Live15 0.02 × 160 FPMarketsLLC-Live4 0.12 × 485 ICMarketsSC-Live18 0.20 × 369 ICMarketsSC-Live23 0.21 × 745 FusionMarkets-Demo 0.21 × 330 AxioryAsia-02Live 0.27 × 115 ICMarketsSC-Live08 0.39 × 107 FusionMarkets-Live 2 0.41 × 143 OctaFX-Real7 0.50 × 2 ThreeTraderLimited-Live02 0.67 × 448 FPMarketsLLC-Live3 0.91 × 338 LiteFinanceVC-Live-08 0.93 × 352 LiteFinanceVC-Live-09 1.06 × 176 Exness-Real16 1.57 × 185 Axi-US02-Live 1.72 × 4016 Exness-Real2 1.74 × 524 26 daha fazla...