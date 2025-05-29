SinyallerBölümler
Noor Nasrul Md Noor

MajuBotic

Noor Nasrul Md Noor
0 inceleme
Güvenilirlik
102 hafta
0 / 0 USD
Ayda 75 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 731%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
3 259
Kârla kapanan işlemler:
2 051 (62.93%)
Zararla kapanan işlemler:
1 208 (37.07%)
En iyi işlem:
694.54 USD
En kötü işlem:
-1 230.82 USD
Brüt kâr:
193 046.52 USD (1 135 544 pips)
Brüt zarar:
-184 952.70 USD (1 043 666 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
65 (17 668.51 USD)
Maksimum ardışık kâr:
17 668.51 USD (65)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
98.43%
Maks. mevduat yükü:
20.67%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
39
Ort. tutma süresi:
8 gün
Düzelme faktörü:
0.15
Alış işlemleri:
1 653 (50.72%)
Satış işlemleri:
1 606 (49.28%)
Kâr faktörü:
1.04
Beklenen getiri:
2.48 USD
Ortalama kâr:
94.12 USD
Ortalama zarar:
-153.11 USD
Maksimum ardışık kayıp:
134 (-22 519.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-22 519.26 USD (134)
Aylık büyüme:
-8.48%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
41 340.82 USD
Maksimum:
54 389.64 USD (126.34%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
98.09% (54 389.64 USD)
Varlığa göre:
59.98% (48 167.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 763
GBPUSD 756
NZDUSD 739
AUDUSD 673
NZDCAD 113
USDJPY 112
AUDCAD 89
USDCAD 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 21K
GBPUSD -56
NZDUSD -13K
AUDUSD 2.2K
NZDCAD -1.1K
USDJPY 2K
AUDCAD -777
USDCAD -1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 115K
GBPUSD 14K
NZDUSD -25K
AUDUSD 15K
NZDCAD -18K
USDJPY 19K
AUDCAD -13K
USDCAD -15K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +694.54 USD
En kötü işlem: -1 231 USD
Maksimum ardışık kazanç: 65
Maksimum ardışık kayıp: 134
Maksimum ardışık kâr: +17 668.51 USD
Maksimum ardışık zarar: -22 519.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "LiteFinanceVC-Live-08" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

GlobalPrime-Live
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-05
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
FXCM-CADReal01
0.00 × 14
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 62
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live15
0.02 × 160
FPMarketsLLC-Live4
0.12 × 485
ICMarketsSC-Live18
0.20 × 369
ICMarketsSC-Live23
0.21 × 745
FusionMarkets-Demo
0.21 × 330
AxioryAsia-02Live
0.27 × 115
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 107
FusionMarkets-Live 2
0.41 × 143
OctaFX-Real7
0.50 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.67 × 448
FPMarketsLLC-Live3
0.91 × 338
LiteFinanceVC-Live-08
0.93 × 352
LiteFinanceVC-Live-09
1.06 × 176
Exness-Real16
1.57 × 185
Axi-US02-Live
1.72 × 4016
Exness-Real2
1.74 × 524
26 daha fazla...
Drawdown error.
İnceleme yok
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.05 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 09:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 01:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 07:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
