Noor Nasrul Md Noor

MajuBotic

Noor Nasrul Md Noor
0 recensioni
Affidabilità
102 settimane
0 / 0 USD
Copia per 75 USD al mese
crescita dal 2023 731%
LiteFinanceVC-Live-08
1:500
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
3 259
Profit Trade:
2 051 (62.93%)
Loss Trade:
1 208 (37.07%)
Best Trade:
694.54 USD
Worst Trade:
-1 230.82 USD
Profitto lordo:
193 046.52 USD (1 135 544 pips)
Perdita lorda:
-184 952.70 USD (1 043 666 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (17 668.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17 668.51 USD (65)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
98.43%
Massimo carico di deposito:
20.67%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
1 653 (50.72%)
Short Trade:
1 606 (49.28%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
2.48 USD
Profitto medio:
94.12 USD
Perdita media:
-153.11 USD
Massime perdite consecutive:
134 (-22 519.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22 519.26 USD (134)
Crescita mensile:
-8.48%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41 340.82 USD
Massimale:
54 389.64 USD (126.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.09% (54 389.64 USD)
Per equità:
59.98% (48 167.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 763
GBPUSD 756
NZDUSD 739
AUDUSD 673
NZDCAD 113
USDJPY 112
AUDCAD 89
USDCAD 14
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 21K
GBPUSD -56
NZDUSD -13K
AUDUSD 2.2K
NZDCAD -1.1K
USDJPY 2K
AUDCAD -777
USDCAD -1.9K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 115K
GBPUSD 14K
NZDUSD -25K
AUDUSD 15K
NZDCAD -18K
USDJPY 19K
AUDCAD -13K
USDCAD -15K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

GlobalPrime-Live
0.00 × 3
LiteFinanceVC-Live-05
0.00 × 4
VantageInternational-Live 8
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 2
FXCM-CADReal01
0.00 × 14
Alpari-Pro.ECN3
0.00 × 8
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 62
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 52
ICMarketsSC-Live15
0.02 × 160
FPMarketsLLC-Live4
0.12 × 485
ICMarketsSC-Live18
0.20 × 369
ICMarketsSC-Live23
0.21 × 745
FusionMarkets-Demo
0.21 × 330
AxioryAsia-02Live
0.27 × 115
ICMarketsSC-Live08
0.39 × 107
FusionMarkets-Live 2
0.41 × 143
OctaFX-Real7
0.50 × 2
ThreeTraderLimited-Live02
0.67 × 448
FPMarketsLLC-Live3
0.91 × 338
LiteFinanceVC-Live-08
0.93 × 352
LiteFinanceVC-Live-09
1.06 × 176
Exness-Real16
1.57 × 185
Axi-US02-Live
1.72 × 4016
Exness-Real2
1.74 × 524
26 più
Drawdown error.
Non ci sono recensioni
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.05 15:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 10:07
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 03:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 15:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 09:00
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 02:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 01:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.15 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 07:24
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.10.13 02:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.09 14:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 06:45
No swaps are charged on the signal account
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.23 10:30
No swaps are charged
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
MajuBotic
75USD al mese
731%
0
0
USD
77K
USD
102
98%
3 259
62%
98%
1.04
2.48
USD
98%
1:500
Copia

