- Crescita
- Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
- Equità
- Drawdown
Trade:
3 259
Profit Trade:
2 051 (62.93%)
Loss Trade:
1 208 (37.07%)
Best Trade:
694.54 USD
Worst Trade:
-1 230.82 USD
Profitto lordo:
193 046.52 USD (1 135 544 pips)
Perdita lorda:
-184 952.70 USD (1 043 666 pips)
Vincite massime consecutive:
65 (17 668.51 USD)
Massimo profitto consecutivo:
17 668.51 USD (65)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
98.43%
Massimo carico di deposito:
20.67%
Ultimo trade:
23 ore fa
Trade a settimana:
39
Tempo di attesa medio:
8 giorni
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
1 653 (50.72%)
Short Trade:
1 606 (49.28%)
Fattore di profitto:
1.04
Profitto previsto:
2.48 USD
Profitto medio:
94.12 USD
Perdita media:
-153.11 USD
Massime perdite consecutive:
134 (-22 519.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-22 519.26 USD (134)
Crescita mensile:
-8.48%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
98%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
41 340.82 USD
Massimale:
54 389.64 USD (126.34%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
98.09% (54 389.64 USD)
Per equità:
59.98% (48 167.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|763
|GBPUSD
|756
|NZDUSD
|739
|AUDUSD
|673
|NZDCAD
|113
|USDJPY
|112
|AUDCAD
|89
|USDCAD
|14
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|21K
|GBPUSD
|-56
|NZDUSD
|-13K
|AUDUSD
|2.2K
|NZDCAD
|-1.1K
|USDJPY
|2K
|AUDCAD
|-777
|USDCAD
|-1.9K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|115K
|GBPUSD
|14K
|NZDUSD
|-25K
|AUDUSD
|15K
|NZDCAD
|-18K
|USDJPY
|19K
|AUDCAD
|-13K
|USDCAD
|-15K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +694.54 USD
Worst Trade: -1 231 USD
Vincite massime consecutive: 65
Massime perdite consecutive: 134
Massimo profitto consecutivo: +17 668.51 USD
Massima perdita consecutiva: -22 519.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "LiteFinanceVC-Live-08" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 3
|
LiteFinanceVC-Live-05
|0.00 × 4
|
VantageInternational-Live 8
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live16
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 2
|
FXCM-CADReal01
|0.00 × 14
|
Alpari-Pro.ECN3
|0.00 × 8
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 62
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 52
|
ICMarketsSC-Live15
|0.02 × 160
|
FPMarketsLLC-Live4
|0.12 × 485
|
ICMarketsSC-Live18
|0.20 × 369
|
ICMarketsSC-Live23
|0.21 × 745
|
FusionMarkets-Demo
|0.21 × 330
|
AxioryAsia-02Live
|0.27 × 115
|
ICMarketsSC-Live08
|0.39 × 107
|
FusionMarkets-Live 2
|0.41 × 143
|
OctaFX-Real7
|0.50 × 2
|
ThreeTraderLimited-Live02
|0.67 × 448
|
FPMarketsLLC-Live3
|0.91 × 338
|
LiteFinanceVC-Live-08
|0.93 × 352
|
LiteFinanceVC-Live-09
|1.06 × 176
|
Exness-Real16
|1.57 × 185
|
Axi-US02-Live
|1.72 × 4016
|
Exness-Real2
|1.74 × 524
26 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Drawdown error.
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
75USD al mese
731%
0
0
USD
USD
77K
USD
USD
102
98%
3 259
62%
98%
1.04
2.48
USD
USD
98%
1:500